Lady Diana ar fi împlinit 60 de ani. Ultimele cuvinte ale Prinţesei Inimilor înainte de a se stinge. “Am încercat să o calmez. Am ţinut-o de mână”

Îndrăgostită de prințul Charles încă din adolescență, destinul ei tragic va fi marcat, mai degrabă de pierderea iubirii. Pe când viitoare prințesă avea doar șase ani, mama ei Frances a fugit cu un alt bărbat.

ADVERTISEMENT

Lady Diana ar fi împlinit 60 de ani. Îndrăgostită de prințul Charles încă din adolescență

În vârstă de 16 ani, Diana i-a fost prezentată prințului Charles pentru prima dată, în timpul unei vânători de potârnichi la Althorp. Ulterior, ea le-a spus entuziasmată prietenelor că într-o zi vor fi soț și soție, chiar dacă Charles era într-o relație cu sora mai mare a Dianei, Sarah McCorquodale, la acea vreme.

În iulie 1980, l-a întâlnit din nou pe Charles la grătarul organizat de un prieten și a fost ulterior invitată să petreacă un weekend ca oaspete al prințului la Balmoral, unde se spune că a fermecat-o în mod special pe regină.

ADVERTISEMENT

La 24 februarie 1981, Palatul Buckingham a anunțat vestea unei logodne regale, urmată de un interviu incomod de logodnă al cuplului, în timpul căruia un reporter i-a întrebat dacă sunt îndrăgostiți.

În mod clar captivată în povestea ei romantică, Diana a răspuns „bineînțeles”, înainte ca Charles să adauge: „Orice ar însemna îndrăgostiți”. A fost primul semn că basmul aparent perfect nu a fost destinat să aibă un final de poveste.

ADVERTISEMENT

Ultimele cuvinte ale Prințesei Inimilor

În ultimele ei momente, prințesa Diana a întrebat „oh, Doamne, ce s-a întâmplat?”, susține unul dintre pompierii care s-a aflat printre primii salvatori care au ajuns în tunelul Alma la 31 august 1997.

Sergentul Xavier Gourmelon a spus că a stat cu ea și a ținut-o de mână în încercarea de a o calma. Nu știa pe cine tratează până când, după ce a ajutat-o ​​să intre în ambulanță, un coleg i-a spus că a avut grijă de prințesa de Wales.

ADVERTISEMENT

Iubitul ei, Dodi Fayed, și șoferul Mercedes-ului, Henri Paul, au fost uciși în accident. Garda de corp a Dianei, Trevor Rees-Jones, a fost singurul supraviețuitor.

Gourmelon a declarat pentru că, atunci când a ajuns la fața locului, l-a văzut pe Rees-Jones, care părea „foarte agitat” și avea nevoie de ajutor medical. De asemenea, a văzut un doctor ghemuit lângă Diana, care „se mișca și vorbea”.

ADVERTISEMENT

Salvatorii au încercat să-l resusciteze pe Fayed când acesta a fost scos din mașină, iar Gourmelon a spus că a rămas cu Diana pe bancheta din spate.

„A vorbit în engleză și a spus: ‘Doamne, ce s-a întâmplat?’ Am putut înțelege asta, așa că am încercat să o calmez. Am ținut-o de mână”, a spus el.

ADVERTISEMENT

El a spus că în afară de o leziune la umăr, nu a mai putut vedea alte răni. Dianei i s-a aplicat un guler cervical și o mască de oxigen, apoi a fost acoperită cu o pătură izotermă metalică.

Xavier Gourmelon a spus că respirația ei era normală, iar pulsul este „bun și destul de puternic”.

După ce a contribuit la mutarea ei într-o ambulanță, un căpitan i-a spus că tocmai a ajutat-o ​​pe prințesa de Wales. „Mi-a spus cine este și apoi, da, am recunoscut-o, dar în momentul acela nu am făcut-o”, a mai spus el.

Primele dezvăluiri ale medicilor care au încercat să o salveze pe Prințesa Diana. ”Am încercat totul”

MonSef Dahman este chirurg în orașul Antibes de pe Riviera franceză. „Gândul că ai pierdut o persoană importantă, la care țineai personal, te marchează pe viață”, spune el pentru .

