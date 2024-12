„Lady Liberty”. Uluitoarea poveste a Sabrinei Ionescu, baschetbalista din România care are America la picioare

Baschetul feminin profesionist american a cunoscut o dezvoltare uluitoare în ultima perioadă, iar printre vedetele care strălucesc în WNBA se numără și o sportivă cu origini românești. Este vorba despre Sabrina Ionescu, pentru care anul 2024 a fost unul fabulos: s-a căsătorit, a câștigat titlul cu formația sa New York Liberty și a cucerit aurul olimpic las Paris cu naționala SUA.

An 2024 de poveste pentru Sabrina Ionescu, singura baschetbalistă de origine română din WNBA

Finalul sfertului 4 din meciul 5 al finalei WNBA 2024, New York Liberty – Minnesota Lynx, a fost trăit cu sufletul la gură de toţi cei 18.090 de spectatori din Barclays Center. Înaintea duelului decisiv pentru titlul de campioană scorul general era egal, 2-2, iar meciul 5, după 40 de minute, era, de asemenea, la paritate, 60-60. Fanii lui New York Liberty îşi aduceau aminte de celelalte 5 finale pierdute, ultima chiar cu un an în urmă.

Pe parchet, Sabrina Ionescu visa să încheie perfect un an de poveste şi să aducă primul trofeu în vitrina francizei din „The Big Apple”. La prima fază din overtime, baschetbalista de origine română i-a pasat Leoniei Fiebich, care a înscris cu o aruncare de 3 puncte. New York Liberty şi-a tras oxigenul din această fază şi, până la urmă, a câştigat meciul cu 67-62 și seria finală cu 3-2. O încheiere perfectă a unui an demn de un bestseller pentru Sabrina Ionescu.

Sabrina Ionescu, numărul 1 în WNBA Draft 2020

Născută pe 6 decembrie 1997, la Walnut Creek (California), din părinţi români care şi-au dorit o viaţă mai bună peste Ocean, Sabrina Ionescu a descoperit baschetul încă de la 3 ani. Împărtăşea aceeaşi pasiune cu Eddy, fratele ei geamăn, mai mic cu… 18 minute!

Pornită pe acest drum, Sabrina a început să se remarce încă din timpul şcolii, pentru ca apoi să devină o atracţie în echipa liceului Miramonte. A urmat bursa primită la Universitatea din Oregon şi ascensiunea fulminantă în NCAA, campionatul universitar, unde a doborât recordul de triple-double (cel puţin 10 puncte, pase decisive şi recuperări într-un meci).

De acolo şi până la WNBA a fost doar un pas. În plină pandemie, Sabrina a participat la un draft neconvenţional, cu tinerele baschetbaliste aşteptând în faţa televizorului viitorul şi cu Cathy Engelbert, şefa WNBA, anunţând selecţiile de la ea de acasă. „Cu prima opțiune, în draft-ul WNBA din 2020 New York Liberty o alege pe Sabrina Ionescu”, a fost marele anunţ venit pe 17 aprilie 2020.

Sezon de debut ratat

Pe 25 iulie 2020, Sabrina a debutat în WNBA, în înfrângerea suferită de New York Liberty cu Seattle Storm, însă reuşise să iasă în evidenţă cu 4 pase decisive şi 12 puncte. Al doilea meci, contra lui Dallas Wings, a însemnat o prestaţie de gală, cu 33 de puncte şi 7 pase decisive, fiind number 1 la cele două capitole pentru echipa ei.

Primul sezon în WNBA s-a terminat brusc, în sfertul 2 din partida cu Atlanta Dream, când a suferit o accidentare la gleznă. Astfel, Sabrina a ratat şansă să intre în cursa pentru premiul de Rookie of the Year, oferit celei mai bune debutante a sezonului.

Al patrulea sezon, prima finală pentru Sabrina Ionescu

Revenită pe teren în 2021, Sabrina Ionescu a început să-şi îmbunătăţească cifrele şi să pună umărul la ascensiunea lui New York Liberty. Primul moment de vârf a venit în sezonul 2023, când echipa a ajuns în finala WNBA. Las Vegas Aces a fost echipa mai bună în seria decisivă, pe care a câştigat-o cu 3-1.

Sabrina Ionescu a înregistrat o medie de 13,7 puncte şi 4,7 pase decisive în play-off. Nici nu se gândea ce an de poveste va avea în 2024. Performanţele bune i-au adus şi un contract prelungit la New York Liberty. De la 300.558 de dolari în 4 ani, iniţialul acord, „Miss Liberty”, aşa cum este poreclită, Sabrina Ionescu a semnat pentru 410.060 de dolari pe 2 ani, 2024 şi 2025.

