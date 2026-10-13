Sport

Ladislau Boloni l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo și acum a dat verdictul despre scandalul cu Jorge Jesus: „Nu se poate să îți lipsească inteligența”

Gabriel-Alexandru Ioniță
13.10.2026 | 08:15
Ladislau Boloni la descoperit pe Cristiano Ronaldo si acum a dat verdictul despre scandalul cu Jorge Jesus Nu se poate sa iti lipseasca inteligenta
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Ladislau Boloni l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo și acum a dat verdictul despre scandalul cu Jorge Jesus. Foto: Profimedia
Ladislau Boloni, antrenorul care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo, a intervenit în conflictul dintre starul portughez și selecționerul Jorge Jesus!
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Ladislau Boloni (73 de ani), antrenorul român de origine maghiară care l-a descoperit practic și l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) în perioada petrecută de ei la Sporting Lisabona, a fost întrebat despre conflictul recent de la naționala Portugaliei, dintre starul de la Al-Nassr și selecționerul Jorge Jesus (72 de ani).

Cum vede Ladislau Boloni rezolvarea conflictului dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Fostul mare internațional român a vorbit în termeni laudativi despre ambii și a spus despre ei că sunt persoane foarte inteligente. Așadar, în baza acestui fapt, el tinde să creadă că această „telenovelă” se va încheia în scurt timp, întrucât, în viziunea sa, sunt șanse destul de mari să se ajungă în cele din urmă la un consens între cei doi.

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„Am părerea mea, dar nu am vrut să vorbesc prea mult despre asta până acum. Sunt implicate două persoane… Ca să fii un antrenor bun trebuie să fii inteligent, iar Jorge Jesus, fără îndoială, este un antrenor grozav și, personal, îl consider o persoană foarte inteligentă.

Dar, ca să fii un jucător internațional, un jucător foarte bun, printre cei mai buni din lume, nu se poate să îți lipsească inteligența. Înțelegeți? Pe scurt, jucătorul Cristiano Ronaldo și antrenorul Jorge Jesus sunt două persoane inteligente, așa că este nevoie de o înțelegere. Ar fi bine ca toată lumea să treacă peste această situație”, a spus Ladislau Boloni pentru A Bola. 

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Revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei a fost deja anunțată

De notat în acest context că această reacție a lui Boloni s-a produs la scurt timp după ce președintele Federației de Fotbal din Portugalia, Pedro Proenca, a anunțat că revenirea lui Cristiano Ronaldo la echipa națională ar urma să se producă în luna noiembrie, la următoarea acțiune din Liga Națiunilor, întrucât coechipierii săi, dar și Jorge Jesus, ar insista foarte mult în prezent pentru această chestiune. De asemenea, și Federația și-ar dori foarte mult acest lucru. Nu în ultimul rând bineînțeles, conform spuselor lui Proenca, chiar și CR7 ar fi în prezent mai mult decât deschis față de o astfel de posibilitate.

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Ladislau Boloni. Foto: Sport Pictures
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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