Medicul a povestit că există anumite perioade ale anului când gândurile i se întorc invariabil la un eveniment care nu numai că a avut un „impact” profund asupra lui personal, ci a șocat întreaga lume.

Asta pentru că, timp de câteva ore, în dimineața zilei de duminică, 31 august 1997, Dahman, pe atunci tânăr chirurg general de serviciu din cel mai mare spital din Franța, a jucat un rol central în lupta disperată pentru salvarea vieții . Fusese grav rănită într-un accident de mașină în centrul Parisului mai devreme în acea noapte.

Nu a vorbit niciodată cu un ziar despre acest episod până acum. Însă într-un interviu exclusiv pentru publicația britanică, a amintit în detaliu cum a fost chemat la secția de urgență a spitalului Pitié-Salpêtrière din Paris pentru a trata o „tânără” care s-a dovedit a fi cea mai faimoasă din lume.

Dahman, în vârstă de 56 de ani, și-a amintit de povestea îngrozitoare a propriei sale experiențe a iconografiei perverse și a monetizării fără scrupule a prințesei, chiar și după moartea ei.

Unul dintre motivele pentru care a vorbit acum – fără să primească nicio plată – a fost să reitereze cum, în contradicție cu teoriile conspirației care susțin că medicii au făcut parte dintr-un complot de asasinat al regimului britanic, personalul medical francez de urgență a făcut tot posibilul în acea noapte în efortul de a o salva pe Diana.

A sugera altceva – așa cum făcuse de Mohamed Al Fayed și de mai multe reviste străine teribile, printre altele – a provocat atât stupoare, cât și durere.

Medicul era de serviciu pentru că urma să devină tată

Parizian din naștere, Dahman nu ar fi fost în orașul său natal, și cu atât mai puțin la serviciu, în noaptea aceea dacă nu era pe cale să devină tată pentru a doua oară. În fiecare august, capitala Franței se golește de acei francezi care își permit să petreacă o lună în țară sau lângă mare. Dacă nu ar fi turiștii străini, Orașul Luminii ar fi un oraș fantomă.

„Dar nu mi-am luat vacanță în vara aceea”, își amintește doctorul. „Din simplul motiv că soția mea era însărcinată cu fiul meu (aveau deja o fiică). Drept urmare, am lucrat toată vara.”

Tura lui din acel weekend începuse sâmbătă la 8 dimineața. El era încă de serviciu la 2 dimineața duminică, deși, ”desigur, nu era o activitate continuă. Am avut momente de odihnă. De fapt, dacă îmi amintesc bine, a fost o zi destul de ușoară. Nu a trebuit să mă ocup de ceva prea dificil”.

Situația urma să se schimbe dramatic. Mercedes-ul în care călătorea Diana s-a ciocnit violent în tunelul Alma aproximativ la ora 12.23. Datorită gravității rănilor, Diana a fost îngrijită un timp destul de îndelungat de către medici la fața locului.

Apoi a suferit un stop cardiac în timp ce era mutată la o ambulanță. După ce a fost resuscitată, a fost transportată de acea ambulanță la spitalul lui Dahman. A ajuns acolo la 2.06 AM.

„Mă odihneam în camera de gardă când am primit un telefon de la Bruno Riou, anestezistul șef de serviciu, care mi-a spus să merg la urgențe”, își amintește Dahman. „Nu mi s-a spus că este Lady Diana, ci [doar] că a fost un accident grav în care a fost implicată o tânără femeie.”

„Organizarea spitalului Pitié-Salpêtrière este foarte ierarhizată. Așadar, când primești un apel de la [un astfel de] coleg de nivel înalt, asta însemna că este un caz deosebit de grav.”

Camera lui de odihnă se afla la doar 50 de metri de secția de urgențe.

”Și așa am ajuns acolo destul de repede. Și apoi mi-am dat seama de adevărata seriozitate a lucrurilor.”

El își amintește: „Rezidenta mea era în cameră. Dar era într-un colț pentru că era puțin copleșită de gravitatea momentului.”

Riou era de asemenea prezent. „Și asta a fost un semn al importanței cazului. Și personal avea grijă de o doamnă care zăcea pe o targă, cu multe lucruri în jurul ei.”

