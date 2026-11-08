Fostul jucător al lui Dinamo, martor la marea dramă din ultima etapă! Au pierdut titlul într-un mod incredibil

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Final de sezon absolut dramatic în Finlanda! HJK Helsinki a scăpat printre degete titlul de campioană, după ce a remizat pe teren propriu, scor 3-3, cu AC Oulu, deși avea nevoie de victorie pentru a nu depinde de rezultatul rivalei Inter Turku. În tabăra oaspeților s-a aflat și Lamine Ghezali, fostul fotbalist al lui , care a fost integralist. HJK a încheiat sezonul cu 59 de puncte, în timp ce Inter Turku a câștigat și a devenit campioană, cu 61 de puncte.

HJK Helsinki a scăpat titlul printre degete! Revenire spectaculoasă, urmată de o nouă lovitură

HJK a avut parte de o după-amiază de coșmar în fața propriilor suporteri. AC Oulu, formație care nu mai avea un obiectiv important în ultima etapă, a început excelent și a condus cu 2-0 încă din prima repriză. Situația s-a complicat însă pentru oaspeți după ce portarul titular s-a accidentat, iar în locul său a intrat Tobias Backman, un goalkeeper de numai 16 ani.

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Astfel, intrarea pe teren a veteranului Teemu Pukki a schimbat dinamica jocului. HJK a revenit spectaculos și a restabilit egalitatea în doar două minute, în minutele 76 și 77. Cu stadionul în picioare și titlul din nou la îndemână, gazdele au primit o șansă uriașă după ce au rămas și în superioritate numerică, începând din minutul 80.

Numai că finalul a fost unul de-a dreptul neverosimil. În loc să marcheze golul care le-ar fi putut aduce campionatul, cei de la HJK au fost surprinși de AC Oulu, care a înscris spectaculos pentru 3-2 în minutul 84. Gazdele au reacționat imediat și au egalat din nou, dar nu au mai găsit golul victoriei. S-a terminat 3-3, iar titlul a plecat spre Turku, care s-a impus cu 2-0 în deplasare la KuPS.

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👑 🇫🇮 INTER TURKU ARE CHAMPIONS OF FINLAND! 🏆 🇫🇮 Inter Turku won their second title ever, and secured spot in the 2027/28 Champions League – QR1! ❌ 🇫🇮 HJK Helsinki needed a home win vs Oulu to secure the title, but lost it with a 3-3 draw! https://t.co/OZ1geqGUd5 — Football Rankings (@FootRankings)

Lamine Ghezali, fostul dinamovist, a fost integralist în meciul care a provocat dezastrul la Helsinki

Lamine Ghezali a fost unul dintre oamenii lui AC Oulu implicați în această ultimă etapă dramatică. Fostul jucător al lui Dinamo a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei, contribuind la rezultatul care a decis lupta pentru titlu. Ghezali a fost unul dintre oamenii lui AC Oulu implicați în această ultimă etapă dramatică.

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Fostul jucător al lui Dinamo a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei, contribuind la rezultatul care a decis lupta pentru titlu. Francezul a ajuns în Finlanda după experiența din România, unde a evoluat pentru și UTA. În tricoul lui AC Oulu, Ghezali a avut parte de un sezon în care a adunat 36 de apariții în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 6 goluri și să ofere 7 pase decisive.