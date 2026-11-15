Lamine Yamal a fost ținta ironiilor după Spania – Anglia 2-3! Presa iberică, în stare de șoc

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Naționala Spaniei a suferit o înfrângere dureroasă în fața Angliei, scor 2-3, . Deși a fost condusă cu 0-3, campioana mondială a revenit spectaculos în ultima jumătate de oră și a fost aproape să obțină un rezultat incredibil. Efortul nu a fost însă suficient, iar seria istorică de 43 de meciuri oficiale fără înfrângere a luat sfârșit. Ba mai mult, echipa lui Luis De La Fuente a ratat primul loc al grupei A3. Rezultatul a provocat reacții puternice în presa iberică, în timp ce suporterii englezi au profitat de ocazie pentru a-l ironiza pe Lamine Yamal.

„Anglia îi înghite pe campioni!” Cum au reacționat Marca și AS după victoria englezilor

Presa spaniolă nu a menajat naționala lui Luis de la Fuente după eșecul de pe teren propriu. a ales un titlu sugestiv pentru cronica partidei: „Anglia îi înghite pe campioni”, subliniind modul în care reprezentativa lui Thomas Tuchel a dominat o bună parte a întâlnirii de pe Metropolitano.

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Nici nu a avut o abordare mai blândă. Publicația iberică a descris succesul englezilor printr-o formulare extrem de puternică: „Anglia o spulberă pe Spania”. În schimb, a preferat să scoată în evidență finalul unei serii istorice, prin titlul „Spania pune capăt seriei istorice cu onoare”.

Publicația catalană a apreciat reacția echipei lui De la Fuente, care a refuzat să se predea chiar și după ce Anglia a ajuns la un avantaj de trei goluri. Spania a redus diferența prin Mikel Oyarzabal și Nico Williams, însă nu a mai găsit golul egalizator. În urma acestui rezultat, Anglia a terminat grupa pe primul loc, înaintea reprezentativei iberice.

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Lamine Yamal, ironizat de fanii Angliei după ce Harry Kane a marcat în poarta lui Unai Simon

Nici Lamine Yamal nu a scăpat de ironii. Potrivit publicației britanice , fanii Angliei au profitat de confruntarea cu Spania pentru a-l lua peste picior pe starul Barcelonei, după controversa legată de premiul pentru cel mai bun fotbalist al lumii.

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Englezii au scandat „Harry Kane, the best in the world”, într-o trimitere directă la faptul că atacantul lui Bayern Munchen a cucerit Balonul de Aur. Suporterii care au făcut deplasarea la Madrid au profitat de prezența lui Yamal pe teren pentru a-l provoca și au făcut aluzie la premiul pe care tânărul spaniol nu l-a câștigat nici anul acesta.

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Ironiile s-au accentuat în momentul în care a deschis scorul din penalty. Ulterior, Anglia a reușit să înscrie de trei ori în poarta ibericilor. Deși Yamal a contribuit la revenirea Spaniei, oferind pasa decisivă la golul lui Nico Williams, echipa sa nu a putut evita înfrângerea.