Dahman, în vârstă de 33 de ani la acea vreme, a fost informat atunci că femeia inconștientă pe targă era nu mai puțin decât .

„În acel moment pentru ca toată această activitate neobișnuită a devenit clară pentru mine”, își amintește el. „Pentru orice medic, orice chirurg, este foarte important să te confrunți cu o femeie atât de tânără care se află în această stare. Dar, desigur, cu atât mai mult dacă este prințesă.”

El nu a vrut să descrie anumite aspecte ale tratamentului pe care i l-a administrat, din motive de confidențialitate a pacientului.

La sosirea la spital, Dianei i se făcuseră radiografii care au arătat că suferea de „hemoragii interne foarte grave”. Drept urmare, a suferit o procedură de drenare a cavității toracice – excesul de lichid fiind îndepărtat din cavitatea toracică.

Starea Dianei se agravează

Dar hemoragia persista și Diana primea transfuzii de sânge grupa 0 negativ, deoarece grupa ei de sânge nu fusese încă stabilită. În jurul orei 2.15 AM a suferit un alt stop cardiac. Situația devenise din ce în ce mai critică. Era nevoie de o intervenție mai extremă.

În timp ce era supusă unui masaj cardiac extern, Riou i-a cerut lui Dahman să efectueze o procedură chirurgicală. Avea să facă acest lucru în timp ce Diana era încă întinsă pe targă în camera de urgență.

Această circumstanță a fost „cu adevărat excepțională” și a indicat cât de gravă devenise situația ei. „Am făcut această [procedură] pentru a-i permite să respire”, explică Dahman. “Inima ei nu putea funcționa corect, deoarece îi lipsea sângele.”

Ca urmare a acestei intervenții, Dahman a descoperit că Diana suferise o ruptură semnificativă în pericard, sacul care protejează inima.

Prognosticul s-a înrăutățit. Era ora 2.30 AM. Era nevoie de un miracol. Lui Dahman și lui Riou li s-a alăturat în camera de urgențe profesorul Alain Pavie, poate cel mai important chirurg din Franța. Fusese chemat din patul său de acasă. Dacă cineva ar fi putut să o salveze, ar fi fost el. Cel puțin asta era speranța echipei medicale

Pavie a decis că Diana trebuie mutată într-una dintre sălile de operație ale spitalului. Bănuia că sursa principală a sângerării interne nu fusese încă găsită. A fost necesară o explorare chirurgicală suplimentară.

Această procedură a descoperit cea mai gravă rană – o ruptură a venei pulmonare superioare stânga a Dianei în punctul de contact cu inima. Pavie a suturat leziunea.

Cele mai semnificative daune fizice au fost reparate. Dar fără rezultat.

Inima Prințesei a refuzat să mai bată

Inima Dianei, care se oprise înainte de explorarea chirurgicală, nu avea să repornească. Pierdeau bătălia pentru a o salva.

„Am încercat șocuri electrice de mai multe ori și, așa cum făcusem în camera de urgență, masaj cardiac”, spune Dahman. ”Profesorul Riou îi administrase adrenalină. Dar nu i-am putut face inima să-i bată din nou.”

Echipa a continuat aceste eforturi de resuscitare pentru încă o oră.

„Am luptat din greu, am încercat mult, într-adevăr multă vreme. Sincer, atunci când lucrezi în aceste condiții, nici nu observi trecerea timpului”, spune Dahman. „Singurul lucru important era să facem tot posibilul pentru această tânără femeie.”

Medicul spune că la început a fost optimist.

„Am avut oameni aduși în Pitié-Salpêtrière care se aflau într-o stare foarte precară, mai grav decât era Diana când a ajuns. Este unul dintre cele mai bune centre din Franța pentru acest tip de urgență traumatică.

Și am salvat unii dintre acei oameni, ceea ce ne-a făcut deosebit de fericiți și mândri. Dar asta nu s-a întâmplat aici. Nu am putut s-o salvăm. Și asta ne-a afectat foarte mult.”

La ora 4 dimineața, echipa, condusă de Pavie, a acceptat că nu se mai poate face nimic pentru a-și salva pacientul. A fost o „decizie colegială”, își amintește Dahman. Au încetat toate eforturile de resuscitare.

