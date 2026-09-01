Sport

Lameira la FCSB? Gigi Becali: „Minciuni, minciuni! Vor să-l facă pe Rotaru la bani”. Exclusiv

Gigi Becali dezminte interesul FCSB-ului pentru Joao Lameira! Anunță că transferul fotbalistului la U Craiova este deja realizat: „Minciuni aruncate ca să-l păcălească pe Rotaru”
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
01.09.2026 | 18:47
Lameira la FCSB Gigi Becali Minciuni minciuni Vor sal faca pe Rotaru la bani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Lameira la FCSB? Gigi Becali: „Minciuni, minciuni! Vor să-l facă pe Rotaru la bani”. Foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) susține că nu este interesat să îl aducă pe Joao Lameira (27 de ani) la FCSB. Această informație a apărut în spațiul public la scurt timp după ce s-a aflat că Universitatea Craiova s-a înțeles cu Oțelul Galați pentru transferul mijlocașului defensiv portughez, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Gigi Becali dezminte informațiile despre interesul FCSB-ului pentru Joao Lameira

Finanțatorul de la FCSB consideră că aceste speculații ar reprezenta doar o încercare de inducere în eroare a lui Mihai Rotaru, pentru ca acesta să fie nevoit să achite în cele din urmă pe jucător mai mult decât ar fi trebuit în mod normal.„Minciuni, minciuni, minciuni! Nu mă interesează Lameira, l-a luat Craiova. Poți să-l suni pe Mihai Rotaru să îi spui. Astea sunt minciuni aruncate ca să-l păcălească pe Rotaru la preț, să-l facă la bani”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK. 

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Joao Lameira este așteptat deci la Universitatea Craiova

Așadar, rămâne în principiu ca în aceste condiții Joao Lameira să meargă la Universitatea Craiova pentru a-l înlocui pe Anzor Mekvabishvili, transferat în MLS, la Chicago Fire, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Pe de altă parte, Gigi Becali refuză deci oportunitatea de a intra acum într-un soi de licitație cu Mihai Rotaru pentru fotbalistul portughez, care în trecutul destul de apropiat chiar a fost recomandat de Marius Șumudică la FCSB.

„Din punctul meu de vedere, cred că este ceea ce îi lipsește FCSB-ului în momentul de față. Eu l-am urmărit când pregăteam meciurile la Rapid. L-am văzut, mi-a sărit în ochi, l-am vrut la Rapid. Am vorbit atunci cu Dorinel Munteanu și a zis că nu, că nu îl poate pierde. Am vorbit cu el după meci și am făcut 0-0 în Giulești, parcă. A zis că nu se pune problema, că este pilonul lui de bază și un jucător foarte bun.

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După care am început să-l urmăresc și m-am uitat și acum, fiindcă m-a sunat o echipă din Turcia. M-a sunat o echipă din Turcia pentru el să mă întrebe și eu n-am nicio relație la Galați. M-a sunat și am zis, din ce citisem în presă, că pleacă în Polonia!”, a spus Marius Șumudică la acel moment, în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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