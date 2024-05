Ladislau Boloni și-a făcut praf căpitanul după înfrângerea suferită de Metz: ”Ar trebui să-i fie reziliat contractul”

Formația pregătită de tehnicianul român , în manșa tur a barajului pentru menținere/promovare în Ligue 1. Returul este programat duminică, 2 iunie, la Metz.

Căpitanul lui Metz, distrus de Ladislau Boloni

După înfrângerea suferită la baraj, căpitanul lui Metz, Matthieu Udol, a susținut că echipa a fost lipsită de dorință, lucru care l-a înfuriat teribil pe Ladislau Boloni. Antrenorul român a avut o reacție vehementă la adresa jucătorului său.

”Matthieu Udol a vorbit despre lipsa de dorință? Dacă nu a avut chef de joc, dacă a spus asta, este o greșeală profesională și ar trebui să-i fie reziliat contractul. Sunt prostii, lăsați-mă în pace, nu vreau să aud asta.

Fie că e Udol, Boloni sau altcineva, sunt greșeli de comunicare. Cum e posibil să spui că cuiva nu i-a păsat? Nu vreau să aud asta, nu e posibil, gata, altă temă acum”, a declarat Boloni, într-un interviu pentru beIN Sports.

După această intervenție dură, tehnicianul român a vorbit despre partida propriu-zisă, însă a ajuns să-l critice iarăși pe Udol, dar și pe portarul Alexandre Oukidja, pe care îi consideră vinovați pentru cel de-al doilea gol încasat.

”A fost un meci în care am jucat la 70% din potențialul nostru, am văzut lucruri bune, greșeli, am primit un al doilea gol din cauza unei greșeli a lui Oukidja și Udol, chiar cei doi care vorbesc cu voi acum, deci a fost un meci de fotbal cu presiune, dar toată lumea trebuie să fie capabilă să gestioneze un astfel de moment”, a încheiat Boloni.

Metz a prins barajul printr-un miracol

Metz în ultima etapă. A fost nevoie de cel de-al 5-lea criteriu de departajare pentru a se stabili că formația lui Ladislau Boloni termină deasupra lui Lorient.

La finalul ultimei etape a sezonului, antrenorul român a recunoscut cu fair-play că și s-a interesat tot timpul ce face principala contracandidată.

De partea cealaltă, Saint Etienne a încheiat sezonul de Ligue 2 pe ultima treaptă a podiumului și a ratat promovarea directă. ”Verzii” au intrat în baraj și au trecut de Rodez pentru a ajunge la duelul decisiv cu Metz.