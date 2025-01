, . La 71 de ani, antrenorul român vrea să continue în fotbal și consideră că poate face diferența la orice club important.

Ladislau Boloni, dornic să revină în fotbal după aventura de la Metz: „Am refuzat recent o echipă națională! Simt că mai am multă energie”

, Ladislau Boloni nu se gândește la retragere și speră că își va găsi un club care să-i ofere toate condițiile. Fostul selecționer a recunoscut în presa maghiară că a refuzat o ofertă de la o echipă națională și că speră că își va găsi curând o echipă la care să activeze.

ADVERTISEMENT

În același timp, antrenorul român nu dorește să se grăbească în luarea unei decizii. Ladislau Boloni a mărturisit că va alege să meargă la o echipă care va avea parte de o infrastructură de top, pentru a nu fi nevoit să facă distanțe mari între ședințele de antrenament.

„Fără să intru în detalii, vă pot spune că recent am refuzat poziția de director tehnic al unei echipe naționale. Totuși, chiar simt că mai am multă energie și consider că pot fi de mare folos unei echipe.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că am atât de mulți ani de experiență în spate, voi accepta o ofertă doar dacă anumite condiții din țara respectivă vor fi bune.

Mă refer la o infrastructură de mare calitate și să nu fiu nevoit să parcurg distanțe foarte mari. Desigur, mai este nevoie de motivație pentru un asemenea post”, a declarat Ladislau Boloni, conform .

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, premiat în Ungaria pentru întreaga sa carieră dedicată sportului-rege

La începutul acestui an, Ladislau Boloni a fost premiat în Ungaria pentru întreaga sa carieră dedicată fotbalul. Antrenorul a reușit rezultate impresionante și a pregătit cluburi importante de pe continentul european, mai exact pe Nancy, Sporting, Rennes, Monaco, Standard Liege, Lens, PAOK, Antwerp, Gent, Panathinaikos și Metz.

În momentul în care a primit distincția, selecționerul României din perioada 2000-2001 a fost vizibil emoționat. Boloni s-a arătat mândru de faptul că a putut fi un „maghiar onest și un cetățean român corect”.

ADVERTISEMENT

„Este emoționantă această primire. Privind înapoi la cariera mea, simt că am reușit, la un moment dat, să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect. Nu am reprezentat niciodată culorile maghiare, dar poate totuși am făcut ceva pentru ele. Ceva ce am reușit să realizez prin genele și educația mea. Să păstrez cele două puncte deasupra literei”, a transmis Ladislau Boloni, potrivit sursei amintite mai sus.