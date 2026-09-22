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Lamine Yamal (19 ani) a vorbit din nou despre cursa din acest an pentru „Balonul de Aur” și a explicat de ce crede că el ar trebui să fie laureatul prestigiosului trofeu individual acordat de reputata publicație „France Football”. Gala a fost programată să se desfășoare pe data de 26 octombrie la Londra, pentru prima dată în afara Parisului pentru a marca astfel cea de-a 70-a aniversare a evenimentului.

De ce crede Lamine Yamal că ar merita să câștige „Balonul de Aur” în acest an

În acest an, a câștigat titlul în La Liga, dar și Campionatul Mondial alături de naționala Spaniei, fiind totodată și campion european în 2024 alături de „Furia Roja”. Pe lângă aceste performanțe colective, Yamal consideră că ar merita să câștige râvnitul trofeu individual și prin prisma faptului că, în opinia sa, demonstrează meci de meci că are capacitatea de a rezolva de multe ori de unul singur anumite partide.

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Astfel, el s-a comparat din acest punct de vedere cu doi fotbaliști legendari din istoria clubului de pe „Camp Nou”, Lionel Messi și Ronaldinho. „Stilul meu de joc este argumentul meu cel mai puternic. Ies pe teren, mă distrez, joc bine, așa cum vreau să joc. Cel mai bun jucător își face întotdeauna echipa să câștige”, a spus Lamine Yamal, potrivit

Lamine Yamal îl vede pe Kylian Mbappe drept principalul său rival în această cursă

Recent, : „Cui i-aș acorda Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui îl vor acorda ei? E o poveste lungă. Cred sincer că l-aș merita anul acesta, pentru ceea ce am câștigat. După părerea mea, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Este foarte clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta. Este evident că am avut un sezon excepțional. Dar nu voi implora pe nimeni să-mi dea acest premiu”.

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Pe de altă parte însă, în mod așteptat de altfel, Kylian Mbappe este de părere că el ar fi mai îndreptățit să câștige în acest an cel mai râvnit trofeu din lume la nivel individual: „Cred că pot câștiga anul acesta. Este unul dintre obiectivele mele, și unul pe termen scurt. Oamenii spun că nu am câștigat un trofeu, dar este un premiu individual… Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine. Să marchez atâtea goluri în competițiile majore, unde sunt toți marii jucători, și bineînțeles la Cupa Mondială, cel mai mare eveniment, este fantastic”.