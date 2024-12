Ladislau Boloni iese la atac din cauza indemnizațiilor de merit pentru Steaua ’86: „Măsuri injuste, servesc la o ruptură între noi”

Ladislau Boloni a sărit în apărarea colegilor din Steaua ’86. Antrenorul în vârstă de 71 de ani a reacționat dur după ce Câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni li s-a comunicat în mod oficial că

Ladislau Boloni, dezamăgit după ce Steaua ’86 a fost exclusă de pe lista foștilor sportivi care primesc indemnizații

Ladislau Boloni a jucat trei ani la Steaua, în perioada 1984-1987. Pentru fostul mijlocaș, cea mai importantă realizare a carierei rămâne câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Loți e dezamăgit însă că

„Nu trebuie să cădem în genunchi față de această bandă de jucători, care am reprezentat ceva la un moment dat. Cred însă că valorile pe care țara aceasta le-a avut în sport, în general, ar trebui propagate cât mai mult. Să apărăm aceste momente excepționale, pentru că nu sunt multe.

Iar noi, am curaj să spun asta, am adus atunci ceva ieșit din comun.Eu nu simt însă că se subțiază importanța zilei de 7 mai. În schimb, am două probleme legat de asta.

Cred că acest eveniment ar trebui să fie mai apreciat de toată lumea, pentru că, atunci când am coborât cu trofeul pe scara avionului la Otopeni, ne așteptau acolo nu numai steliști. Iar pentru mine e o mică problemă că, la ora actuală, dacă vreau să mă duc acasă la Steaua, zău dacă știu la ce ușă să bat! Asta e prima idee”, a declarat Ladislau Boloni, conform .

„Ăsta ar fi ultimul pas urât față de acea echipă”

Antrenorul este extrem dezamăgit de faptul că membrilor generației Steaua ’86 le-a fost comunicat că nu vor primi indemnizații, cu excepția lui Emeric Ienei.

„Sunt anumite lucruri pe care unii din grup le-au obținut, alții nu! Primești o diplomă ca golgeter, de exemplu, dar echipa e cea care câștigă sau pierde. Sunt decizii luate de oameni cu putere, care n-au ținut cont de faptul că Steaua a realizat ce a realizat prin forța grupului.

Iar câțiva responsabili din conducerea țării, nu știu cine, au adoptat față de acel lot măsuri injuste, discutabile, care servesc numai la o ruptură între noi. Ăsta ar fi ultimul pas urât față de acea echipă”, a adăugat Boloni.