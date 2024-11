„Lady in black!” Apariție ravisantă a fetelor din echipa României, care joacă în Billie Jean King Cup

Echipa de Billie Jean King Cup a României s-a calificat, în premieră, la turneul final al competiției. Fetele noastre au obținut accesul la elita tenisului feminin pe echipe, după victoria entuziasmantă din luna aprilie, contra Ucrainei.

Fetele au făcut senzație la dineul oficial

Turneul final al Billie Jean King Cup are loc în perioada 13-20 noiembrie la Malaga. Pentru faza finală, Horia Tecău a apelat la Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Anca Todoni și veterana Monica Niculescu.

Fetele noastre au făcut senzație aseară, la dineul oficial. Ele s-au îmbrăcat în negru și au avut o apariție elegantă, remarcată de toți cei prezenți. Meciurile de la turneul final se dispută într-o sală cu peste 10.000 de locuri.

Japonia nu o are pe Naomi Osaka

România întâlnește în primul tur Japonia, care nu o are în componență pe Naomi Osaka. Japonezii mizează pentru meciurile din noiembrie pe Moyuka Uchijima (56 WTA), Nao Hibino (152 WTA), Eri Hozumi şi Shuko Aoyama. Ultimele două sunt jucătoare exclusiv de dublu. Ele ocupă locurile 45 și 47 în ierarhia WTA.

La simplu, România va miza, cel mai probabil pe Ana Bogdan și Jaqueline Cristian. , va încerca să aducă un punct țării. Disputa cu Japonia începe joi, de la ora 11.00.

Dacă eliminăm Japonia jucăm cu Italia

În cazul în care trece de Japonia, România va înfrunta sâmbătă Italia. Un duel mult mai greu, deoarece italiencele se bazează pe numrăul 4 mondial, Jasmine Paolini. Semifinalele competiției sunt programate începând cu luni, 18 noiembrie, iar finala este miercuri, 20 noiembrie.

Din echipa României lipsește jucătoarea cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Este vorba despre Sorana Cîrstea, care ocupă locul 70 mondial. A doua rachetă a României este, în acest moment, Jaqueline Cristian, locul 73 WTA.

Anca Todoni, sfertfinalistă la Cali, a urcat patru locuri şi este pe 113. În schimb, Ana Bogdan a coborât trei locuri şi este pe 116. În Top 200 WTA se mai află Gabriela Ruse, care a urcat un loc şi este pe 128 mondial. Simona Halep, cea mai galonată jucătoare a României, a coborât şase locuri, fiind acum pe locul 882.

Programul turneului final al Billie Jean King Cup

Primul tur

Marea Britanie vs Germania

Slovacia vs SUA

Spania vs Polonia

Japonia vs România

Sferturi de finală

Canada vs câștigătoarea meciului Marea Britanie / Germania

Australia vs câștigătoarea meciului Slovacia / SUA

Cehia vs câștigătoarea meciului Spania / Polonia

Italia vs câștigătoarea meciului Japonia / România