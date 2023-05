Lamine Ghezali, impresionat de suporteri la victoria cu FC Argeș: „La Dinamo, am regăsit plăcerea de a juca fotbal”

Dinamo în meciul tur din barajul pentru promovare/menținere în SuperLiga. „Câinii” sunt favoriți la promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, după un sezon petrecut în al doilea eșalon.

Lamine Ghezali, eroul lui Dinamo în victoria cu FC Argeș: „Suntem la un pas până la promovare”

Cel mai bun jucător al formației antrenate de Ovidiu Burcă . Atacantul francez a înscris de două ori și a pasat decisiv la alte două reușite ale „alb-roșiilor”. Quentin Bena, Gorka Larrucea, Alexandru Pop și Dani Iglesias au mai înscris în poarta lui George Micle.

„E important că acest mare club revine în prima ligă. Nu știu dacă e cel mai bun meci al meu, dar a fost un meci foarte important. Suntem la un pas până la promovare. Următorul meci este cel mai important acum.

Ne-am făcut treaba. Trebuie să rămânem concentrați. Eu au jucători buni, e o echipă bună. Meciul următor va fi foarte diferit de ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Lamine Ghezali, la finalul partidei.

Lamine Ghezali, impresionat de atmosfera creată de suporterii lui Dinamo: „ Sunt foarte fericit aici”

Atmosfera creată de suporterii lui Dinamo pe Arena Națională . Lamine Ghezali a scos în evidență aportul pe care l-au adus fanii dinamoviști în victoria cu FC Argeș. Întrebat dacă va rămâne în Ștefan cel Mare, fotbalistul francez a ezitat să dea răspunsul, însă a precizat că se simte excelent la Dinamo.

„Trebuie să jucăm la fel ca azi. (n.r. promovarea e decisă?) Nu. Am câștigat 6-1, dar este doar un pas. Trebuie să fim și mai buni la meciul următor. Trebuie să fim 200% concentrați. Trebuie să mergem să câștigăm. Când joci cu asemenea suporteri pe acest stadion mai ai un jucător în plus sau chiar doi. Mulțumesc tuturor suporterilor. Avem nevoie de ei să ajungem în prima ligă.

Cel mai important este să câștigăm meciul următor să ne întoarcem în prima ligă. Sunt foarte fericit acum, îmi place echipa, îmi plac clubul și staff-ul. Cel mai important este că mă simt bine, și sunt fericit. Am regăsit plăcerea de a juca aici la Dinamo. Vrem să vină toți fanii să fie alături de noi”, a spus Lamine Ghezali.

Iulian Roșu, în extaz după Dinamo – FC Argeș 6-1: „Sunt foarte mândru de echipa din care fac parte”

Victoria cu FC Argeș a venit ca o descătușare pentru Dinamo care s-a confruntat cu mari probleme de-a lungul acestui sezon. Iulian Roșu, care a fost integralist în partida cu FC Argeș, consideră că soarta promovării nu a fost decisă, în ciuda scorului spectaculos.

„Nu știu dacă ne așteptam la acest scor. Ne gândeam că va fi un meci dificil. Am început bine meciul, îi mulțumesc mult lui Dumnezeu că ne-a ajutat și micile detalii au făcut diferența. Consider că nu este încheiată această dublă manșă. Am câștigat o bătălie, până să încheiem războiul mai avem.

Ceea ce mă bucură pe mine foarte mult este că ușor-ușor acești copii devin bărbați de la noi din echipă și au dat dovadă de o maturitate incredibilă.

Sunt foarte mândru de echipa din care fac parte. Pentru declarații de cancan nu este cazul. Mai avem încă un meci. Realitatea este foarte plăcută în momentul de față, scorul ar putea să te ridice de la sol, dar nimeni de la mine din echipă nu este hazardat și nu se gândește la promovare.

Suporterii sunt fericiți, ne bucurăm astăzi și mâine. Eu mă bucur că mi-am făcut un cadou frumos pentru ziua mea de mâine”, a spus și Iulian Roșu.

Iulian Roșu trage un semnal de alarmă: „Cățeii devin câini”

Iulian Roșu a recunoscut faptul că venirea noilor patroni a instalat o stare de liniște. De asemenea, fotbalistul lui Dinamo a precizat cele mai grele două momente din acest sezon au avut loc la începutul stagiunii și la reunirea din iarnă. „Noi la Dinamo trăim de la zi la zi. Am început sezonul cum l-am început, nu ne-am făcut iluzii mari pentru ceea ce urmează pe viitor.

Niciodată nu ne-am gândit mai departe, ne-am gândit tot timpul la ziua de astăzi să o facem bine. Ca să facem jocuri de imagine nu sunt pregătit să mă gândesc atât de departe. Le mulțumesc în primul rând celor care au venit lângă noi de câteva luni.

Consider că fără liniștea lor și liniștea pe care au adus-o în sânul echipei nu prea am fi putut să facem aceste reușite. Gândiți-vă că în iarnă nu știam absolut nimic. Era Vlad (n.r. Iacob), săracul, pe lângă noi singur. Acum au venit acești oameni lângă noi și le mulțumim din toată inima. Dacă se vor atrage alți sponsori e foarte bine pentru noi, pentru viitor.

Primul moment greu a fost începutul de campionat cu acele cinci înfrângeri. Doar Mister era singurul nebun care ne spunea: ‘Stați liniștiți’. Al doilea moment greu a fost în iarnă când nu știam la reunire ce facem, unde suntem, nu aveam nimic. Au început să crească și jucătorii tineri, au început să vină și banii la timp.

Ceea ce este o normalitate până la urmă, dar în România este un lux. În primul rând eu vreau să fiu bucuros pentru seara aceasta și ușor, ușor cățeii devin câini”, a spus Iulian Roșu.