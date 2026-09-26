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După 69 de ani! Ce a reușit Lamine Yamal cu golul marcat în Anglia – Spania

Lamine Yamal, gol-fulger marcat pe „Wembley” în meciul Anglia - Spania din Liga Națiunilor! Ce bornă a stabilit starul de la FC Barcelona după această reușită
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.09.2026 | 23:09
Dupa 69 de ani Ce a reusit Lamine Yamal cu golul marcat in Anglia Spania
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După 69 de ani! Ce a reușit Lamine Yamal cu golul marcat în Anglia - Spania. Foto: Profimedia
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Lamine Yamal (19 ani) a deschis scorul în meciul Anglia – Spania, disputat sâmbătă seară pe „Wembley” în prima etapă din Liga Națiunilor, Liga A, Grupa 3, încă din minutul 2. Atunci, starul de la FC Barcelona a profitat de o gafă imensă comisă de Marc Guehi și l-a învins cu o execuție plasată pe portarul Trafford.

Ce bornă istorică a stabilit Lamine Yamal după golul marcat în minutul 2 al meciului Anglia – Spania din Liga Națiunilor

Prin această reușită, Yamal a intrat direct în Top 3 all-time când vine vorba despre golurile marcate de vreo echipă națională împotriva Angliei pe legendarul „Wembley”. Pe primele două poziții din acest punct de vedere se află jucători ai Scoției și Ungariei, care au punctat de fiecare dată în primul minut de joc, în 1957, respectiv 1953.

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Așadar, Anglia nu mai primise atât de rapid un gol pe „Wembley” într-un meci internațional de nu mai puțin de 69 de ani. Englezii au reușit însă să revină destul de rapid în această partidă cu Spania și să întoarcă scorul până la pauză, grație golului înscris de Gordon în minutul 36 și beneficiind de autogolul lui Cucurella din minutul 40.

De ce crede Lamine Yamal că merită să câștige „Balonul de Aur” în acest an

Fotbalistul de la FC Barcelona crede că a demonstrat că are un stil de joc unic în fotbalul din prezent și din această perspectivă s-a comparat cu legendarii Messi și Ronaldinho. „Stilul meu de joc este argumentul meu cel mai puternic. Ies pe teren, mă distrez, joc bine, așa cum vreau să joc. Cel mai bun jucător își face întotdeauna echipa să câștige”, a spus Yamal recent pentru Marca. 

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Pe de altă parte, în urmă cu ceva timp, Lamine a admis că și Kylian Mbappe are argumente solide în această cursă: „Cui i-aș acorda Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui îl vor acorda ei? E o poveste lungă. Cred sincer că l-aș merita anul acesta, pentru ceea ce am câștigat. După părerea mea, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Este foarte clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta. Este evident că am avut un sezon excepțional. Dar nu voi implora pe nimeni să-mi dea acest premiu”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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