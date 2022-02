Ladislau Boloni încă e afectat pentru că nu a preluat naționala: „Îmi permit să spun că Edi Iordănescu nu se compară cu mine”. A explicat și ce înseamnă fotbaliști talentați

Tehnicianul a spus că îi urează succes lui Edi Iordănescu, însă nu se poate compara cu noul selecționer al României, anii din spate la cel mai înalt nivel fiind definitorii pentru „Loți” Boloni.

Ladislau Boloni a explicat detaliat condițiile puse de FRF, pe care le-a acceptat până la un anumit punct, spunând și care a fost momentul în care s-au blocat negocierile.

Ladislau Boloni încă este afectat pentru că nu a preluat naționala României, deși la un moment dat părea iminentă venirea sa pe banca tehnică a „tricolorilor” și a spus că :

„Eu încă nu am semnat atât de unilateral cum mi s-a prezentat la FRF. Lucrurile ar fi fost rezolvate și chiar am fost bucuros și răsuflam ușurat pentru că puteam semna ceva ce îmi doream eu. Eram bucuros, dar ce a fost valabil la ora 12, nu a mai fost valabil la ora 8 seara… sau nu a mai fost valabil după călătoria la București.

A fost valabilă la discuția telefonică cu domnul Burleanu, dar nu a mai fost când am ajuns în București. Dacă iei și analizezi contractul, constați că se putea termina și după șase luni de zile sau după un an”.

„Ei ar fi decis asupra mea și dacă terminam pe locul trei. Acum, fără să jignesc pe nimeni, absolut nimeni, Edi Iordănescu, să dea Dumnezeu să ajungă pe urmele lui Puiu, dar încă am posibilitatea să spun că Edi Iordănescu nu e Boloni.

Boloni a lucrat 20 de ani în fotbalul occidental, Boloni nu doar s-a uitat la meciurile tari din fotbalul mare, Boloni a simțit vestiarul, a antrenat acolo.

Îi urez succes lui Edi, dar Boloni nu avea voie să dea greș în această situație. Cel puțin față de mine, eu am pus exigențele mele, puse de mine însumi, pentru că eu îmi doream să mai îmbrac încă o dată tricoul naționalei și după aceea terminam poate”, a mai spus Ladislau Boloni, la TV .

Ladislau Boloni a explicat ce înseamnă fotbaliști talentați

Criticat de multă lume din fotbal în urma declarațiilor sale referitoare la fotbaliștii români, la ce s-a referit de fapt atunci când a spus că în România „nu se mai găsesc fotbaliști talentați”:

„Ce am spus eu a fost o greșeală de expresie. Talente găsești absolut peste tot, găsești peste tot și la turci și la nemți și la români. Problema e că m-am exprimat greșit și profit de această ocazie să spun că de fapt ideea mea, ce doream să spun, era și un bobârnac pentru oamenii cu responsabilitate.

Eu în ultimii 15 ani nu am mai văzut un jucător român să mai joace într-un campionat puternic. Talent are, dar nu confirmă. De la Mutu și de la Chivu nu am mai văzut un jucător să ajungă la un nivel mare la un campionat puternic din Europa.

La Cagliari la care joacă Răzvan Marin, dar comparați puțin cu Dorinel Munteanu. Un talent care își confirmă valoarea la o echipă serioasă din Europa. Chiricheș e un băiat foarte simpatic, în jurul căruia aș fi vrut să construiesc echipa, îl apreciez, dar nu pot să-l compar cu Gică Popescu”.

„Spuneți-mi cine e jucătorul care a avut talent, dar care a confirmat? Avem talente, dar de ce acești jucători nu mai ajung acolo unde ar trebui să ajungă? Dacă e așa, trebuie să mulg în grădina antrenorilor, chiar dacă se uită urât la mine.

Jucătorii sunt ultimii vinovați din această problemă. Asta doream să spun. După, ar fi o discuție lungă despre ce înseamnă cu adevărat talentul. Am deja vreo trei președinți cu care sunt în relații foarte bune din Liga 1, dar nu se gândesc acum să mă pună antrenor”, a mai spus „Loți” Boloni.

„Eu nu mă pot compara cu băieții ăștia!”

„Eu nu mă pot compara cu băieții ăștia, pentru că ei sunt tineri, dar să ajungi să lucrezi 25 de ani în fotbalul occidental vezi altfel lucrurile.

Pe mine să nu mă învețe nimeni ce trebuie și ce nu trebuie. Poftim, România când a fost în urna 2 a termina pe locul 4. Chiar și în urna 2 valorică, poți avea doi adversari puternici. Așa că, să nu-mi spună nimeni nimic că dacă ești pe locul 4 e greu și dacă ești pe locul 1 nu mai ai deloc probleme”, .

„A fost prima dată în viața mea când am acceptat astfel de condiții. Obiectivul meu este mult peste al tuturor. Să promit că o să fiu primul… așa ceva în viața mea nu mi s-a spus.

Eu știu că atunci când mă pun la treabă, dau absolut totul pentru această treabă”, a încheiat tehnicianul.