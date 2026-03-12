Sport

Ladislau Boloni, mesaj dezolant înainte de barajul Turcia – România: „Poate am făcut prea mulți pași înapoi”

Ladislau Boloni a oferit un mesaj dezolant înainte de barajul Turcia - România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Ce a transmis fostul selecționer.
Iulian Stoica
12.03.2026 | 07:30
Ladislau Boloni mesaj dezolant inainte de barajul Turcia Romania Poate am facut prea multi pasi inapoi
ULTIMA ORĂ
Ladislau Boloni, mesaj dezolant înainte de barajul Turcia - România. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni a împlinit miercuri, 11 martie, frumoasa vârstă de 73 de ani. Aflat acasă, la Târgu Mureș, fostul selecționer a analizat barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026 dintre Turcia și România.

Ladislau Boloni, mesaj dezolant înainte de barajul Turcia – România

Fostul selecționer este de părere că elevii lui Mircea Lucescu trebuie să arate mult curaj în meciul care va avea loc la Istanbul. Deși vor avea suporterii de partea lor, Turcia nu trebuie văzută ca un adversar de nebătut.

ADVERTISEMENT

Ladislau Bölöni a amintit de vremurile în care România national football team nu se temea de nicio rivală. Antrenorul a subliniat că generația sa nu a pierdut niciun meci în fața Turciei, însă fotbalul autohton nu se mai ridică la același nivel ca atunci.

„Mult succes, mult curaj! Bineînțeles că numai asta poți să spui despre echipa națională, numai încurajări. Nu suporterii joacă. Aceiași suporteri au fost acum 30-40 de ani.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Poate am făcut prea mulți pași înapoi, dar fără să jignesc echipa națională a Turciei… Turcia pe vremea mea, chiar și după, nu era un adversar de care România nu putea trece. Nu-mi amintesc… Poate că au fost, dar nu-mi amintesc să fi pierdut contra lor”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit GSP.

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea...
Digisport.ro
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni a pregătit România în calificările CM 2002

Ladislau Boloni a preluat echipa națională a România după UEFA Euro 2000, unde „tricolorii” au ajuns până în faza sferturilor de finală. Selecționerul care participase la turneul final din Belgia și Țările de Jos a fost regretatul Emeric Ienei.

„Loți” Boloni a pregătit timp de 13 meciuri selecționata României. Bilanțul a fost de 8 victorii, două remize și trei înfrângeri. Fostul selecționer a părăsit echipa națională în 2001, când a semnat cu Sporting Lisabona, club la care l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Deși campania de calificare la Mondialul din 2002 a fost începută de Boloni, cel care a dus-o la capăt a fost Gheorghe Hagi. „Regele” s-a aflat pe bancă la barajul cu Slovenia, în urma căruia România a ratat participarea la Campionatul Mondial.

Bodo/Glimt, gata să mai facă o victimă în Champions League după Inter-ul lui...
Fanatik
Bodo/Glimt, gata să mai facă o victimă în Champions League după Inter-ul lui Cristi Chivu! Presa din Europa, uluită: ce au scris L’Equipe, Marca și BBC după victoria norvegienilor cu Sporting
Coșmar pentru echipele din Anglia în Champions League. Zero victorii și 16 goluri...
Fanatik
Coșmar pentru echipele din Anglia în Champions League. Zero victorii și 16 goluri încasate în cele 6 partide disputate în prima manșă a optimilor
Cum s-a descurcat Arda Guler în Real Madrid – Manchester City 3-0, cu...
Fanatik
Cum s-a descurcat Arda Guler în Real Madrid – Manchester City 3-0, cu două săptămâni înainte de Turcia – România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam....
iamsport.ro
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam. Conducătorii puneau și pistoalele pe masă dacă nu pricepeai ce vor'. Fostul mare atacant român nu s-a ferit de cuvinte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!