2024 a început cu… o căsătorie!

Până la marile performanţe sportive din 2024, Sabrina a făcut pasul cel mare în viaţa personală. Pe 10 martie 2024, vedeta lui New York Liberty s-a căsătorit cu Hroniss Grasu. La fel ca Sabrina, soţul ei are părinţi de origine română şi s-a născut în SUA. Ştefan, tatăl lui Hroniss, a emigrat, în 1982, peste Ocean şi s-a stabilit în Los Angeles. Patru ani mai târziu, acesta s-a întors în România, unde s-a căsătorit cu Mariana, fostă handbalistă în echipa naţională, şi s-au întors în America, unde au deschis o pizzerie.

Între Sabrina şi soţul ei există şi o legătura sportivă. Hroniss a ajuns, în 2015, în NFL, unde a fost ales de Chicago Bears, ca mai apoi să mai evolueze pentru Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Tennessee Titans, San Francisco 49ers şi Las Vegas Raiders.

Sabrina si Hroniss formează un cuplu din 2021, iar în ianuarie 2023 a venit logodna. Atletul şi-a păcălit viitoarea soţie că va participa la o şedinţă foto pentru revsita GQ, însă totul s-a dovedit doar o strategie pentru o cerere în căsătorie surpriză.

Nunta a fost una fastuoasă, organizată pe o plajă din California, şi cu invitaţi de cinci stele, printre care Pau Gasol, fostul mare baschetbalist spaniol, Rob Pelinka, general manager la Los Angeles Lakers, sau Vanessa Bryant, văduva lui Kobe Bryant.

Aur la JO de la Paris 2024

Fanii baschetului au avut ce să vadă la Turneul masculin a fost plin de vedete din NBA, în frunte cu starurile americane LeBron James, Stephen Curry sau Kevin Durant, care au câştigat medalia de aur. Nici turneul feminin nu a dus lipsă de nume mari, iar în selecţionata SUA s-a regăsit şi Sabrina Ionescu. Americancele au defilat până în finală, însă ultimul act a fost unul plin de dramatism.

SUA şi Franţa s-au duelat pentru medalia de aur, la fel ca în turneul masculin, iar echipa americană s-a impus la limită, cu 67-66. fără să marcheze, însă a contribuit cu 3 pase decisive şi 2 recuperări. Chiar dacă a avut un timp limitat de joc, Sabrina a reuşit să iasă în evidenţă în victoria SUA cu Belgia, 87-74, când a închis jocul cu o aruncare de 3 puncte.

Cursa spre primul titlu WNBA

Sezonul 2024 din WNBA a început pe 14 mai pentru Sabrina Ionescu şi New York Liberty, iar primul pas a fost unul cu dreptul, 85-80 cu Washington Mystics.

După prima lună, baschetbalista de 26 de ani reuşise să fie cea mai bună marcatoare a echipei în 3 dintre cele 8 meciuri jucate. Luna iunie a fost excelentă pentru echipa newyorkeză, după 10 victorii şi o înfrângere, iar specialiştii o vedeau drept marea favorită la câştigarea titlului. Sabrina a primit premiul pentru „Cea mai bună jucătoare a lunii” în iunie şi iulie, ceea ce o făcea să devină o candidată pentru titlul de MVP-ul sezonului. Cu toate acestea, premiul nu i-a revenit ei şi a ajuns la A’ja Wilson (Las Vegas Aces).

New York Liberty a terminat sezonul regular pe primul loc, cu 32 de victorii şi 8 înfrângeri, iar play-off-ul părea să fie doar o formalitate. În turul 1, echipa Sabrinei Ionescu a trecut uşor de Atlanta Dream, în timp ce în semifinale a depăşit-o pe Las Vegas Aces, cu 3-1, într-o revanşă pentru finala pierdută în 2023. Pe cealaltă parte de tablou, Minnesota Lynx a avut emoţii în semifinale, unde a avut nevoie de meci decisiv pentru a obţine biletele în ultimul act.

„Cea mai importantă lovitură din istoria lui Liberty”

Primul meci al seriei din finala WNBA a adus tristeţe în rândul fanilor lui New York Liberty, după ce Minnesota Lynx a câştigat, în prelungiri, pe terenul marii favorite. Sabrina Ionescu a reuşit 19 puncte şi a fost a doua cea mai bună marcatoare a pierzătoarei. Meciul al doilea al finalei a fost aproape fără istoric, cu o victorie clară a lui New York Liberty, iar vedeta de 26 de ani a fost lider la capitolul pase decisive.

