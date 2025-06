Lamine Yamal a depășit un nou record! Cum a provocat starul de 17 ani o adevărată isterie în Spania

Starul Barcelonei, Lamine Yamal, a depășit un nou record în Spania. Tânărul fotbalist, care , a făcut istorie cu realizările de la Barcelona și echipa națională a Spaniei, însă de această dată a obținut o cifră extraordinară în afara terenului.

Lamine Yamal a depășit un nou record

În septembrie 2024, la doar câteva luni după ce a devenit campion european alături de naționala Spaniei, Lamine Yamal a fost invitat la emisiunea „El Hormiguero”, cel mai urmărit program din Spania, fiind lider de audiență cu 70% dintre edițiile difuzate.

Conform , interviul oferit de superstarul Barcelonei a fost vizionată, în medie, de peste trei milioane de oameni, așadar ediția în care a fost prezent Lamine Yamal a fost cea mai urmărită din acest sezon al faimoasei emisiuni.

De asemenea, interviul cu tânărul fotbalist a fost cel mai urmărit program de divertisment din Spania în ultimul an. Per total, ediția din „El Hormiguero” în care a fost invitat Lamine Yamal a fost depășită de doar două evenimente: concursul Eurovision și intrarea în noul an.

Lamine Yamal va prelua numărul 10 la Barcelona

Începând din următorul sezon, , purtat de-a lungul anilor de nume uriașe, precum Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho, Rivaldo sau Gheorghe Hagi.

După ce Messi a plecat de la Barcelona, în 2021, numărul 10 a fost preluat de Ansu Fati, care va părăsi formația catalană în această vară după un sezon în care a evoluat foarte puțin. Cel mai probabil, acesta va semna cu AS Monaco, unde va juca sub formă de împrumut.

Lamine Yamal a debutat la Barcelona cu numărul 41, iar în sezonul 2023-2024 a purtat tricoul cu numărul 27. În stagiunea recent încheiată, acesta a jucat cu numărul 19 pe spate, cum făcuse de altfel și Lionel Messi înainte de a prelua faimosul „10” de la Ronaldinho.