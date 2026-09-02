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Un titular și un posibil titular pentru Știința. Lameira e un jucător de profilul lui Anzor, cu cifre similare sezonul trecut, deși juca la Oțelul Galați. Baptiste Roux e al patrulea cel mai valoros fotbalist de la o retrogradată din prima ligă sârbă și va fi al cincilea fundaș central din lot, alături de Rus, Romanchuk, Screciu și Stevanovic.

Lameira, căpitanul Oțelului, vine să-l facă uitat pe Anzor: similar ofensiv, mai bun defensiv

. Un jucător extrem de disciplinat, dinamic și agresiv, cu unele cele mai bune stat-uri atât la dueluri ofensive, cât și defensive din Superliga. Este cu 9 procente peste Karlo Muhar la dueluri defensive câștigate și cel mai bun din România în ceea ce privește duelurile ofensive câștigate în acest sezon: 70%.

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Calitățile lui Lameira implică o condiție fizică de excepție și o agresivitate și atitudine excelentă, mai ales pe contrapressing: e cel mai bun recuperator imediat după pierderea mingii de către echipa proprie din campionat. Joao Lameira a devenit căpitanul lui Oțelul Galați după prestațiile foarte consistente din ultimele două sezoane și a mai fost dorit de FCSB, Rapid și alte echipe cu pretenții din Europa Centrală. Sezonul trecut, a marcat 4 goluri în tricoul Oțelului, cu unul mai mult decât a făcut-o Anzor în cel al Universității. Este similar cu georgianul în ceea ce privește calitățile ofensive, dar un fotbalist mult mai util în apărare: are 172 recuperări în sezonul trecut, față de doar 102 Anzor.

Cine este Baptise Roux. Fundaș central de picior stâng adus de Craiova a fost titular în primele ligi din Serbia și Portugalia

. Francez de 1,90 și picior stâng, Roux a retrogradat în sezoanele anterioare atât din prima ligă portugheză (în sezonul 2024 – 2025 AFS a fost la doar două puncte sub linie) cât și din cea sârbă. A fost însă titular de drept la ambele echipe, iar TSC Backa Topola a avut cea mai bună apărare dintre echipele implicate în bătălia pentru retrogradare din sezonul precedent.

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Contestările „antisuporterilor” Științei

Ca orice echipă, deși poate în procent mai mare, Universitatea Craiova va avea mereu procentul ei de autodeclarați suporteri nemulțumiți de orice și foarte furioși pe echipă. În ciuda celor trei trofee din trei câștigate în acest sezon, acești oameni (puțini, dar foarte stridenți) critică intens aducerea lui Roux și în general campania de transferuri din acest sezon.

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Strigând din gură de șarpe „vrem să întăriți echipa!”, indivizii îi contestă practic chiar pe jucătorii de bază care au luat titlul, cupa și supercupa acum doar două luni. Sunt nemulțumiți de excelentul Stevanovic, de exemplu, deși omul tocmai le-a dat gol cu Rapid și a fost oricum mai degrabă rezerva la Screciu, Rus și Romanchuk în sezonul trecut. Și, când a intrat, sârbul a jucat foarte bine și ne-a câștigat, printre altele, o Cupă. Loialitatea lor față de eroii Craiovei este similară cu cea față de echipă în general: extrem de redusă. Mai degrabă decât oamenii care te susțin la greu, ei sunt aceia care te lovesc chiar și la bine, ca acum. În niciun caz „suporteri”, deci.

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Sunt aceiași care l-au contestat aprig și pe Filipe Coelho la venire (de altfel, unii o fac și acum, în ciuda oricărei evidențe sau bun-simț) și care sunt convinși chiar și acum, după ce l-au insultat intens cât a fost jucătorul lor, că Jovo Lukic e un atacant slab. Da, vorbim despre golgheterul detașat al sezonului trecut din Superliga.

Dar cifrele și adevărul contează mai puțin atunci când urăști, dar spui că așa arată iubirea. Nu, nu arată așa. Știința va fi iubită de mulți alții, chiar și când nu va fi deținătoarea en-titre a titlului, cupei și supercupei. Ceea ce întâmplător acum chiar e. Și are mare nevoie de suporteri vocali și loiali, nu de antisuporteri.