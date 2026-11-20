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Ladislau Boloni (73 de ani) putea ajunge la echipa națională a României înaintea lui Edward Iordănescu, însă obiectivul propus de Federația Română de Fotbal, anume prima poziție în grupa de UEFA Nations League, l-a făcut să refuze oferta. Acum, privind din exterior, „Loți” și-a dat cu părerea despre

Merită Ianis Hagi banderola de căpitan? Opinia lui Ladislau Boloni

După o nouă înfrângere cu Bosnia, multă lume l-a criticat pe Ianis Hagi, dar și pe Gică Hagi, pentru insistența sa de a-l titulariza și de a-l numi căpitan al echipei naționale pe fiul său, care nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei. În prezent, mijlocașul celor de la Alanyaspor joacă foarte puține minute la echipa de pe locul 13 din Turcia, iar

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Totuși, Boloni nu este de părere că acea banderolă este atât de importantă și că liderul nu este ales, ci devine singur: „Prea multe discuții în jurul lui (n.r. – lui Ianis). Problema nu e cu banderola aia nenorocită… Până la urmă, nu banderola mă obligă să fiu cel mai bun din lume. Eu personal n-am dat niciodată importanță banderolei. Zău! La Târgu Mureș, spre exemplu, mi-a fost căpitan de echipă Ispir. Eu, ca antrenor, ca selecționer, pot să-ți dau banderola. Dar, până la urmă, tu demonstrezi dacă ești sau nu ești căpitan.

Dar, iartă-mă, asta e o discuție numai bună, ca între mine și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) să iasă o problemă. Și nu-mi doresc așa ceva. Spun atât: un căpitan de echipă nu e numit. El devine căpitan. Desigur, cel mai bine e ca el să fie valoros și să aibă succes. Nu pentru banderola aia nenorocită, ci pentru că, prin valoarea lui, dă forța echipei. Asta e important! Banderola? Mi-e cam jenă să vorbesc despre așa ceva…”, a declarat Ladislau Boloni pentru

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Trebuie Gică Hagi să schimbe generațiile la națională? Loți Boloni a vorbit din propria experiență

Ladislau Boloni a fost selecționerul României între anii 2000 și 2001, chiar în perioada în care majoritatea fotbaliștilor din Generația de Aur își anunțaseră retragerea, ceea ce însemna că trebuiau găsite soluții rapide. Astfel, Boloni i-a transformat pe Contra, Chivu, Rădoi și Marius Niculae în fotbaliști foarte importanți pentru România. Și Gică Hagi ar putea încerca să întinerească lotul, chiar dacă fotbaliștii din „Generația de Suflet” nu au ajuns neapărat la o vârstă care să nu le mai permită să joace la nivel înalt, însă performanțele lor de la echipele de club sunt din ce în ce mai slabe.

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„Când am ajuns eu selecționerul României, înainte, am vorbit cu Aimé Jacquet (n.r. – selecționerul cu care Franța a câștigat Cupa Mondială din 1998). L-am întrebat ce trebuie să fac. M-a luat direct: „Ai echipă?“. I-am explicat că cei din Generația de Aur sunt în pragul retragerii. Ca o paranteză: nu-mi place deloc acest termen, Generația de Aur. Poate pentru că sunt un pic invidios pe aurul respectiv. Am încheiat paranteza. Revin la experiența mea de selecționer.

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Tocmai își anunțase retragerea Hagi, Popescu urma să facă la fel. Belodedici a venit și mi-a spus, sincer, că nu mai e la nivelul pe care îl avea cândva. Și atunci, am fost nevoit să caut. Și așa l-am făcut pe Contra titular fără drept de apel, pe Chivu l-am pus căpitan de echipă, la 20 de ani. L-am găsit pe Rădoi. L-am găsit pe Marius Niculae. Am reușit asta pentru că mi-am făcut un program, bineînțeles cu ajutorul federației, prin care am reușit să găsesc patru, cinci jucători de nivel înalt, de echipă națională. Dar atenție: planul meu a necesitat un volum foarte mare de muncă. Am făcut, de exemplu, acele teste psihologice la lot, ca să-i evaluez pe cei convocați. Ca să mă lămuresc eu de ce sunt capabili unii dintre ei”, a mai declarat Ladislau Boloni pentru sursa citată.