Momentul de glorie pentru Sabrina Ionescu a venit în meciul al treilea al seriei, pe terenul lui Minnesota Lynx. Cele două echipe au mers cap la cap până spre finalul partidei. Cu 3 secunde înainte de final, la scorul 77-77, Sabrina a reuşit o aruncare superbă de 3 puncte şi a adus victoria lui New York Liberty. „Cea mai importantă lovitură din istoria lui Liberty”, a strigat comentatorul ESPN, care explica importanţa momentului pentru echipa care pierduse în trecut 5 finale WNBA.

„A jucat la un nivel de superstar pe toată durata sezonului”

Minnesota Lynx a egalat scorul general în cel de-al patrulea meci al seriei, astfel că totul s-a decis în ultimul duel, de pe terenul lui însă Sabrina nu a fost deloc în apele ei în acest ultim meci.

La câteva zile după victoria finală, presa din SUA a dezvăluit şi motivul evoluţiei şterse. Sabrina Ionescu jucase ultimul meci al finalei cu o o leziune a ligamentului colateral ulnar, localizat între degetul mare şi palmă, accidentare pe care o suferise în precendenta partidă.

La finalul sezonului, după succesul din finală, Sports Illustrated a tras concluzia despre prestaţiile Sabrinei Ionescu: „A jucat la un un nivel de superstar pe toată durata sezonului, iar Liberty nu ar fi ajuns la decisivul din meciul 5 dacă nu era ea”.

Trebuie să pierzi ca să ştii de ceea ce ai nevoie pentru a câştiga. Acum simt că am obţinut ceva şi că este cu adevărat începutul. Sper să câştig cât mai multe titluri şi să mă dezvolt” – Sabrina Ionescu

Apropiată de Kobe Bryant: „A însemnat totul pentru mine”

În timpul petrecut la echipa Universităţii din Oregon, Sabrina Ionescu a fost urmărită la mai multe meciuri de Kobe Bryant şi fata acestuia. Între fostul baschetbalist american şi sportiva cu origini române s-a născut o relaţie de strânsă prietenie, iar „The Black Mamba” i-a devenit mentor. Mai mult decât atât, Kobe a ajutat-o să-şi îmbunătăţescă jocul în sesiuni de antrenament 1 la 1.

După decesul fulgerător al fostului star de la Los Angeles Lakers, Sabrina Ionescu a fost invitată să ţină un discurs la ceremonia de comemorare a acestuia. „Lumea baschetului este mică, aşa ne-am intersectat şi ne-am petrecut timpul împreună. A însemnat totul pentru mine. El a fost acolo şi a înţeles presiunea, dorinţa de a fic el mai bine. M-a ajutat în toate aspectele vieţii, nu doar prin baschet”, spunea Sabrina Ionescu, în februarie 2020, în presa din SUA.

Contract beton cu Nike

Imediat după ce a intrat în WNBA, Sabrina Ionescu a semnat primul mare contract de publicitate. Nike şi sportiva de 26 de ani au un acord care, conform presei americane, ar fi în valoare de 24.000.000 de dolari, cu o durată pe mai mulţi ani. Pe 1 septembrie 2023, Sabrina a lansat prima pereche de adidaşi care îi poarte numele: „Nike Sabrina 1s”. Mai are contracte de imagine cu Body Armor, State Farm şi Xbox.

Clătitele şi papanaşii, favoritele Sabrinei

Într-un clip postat pe canalul de YouTube „First We Feast”, Sabrina Ionescu a vorbit despre dulciurile peferate, iar clătitele şi papanaşii sunt „aruncări de 3 puncte”. „Mereu o rog pe mama să prepare clătite. Mâncăm multe mâncăruri tradiţionale româneşti de sărbători. La orice restaurant românesc mergem sau la prieteni, mâncăm papanaşi. Merg deseori la Romanian Garden, un restaurant din Queens (n.r. – New York)”. Printre dulciurile preferate ale Sabrinei se regăseşte şi „bătrâna” ciocolată Rom.

Cum au ajuns părinţii Sabrinei în SUA

Dan Ionescu, tatăl Sabrinei, a reuşit să părăsească România în preajma Revoluţiei din 1989 şi a ajuns în SUA, unde a cerut azil politic. A sperat că Liliana Blaj, soţia lui, şi Andrei, băiatul lor cel mare, îl vor urma repede, însă aceştia au ajuns în America abia în 1995. Dan Ionescu s-a stabilit în California, unde mai locuiau câteva rude ale lui, şi a intrat în afaceri cu o companie de închiriat limuzine.

5 sezoane a jucat Sabrina Ionescu până în prezent în WNBA

3 prezenţe are Sabrina Ionescu în meciurile All-Star WNBA