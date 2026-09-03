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Lameira și Roux sunt pregătiți să debuteze pentru Universitatea Craiova chiar la o zi după ce au semnat cu campioana României. FANATIK a aflat, în exclusivitate, că cei doi vor fi în lot pentru partida cu FC Bacău, din Cupa României, programată astăzi, de la ora 17:30, iar ambii sunt așteptați să primească minute.

Lameira și Roux, direct la Bacău după ce au semnat cu Universitatea Craiova

Conform informațiilor FANATIK, Lameira și Roux vor debuta astăzi pentru Universitatea Craiova, în partida de la Bacău. Cei doi au semnat cu campioana României cu doar o zi înaintea confruntării din Cupa României, iar staff-ul tehnic îi va avea la dispoziție pentru meci. Roux a efectuat vizita medicală la Craiova, iar imediat după ce a trecut cu bine de toate testele a plecat direct spre Bacău. Francezul s-a alăturat astfel lotului și este așteptat să bifeze primele sale minute în tricoul Universității Craiova.

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Și Lameira a trecut cu brio vizita medicală și s-a alăturat echipei care se afla deja la Bacău. FANATIK a aflat că ambii jucători sunt în lot pentru partida din această după-amiază și pot debuta pentru noua lor echipă.

Mihnea Rădulescu, titular după accidentarea care l-a ținut departe de fotbal

O altă veste importantă pentru Universitatea Craiova și pentru fanii olteni este revenirea lui Mihnea Rădulescu în primul „11”. Fotbalistul va fi titular la Bacău, după . Rădulescu nu a mai făcut parte din echipa de start a Universității Craiova de la 5 octombrie 2025, când oltenii au întâlnit-o pe FCSB pe Arena Națională. Craiova a pierdut atunci cu 0-1, iar Rădulescu a început partida din primul minut.

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Meciul s-a încheiat însă rapid pentru el. În minutul 11, fotbalistul s-a accidentat grav la genunchi și a fost înlocuit imediat cu David Matei. A urmat o perioadă lungă și dificilă, iar acum Rădulescu este pregătit să revină ca titular pentru Universitatea Craiova.

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De asemenea, Universitatea Craiova nu va merge cu cea mai bună echipă posibilă la Bacău. Mai mulți dintre titularii care au dus greul în campionat și în cupele europene în prima parte a sezonului nu au făcut deplasarea și vor fi menajați. Astfel, partida din Cupa României reprezintă o oportunitate pentru jucătorii care au evoluat mai puțin până în prezent.

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Lameira, căpitanul Oțelului, a ales Bănia

a ajuns la un acord cu Oțelul Galați pentru transferul definitiv al mijlocașului portughez. În vârstă de 27 de ani, Lameira a fost unul dintre liderii formației gălățene și a purtat inclusiv banderola de căpitan. Portughezul a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

„Joao Lameira a intrat în familia leilor din Bănie! Mijlocașul portughez Joao Lameira a fost achiziționat definitiv de la Oțelul Galați și a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an”, a anunțat Universitatea Craiova.

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După cum a anunțat FANATIK, campioana României a plătit 500.000 de euro pentru transferul lui Lameira. Oțelul va păstra și 15% dintr-un viitor transfer al mijlocașului.

102 meciuri, 8 goluri și 3 pase decisive are Lameira în tricoul Oțelului Galați

meciuri, goluri și pase decisive are Lameira în tricoul Oțelului Galați 800.000 de euro e cota de piață a lui Joao Lameira, conform transfermarkt.com

Baptiste Roux, soluție în apărare și mijloc pentru Filipe Coelho

, înțelegerea incluzând și o opțiune de transfer definitiv. Roux vine cu un CV interesant și cu experiență acumulată în mai multe campionate europene. Fundașul a evoluat în Ligue 2 pentru Guingamp, formație pentru care a bifat 99 de meciuri, la care se adaugă opt apariții în Cupa Franței.

Francezul a avut apoi experiențe în afara țării natale. A jucat 23 de partide în prima ligă din Portugalia, pentru AVS Futebol, iar în Serbia a îmbrăcat tricoul celor de la TSC Bačka Topola.

„Baptiste Roux întărește defensiva Campioanei! Universitatea Craiova a ajuns la un acord pentru împrumutul fundașului francez până la finalul acestui sezon, înțelegerea incluzând și o opțiune de transfer definitiv”, a transmis clubul din Bănie.