Viața extraordinară a Dianei, Prințesa de Wales, ajunsese la sfârșit la doar 36 de ani.

O expertiză britanică confirmă că echipa franceză a făcut totul ca să o salveze pe Diana

Câțiva ani mai târziu, patologul legist britanic, dr. Richard Shepherd a analizat dovezile medicale pentru ancheta Paget despre moartea Dianei, condusă de fostul șef Scotland Yard Lord Stevens.

Pe baza opiniei experților, Lordul Stevens – care i-a informat pe prințul William și prințul Harry cu privire la constatările sale – a concluzionat în raportul său: „Cei implicați în tratamentul de urgență și intervenția chirurgicală erau foarte calificați și cu experiență în domeniul lor. Dovezile lor au arătat că s-au făcut toate eforturile pentru a salva viața prințesei de Țara Galilor. Nicio altă strategie nu ar fi afectat rezultatul.”

Dahman povestește cum s-a simțit în acea noapte fatală de august. La ieșirea din sala de operații era atât „epuizat”, cât și descurajat. „Este întotdeauna o mare dezamăgire să vezi pe cineva tânăr părăsindu-ne”, spune el.

„De asemenea, suferi o mare oboseală fizică din cauza energiei pe care ai cheltuit-o încercând să o salvezi. Și astfel am fost deosebit de zdrobiți și obosiți. La sfârșit, am fost distruși.”

El și-a sunat șeful departamental pentru a-i spune ce s-a întâmplat – și pentru a-l pregăti pentru iadul care avea să urmeze și apoi s-a întors în camera de odihnă de la serviciu.

Era prea obosit pentru a-i observa pe demnitarii francezi – inclusiv președintele Chirac – care au început să ajungă la spital devreme în acea dimineață pentru a-i aduce omagii Dianei.

Hăituiți de presa avidă de senzațional

În zilele următoare a fost martorul unor secvențe neplăcute și rușinoase. Unii membri ai mass-media au încercat să se infiltreze în secții și pe coridoare pentru a se apropia de cei care o trataseră pe Diana.

„Pitié-Salpêtrière este un spital public”, spune el. „Prințesa a fost tratată într-o clădire în care se aflau și alți pacienți ai spitalului. Am văzut oameni care se deghizau [ca personal medical], împingeau cărucioarele, încercând să obțină informații. A fost o presiune destul de mare asupra securității noastre.

Un singur incident, despre care nu a mai vorbit până acum, îi rămâne în minte. „Când o tratam pe Diana, purtau saboți albi. Și, evident, în acea situație nu ești atent la nimic altceva decât la încercarea de a salva pacientul. Abia a doua zi dimineață am observat că saboții mei erau pătați cu sângele [ei].

Oricum, spitalul este foarte mare și mă plimbam între clădiri, când un francez s-a apropiat de mine și mi-a spus: „Ah, saboții tăi, mă interesează. Vreau să-i cumpăr. Au pe ei sânge albastru’.”

Înspăimântat, Dahman a refuzat și, cât mai curând posibil, și-a curățat saboții pe care îi purtase în acea noapte: „Și ăsta a fost sfârșitul acelei povești”.

Dar nu sfârșitul pentru el.

„Așadar, aici trebuie să luăm în considerare filosofia vieții”, spune el. „Este un element definitoriu, nu poți scăpa de asta. Gândul că ai pierdut o persoană importantă la care țineai, te marchează toată viața.

Când e o prințesă și îi urmărești înmormântarea alături de miliarde de alți oameni și ai încercat să o salvezi, asta evident te marchează. Te marchează toată viața. Pentru că este atât de cumplit încât această persoană frumoasă a avut un sfârșit atât de tragic.”

Propriul său rol în tragedie îl agită. „Variază în funcție de ceea ce se întâmplă în viața mea”, spune el. „Când ajungem în august mă gândesc la asta. A fost anul în care s-a născut fiul meu și, bineînțeles, la fiecare aniversare de asta mă gândesc la asta.

Nu mă întorc la asta tot timpul pentru că au trecut mulți ani. Dar de fiecare dată când a apărut o nouă carte [despre moartea Dianei] [în Franța], mi-a fost trimisă. Deci, din păcate, am o colecție de astfel de cărți.”