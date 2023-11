Ladislau Boloni s-a interesat în direct de Florinel Coman. „Cine e impresarul lui?” Ce spune de clauza de la FCSB

Ușor amuzant, antrenorul celor de la Metz a fost vizibil surprins să afle că Florinel Coman poate să plece de la echipă pentru doar 4-5 milioane de euro. 5 cât ar fi clauza sau 4 cât ar fi dispus Gigi Becali să lase din preț doar pentru a face o afacere bună.

Ladislau Boloni s-a interesat de Florinel Coman

În acest sens, într-un dialog cu Horia Ivanovici, Ladislau Boloni a ajuns să se intereseze direct de impresarul lui Coman, pentru a preda ”cazul mai departe”. Așadar, posibilul transfer bombă al lui Florinel Coman la Metz tocmai a fost pus la cale pentru prima dată în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”Florinel Coman poate să facă diferența, campionatul european va fi un examen important pentru el, sigur. Cel mai bine ar fi să poți să-l cumperi înainte de european, că este mai ieftin”, și-a început Boloni discursul, fiind surprins de Horia Ivanovici: ”Are clauză de reziliere de 5 milioane, dar îl dă cu 4 patronul FCSB-ului”.

În acel moment, Boloni a recunoscut că prețul nu e mare și a cerut numele impresarului pentru a demara negocierile. ”Da, sigur. Foarte bine. Cred că este un preț normal, trebuie găsit și cumpărătorul. Nu e mare. Nici nu poate să fie mai mult. E greu să vinzi jucători români peste această cifră, este deosebit de greu.

ADVERTISEMENT

Mergem la meciuri amicale și vedem cum joacă, încercăm. Să negociezi cu patronul n-aș face eu. Cine e impresarul lui?”, s-a întrebat Boloni, după care a primit răspunsul din partea lui Horia Ivanovici: ”Eu știu că nu are impresar, știu că era într-o relație foarte bună cu Giovanni, dar în mod sigur și Giovanni poate să discute, dar din ce știu e un jucător care n-are impresar la momentul ăsta”.

”Îl recomand pe Coman, nu costă mult! Este jucător foarte interesant pentru Franța. Garantez eu că dă 6 goluri pe an la Metz. Am crezut că 12, că la 12 goluri veneam eu ca extremă. Azi mâine vine la mine, dar cred că mai repede vin eu la el”, a intervenit în discuție și Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

Mai în glumă, mai în serios, Boloni l-a comparat pe Florinel Coman cu Kingley Coman de la Bayern Munchen, astfel că rămâne de văzut dacă fotbalistul va părăsi FCSB cu destinația Franța, înainte de Euro 2024.

”Este un post unde noi căutăm jucător care aduc mai multă eficacitate, acolo am jucători. Pentru mine o extremă, Adrian Ilie poate să fie martor, este un jucător pe un post de atacant. Pentru mine extrema dreaptă sau stângă este atacant. Bine, că trebuie să revină și în apărare. normal. Trebuie să ne aducă goluri. O extremă trebuie să marcheze pe an hai să spun 6-7 goluri. Nu știu dacă e capabil”, a transmis Boloni.

ADVERTISEMENT

Fanatik Superliga, cea mai tare emisiune sportivă din România

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Florinel Coman, transferat la Metz?