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Ladislau Boloni, all-in pe mâna lui Gică Hagi înainte de Suedia – România: „Cred în simțul lui fin”. Ce a spus despre Ianis Hagi

Ladislau Boloni crede foarte mult în Gică Hagi înainte de Suedia - România din Liga Națiunilor. Care ar fi principalul atu al „Regelui” și ce a spus fostul selecționer despre importanța lui Ianis Hagi
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2026 | 20:20
Ladislau Boloni allin pe mana lui Gica Hagi inainte de Suedia Romania Cred in simtul lui fin Ce a spus despre Ianis Hagi
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Ladislau Boloni, all in pe mâna lui Gică Hagi înainte de Suedia - România. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Ladislau Boloni (73 de ani) a analizat meciul Suedia – România de vineri seară din Liga Națiunilor și a apreciat că principalul atu al „tricolorilor” la partida de la Solna este reprezentat chiar de selecționerul Gică Hagi (61 de ani). Fostul selecționer mizează în primul rând pe „simțul fin” al „Regelui” când vine vorba despre abordarea jocurilor, alcătuirea primului 11 și schimbările efectuate pe parcursul meciului.

Ladislau Boloni, încrezător în capacitatea lui Gică Hagi de a obține un rezultat bun în Suedia – România

De asemenea, Boloni a apreciat că acesta ar fi momentul ideal pentru ca România să reușească în sfârșit după destul de mult timp să învingă Suedia. „Să lăsăm discuția despre cum trebuie să joace pe spinarea echipei și a lui Hagi, ei sunt care prepară jocul și sunt ferm convins că vor să facă în așa fel încât să iasă bine. Dar eu așa cred și asta e cel mai important lucru, sper să confirme așteptările noastre, pentru că toți credem în dorința jucătorilor și în simțul fin al lui Gică Hagi de a face totul pentru a obține maximum.

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Dacă băieții reușesc să joace cu un entuziasm care să placă suporterilor, deja va fi un pas înainte, iar pe asta se poate clădi pe viitor. Vorbesc despre echipa lor națională, fiindcă echipele de club nu sunt la cel mai înalt nivel acum… Dar jucătorii lor formează un nucleu important, asta a caracterizat tot timpul Suedia. Cred că de foarte mult timp nu i-am mai învins pe suedezi, iar acesta este momentul!”, a spus Ladislau Boloni, potrivit gsp.ro. 

Ce a spus Ladislau Boloni despre Ianis Hagi

Cu aceeași ocazie, Boloni a transmis că are mare încredere în capacitatea mijlocașului ofensiv în vârstă de 27 de ani de la Alanyaspor, așteptat să fie titular în acest meci, după cum FANATIK a informat în exclusivitate încă de joi seară, de a se descurca foarte bine în condiții de presiune foarte mare: „Cel mai important e să ne gândim la valoarea noastră, nu la jucătorii lor. Nu știu de ce trebuie să ne gândim mereu la valoarea lor, mai important e să ne gândim la valoarea noastră. Cu calitățile noastre, dovedim, de fapt, valoarea echipei naționale, nu prin cea a lui Gyokeres sau a altuia.

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Mă interesează doar echipa noastră. Ianis Hagi a jucat deja foarte multe meciuri la echipa națională, știe foarte bine care este presiunea de pe umerii lui și a dovedit de multe ori că poate să trăiască având această presiune. Presiunea este un doping pentru un jucător de fotbal, pentru un sportiv. Un doping dulce”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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