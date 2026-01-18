Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu

ADVERTISEMENT

A antrenat Nancy, Al-Khor Sports Club și Rennes, Ladislau Boloni fiind un tehnician extrem de apreciat. Acum, fostul jucător de fotbal, ajuns la 72 de ani, riscă să fie, din nou, pus la zid pentru afirmațiile pe care le face în spațiul public.

Ladislau Boloni, despre foaia cu semnătura lui Nicolae Ceaușescu

În urmă cu câteva zile a făcut o declarație neplăcută. A folosit cuvinte nefericite la adresa a doi sportivi de renume, Ilie Balaci și Nicolae Dobrin. Ulterior, a fost .

Riscă să ajungă iar în aceeași situație. Celebrul tehnician, care este unul dintre cei mai buni din țara noastră, a dezvăluit că deține un document neașteptat. A afirmat că în locuința sa din Franța are un autograf inedit.

Mai exact, deține semnătura fostului președinte comunist, Nicolae Ceaușescu. Mai mult, este prieten apropiat cu fiul fostului șef de stat, Valentin Ceaușescu. Ajuns la 77 de ani, acesta .

„Dacă veniți la mine în Franța am cartoane pe care de 25 de ani nu am avut timp să le desfac, să le aranjez. Aveți aici câteva cupe, acolo în Franța… eu aș dori să le adun pe toate astea la un singur loc.

Știu eu, un mic muzeu, o sală de prezentare mai deosebită. Am și la Budapesta lucruri. Lucruri care pentru mine, pentru târgmureșeni, poate și pentru minoritatea maghiară, sunt importante.

Eu mă bucur că am acolo semnătura lui Ceaușescu, de atunci când ne-a decorat. Eu știu foarte bine la ce m-am gândit cât eram acolo, dar nu vă povestesc”, a spus Ladislau Boloni, conform .

Ladislau Boloni: ”Sunt primul care a ajuns la 100 de selecții”

„Dar pentru mine astea înseamnă foarte mult, nu mulți jucători am fost care am ajuns acolo. Eu am ajuns. Sunt primul care a ajuns la 100 de selecții, nu puteam să joc la Târgu Mureș.

Am ajuns la 100 de selecții în România, fiind dat la o parte de câteva ori. Toate astea e greu să le spun, poate să fie rău înțeleasă treaba aceasta”, a completat Ladislau Boloni, mai arată sursa menționată anterior.

În altă ordine de idei, fostul sportiv este renumit pentru faptul că este al cincilea cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României. Are în palmaresul său 101 apariții și 25 de goluri. Ca jucător a evoluat pe post de mijlocaș.

A evoluat la echipe precum ASA Târgu Mureș, FCSB și Orléans. În plus, a antrenat numeroase echipe. Ladislau Boloni s-a retras din activitate de multă vreme și s-a stabilit într-o localitate frumoasă din Franța, aproape de fiica sa.