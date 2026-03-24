Ladislau Boloni, mesaj îngrijorător înaintea barajului Turcia – România: ”N-a ieșit în evidență nici unul dintre ei”

ADVERTISEMENT

Doar două zile ne mai despart de partida dintre Turcia și România, iar Ladislau Boloni a făcut o scurtă analiză. Ce-l îngrijorează cel mai mult pe tehnicianul în vârstă de 73 de ani înaintea jocului din semifinalele barajului și cât va conta atmosfera incendiară pe care o vor face suporterii turci.

Cum vede Ladislau Boloni barajul Turcia – România

Fostul selecționer al naționalei României este convins că Mircea Lucescu a pregătit în cele mai mici detalii întâlnirea de la Istanbul și consideră că a venit momentul ca ”tricolorii” să iasă în evidență cu un joc de calitate.

ADVERTISEMENT

”Un meci de mare importanță! Sunt sigur că Lucescu cunoaște absolut toate modalitățile prin care să forțeze și mai mult motivația jucătorilor. E un moment în care jucătorii trebuie să ‘vorbească’.

Turcia… OK, poate că lucrurile s-au schimbat puțin în privința acestei echipe. Dar, totuși, e un adversar care, de-a lungul istoriei, nu prea ne-a pus probleme. Sper ca nici de data aceasta nu va reuși.

ADVERTISEMENT

Eu cred că atmosfera contează mai puțin. Jucătorii de echipa națională trebuie să fie obișnuiți să joace la fel și acasă, dar și afară. De fapt, să joci pe o atmosferă ostilă, ar trebui să fie o motivație în plus”, a declarat Boloni, pentru .

ADVERTISEMENT

Care e cea mai mare temere a lui Boloni pentru barajul cu Turcia

Întrebat care ar fi principalul jucător al echipei naționale a României în acest moment, tehnicianul a refuzat să facă o nominalizare. Însă, el și-a exprimat îngrijorarea privind faptul că puțini dintre ei joacă în campionate de top și cei care o fac nu au cele mai bune prestații.

ADVERTISEMENT

”Nici unul. Păi, în primul rând, nu-i cunosc suficient de bine, astfel încât să-mi dau cu părerea. Și, iarăși o să fiu critic și nu-mi doresc așa ceva, în momentul de față. Îmi pare foarte rău, dar n-a ieșit în evidență nici unul dintre ei.

Nici unul nu joacă într-un campionat de un nivel foarte, foarte ridicat, unde să dea și randament. Dar, atenție: asta nu înseamnă că nu putem avea o echipă puternică. Pur și simplu însă, nu vreau să nominalizez pe cineva ca fiind numărul 1”, a spus Ladislau Boloni.

ADVERTISEMENT

Măsuri de securitate speciale pentru Turcia – România

Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Întâlnirea de pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul .

Duelul va fi arbitrat de o brigadă din Franța, avându-l la centru pe Francois Letexier. În vârstă de 36 de ani, , care nu au pierdut niciun joc în care acesta a condus ostilitățile în teren.

Meciul este considerat unul de risc, iar FANATIK a aflat că turcii au luat . Astfel, jucătorii naționalei României vor fi păziți de forțe de ordine speciale, atât la hotel, cât și la antrenamentul oficial sau la conferințele de presă.