Ladislau Boloni, mesaj dezolant înainte de barajul Turcia – România: „Poate am făcut prea mulți pași înapoi”

Ladislau Boloni a împlinit miercuri, 11 martie, frumoasa vârstă de 73 de ani. Aflat acasă, la Târgu Mureș, fostul selecționer a analizat barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026 dintre Turcia și România.

Ladislau Boloni, mesaj dezolant înainte de barajul Turcia – România

Fostul selecționer este de părere că elevii lui Mircea Lucescu trebuie să arate mult curaj în meciul care va avea loc la Istanbul. Deși vor avea suporterii de partea lor, Turcia nu trebuie văzută ca un adversar de nebătut.

Ladislau Bölöni a amintit de vremurile în care România national football team nu se temea de nicio rivală. Antrenorul a subliniat că generația sa nu a pierdut niciun meci în fața Turciei, însă fotbalul autohton nu se mai ridică la același nivel ca atunci.

„Mult succes, mult curaj! Bineînțeles că numai asta poți să spui despre echipa națională, numai încurajări. Nu suporterii joacă. Aceiași suporteri au fost acum 30-40 de ani.

Poate am făcut prea mulți pași înapoi, dar fără să jignesc echipa națională a Turciei… Turcia pe vremea mea, chiar și după, nu era un adversar de care România nu putea trece. Nu-mi amintesc… Poate că au fost, dar nu-mi amintesc să fi pierdut contra lor”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit .

Ladislau Boloni a pregătit România în calificările CM 2002

Ladislau Boloni a preluat echipa națională a România după UEFA Euro 2000, unde „tricolorii” au ajuns până în faza sferturilor de finală. Selecționerul care participase la turneul final din Belgia și Țările de Jos a fost regretatul Emeric Ienei.

„Loți" Boloni a pregătit timp de 13 meciuri selecționata României. Bilanțul a fost de 8 victorii, două remize și trei înfrângeri.

Deși campania de calificare la Mondialul din 2002 a fost începută de Boloni, cel care a dus-o la capăt a fost Gheorghe Hagi. „Regele” s-a aflat pe bancă la barajul cu Slovenia, în urma căruia România a ratat participarea la Campionatul Mondial.