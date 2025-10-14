Lamine Yamal 2.0? Spaniolii scriu deja despre „perla” Barcelonei. „O nouă bijuterie a fotbalului mondial iese la iveală!”

Barcelona are o nouă „perlă” la juniori. Spaniolii scriu deja la superlativ despre fotbalistul care face senzație la echipa catalană. Cine este puștiul care i-a impresionat pe toți cu calitățile sale, dar și prin felul cum joacă.

Un nou Lamine Yamal? Cine este puștiul senzație de la Barcelona

După Barcelona se mai pregătește să dea o lovitură importantă. Ebrima Tunkara, fotbalist gambian de doar 15 ani, este deja considerat de spanioli următorul Lamine Yamal,

Ebrima Tunkara, descris de spaniolii de la drept: „O nouă bijuterie a fotbalului mondial iese la iveală!”, a stârnit un val de reacții în jurul său. Jucătorul are și cetățenie spaniolă, iar la cea mai recentă acțiune a reprezentativei U17 a ieșit la rampă după ce a marcat 3 goluri și a pasat decisiv o dată.

Jurnaliștii spanioli mai notează faptul că Tunkara a trecut destul de repede de la reprezentativele U15 și U16 la cea U17, talentul său fiind unul imens. Printr-un proces asemănător a trecut și la echipa Barcelonei.

Cine este, de fapt, Ebrima Tunkara

Ebrima Tunkara provine dintr-o familie săracă, de imigranți. Abdul Tunkara, tatăl său, a plecat din Gambia în 2007 și a venit în Cerdanyola (n.r. – localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona). După mult timp și efort depus, Abdul Tunkara a reușit în 2017 să își aducă o parte din familie la Cerdanyola. Fiul său, Ebrima, a trecut astfel de la o viață în sărăcie lucie la una occidentală. Pasul către fotbal l-a făcut grație unui prieten de-al tatălui său, care l-a încurajat să se alăture echipei Cerdanyola, notează publicația

Ebrima nu avea un trecut fotbalistic spectaculos, el jucând desculț alături de prietenii săi pe străzile din Gambia. Când a venit la echipa din Cerdanyola, Albert Puig Alcaide, managerul Barcelonei la tineret, s-a convins după doar 10 minute de necesitatea transferului său.

„În acel moment, ne-au spus că un jucător foarte bun sosise la Cerdanyola, dar nu știau când va putea debuta. Ne uitam la un alt copil pe nume Unai. Și la un meci Cerdanyola-Vilasar de Mar, m-am dus să-l văd și, întâmplător, era prima zi în care Ebrima putea juca.

După 10 minute, am ridicat telefonul și i-am sunat pe Marc Serra, coordonatorul echipei U7, și pe Aureli Altimira, coordonatorul echipei U11, și le-am spus: «E o nebunie». În mod normal, nu sun după 10 minute, dar ce am văzut mi s-a părut o nebunie din cauza superiorității lui”, a spus Puig Alcaide, conform sursei citate.

Ebrima a ajuns în Catalonia când avea doar șapte ani și locuiește în La Masia din vara anului 2021. Cei care lucrează cu el l-au descris ca fiind mereu zâmbitor și pașnic, necauzând probleme. De asemenea, este un mare fan al ping-pong-ului și al fotbalului de masă.

Statistici incredibile pentru Ebrima Tunkara la doar 15 ani

La doar 15 ani, Ebrima joacă deja în echipa U19 a Barcelonei, unde inițial a evoluat pe poziția de număr 7. În trecut, el a jucat și ca extremă, dar antrenorul său a susținut întotdeauna că este un mijlocaș ofensiv veritabil.

Puștiul a jucat deja 3 meciuri de campionat și a marcat un gol. Ba mai mult, el a debutat și în UEFA Youth League, participând la victoria cu 2-1 împotriva lui PSG, unde a impresionat în cele doar 12 minute petrecute pe teren.

Lamine Yamal, debut în echipa mare a Barcelonei la 15 ani

Lamine Yamal, actuala mare vedetă din echipa Barcelonei, a impresionat tot de la o vârstă fragedă. În 2022 a sărit o grupă de vârstă și a ajuns direct la Barcelona U19, iar la 15 ani se antrena deja cu echipa mare a Barcelonei.

Pe 29 aprilie 2023, la doar 15 ani, 9 luni și 16 zile, fotbalistul cu tată marocan și mamă din Guineea debuta la prima echipă a Barcelonei într-un meci împotriva lui Real Betis. El era trimis pe teren în minutul 83, când l-a înlocuit pe Gavi. Puștiul a stabilit recordul de cel mai tânăr debutant al catalanilor din ultimii 100 de ani, de la Armando Sagi (în 1922).