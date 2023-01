Ladislau Boloni, după transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr: “Nu vor fi probleme în ceea ce priveşte gradul de implicare şi motivaţia!”

Cristiano Ronaldo a fost promovat la prima echipă a lui Sporting Lisabona de antrenorul român Ladislau Boloni. Tehnicianul a fost impresionat de driblingul tânărului Ronaldo şi, în 2002, la vârsta de doar 17 ani.

Ladislau Boloni, după transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr: “Arabia Saudită este principala forță a fotbalului din acea zonă”

Între timp, CR7 a devenit unul dintre titanii fotbalului mondial, iar zilele trecute a semnat cel mai mare contract din istoria fotbalului şi va câştiga 200 de milioane de euro pe sezon la Al Nassr, în Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

, primul antrenor de la seniori al lui Cristiano Ronaldo a comentat transferul său în Arabia Saudită şi a găsit câteva atuuri pentru campionatul din Golf:

”Sunt sigur că nu vor exista probleme în ceea ce privește gradul de implicare și motivația. Arabia Saudită este principala forță a fotbalului din acea zonă. Bineînţeles, nu o putem compara cu ligile de top din Europa.

ADVERTISEMENT

“Știu că au ambiții mari și cred că le pot îndeplini și fără scandal, cum a fost cazul în Qatar”

Aș zice că este la nivelul unor campionate bune spre medii. Spre exemplu, în ceea ce privește numărul de spectatori din tribune, campionatul din Arabia Saudită este peste cel din Belgia. Succesul organizării Cupei Mondiale în Qatar va deschide cu siguranță multe uși fotbalului din zona arabă.

Știu că au ambiții mari și cred că le pot îndeplini și fără scandal, cum a fost cazul în Qatar. În plus, acum îl au de partea lor pe Ronaldo. Asta înseamnă că toată Portugalia le e alături. Nu e puțin lucru”, a declarat Ladislau Boloni pentru Nemzetisport.

ADVERTISEMENT

Ronaldo: “Am avut multe oferte din Europa, din Brazilia, din Australia, din SUA, din Portugalia”

a declarat că a avut oferte şi de pe alte continente, dar spune că nu mai are nimic de demonstrat în fotbalul european şi a ales o nouă provocare:

”Mă simt bine, sunt mândru că am luat această decizie. În Europa, mi-am încheiat misiunea, am câștigat tot, am jucat la cele mai importante cluburi.

ADVERTISEMENT

Acum e o nouă provocare, sunt bucuros că Al-Nassr mi-a oferit această oportunitate, să dezvolt nu doar fotbalul, dar și noua generație de aici. E o provocare, dar, în același timp, sunt mândru și entuziasmat. Îmi doresc să schimb mentalitatea noii generații.

ADVERTISEMENT

Am avut multe oferte din Europa, din Brazilia, din Australia, din SUA, din Portugalia. Multe echipe au vrut să mă transfere, dar mi-am dat cuvântul că voi veni aici”, a spus Ronaldo la prezentare.