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Lamine Yamal a scris istorie în Spania – Portugalia. Record fabulos stabilit de puștiul minune al campioanei Europei

Lamine Yamal (18 ani) este speranța Spaniei pentru calificarea în sferturile Cupei Mondiale. Ce record istoric a stabilit atacantul la meciul împotriva Portugaliei.
Traian Terzian
06.07.2026 | 23:29
Lamine Yamal a scris istorie in Spania Portugalia Record fabulos stabilit de pustiul minune al campioanei Europei
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Lamine Yamal (18 ani), record istoric în Spania - Portugalia. Sursă foto: Hepta
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Una dintre cel mai interesante partide din optimile de finală ale CM 2026 este cea dintre Spania și Portugalia. Este și un duel al generațiilor între veteranul Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal, noul star al fotbalului.

Lamine Yamal, record uluitor în Spania – Portugalia

Venit la turneul final după o accidentare care l-a ținut o perioadă bună în afara terenului, Lamine Yamal este departe de a fi jucătorul decisiv cu care ne-am obișnuit la Barcelona. Însă, puștiul minune poate scoate oricând din joben o fază genială care să aducă victoria Spaniei.

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Pe acest lucru a mizat și selecționerul Luis de la Fuente, care l-a titularizat pe Yamal în întâlnirea cu Portugalia. Iar atacantul de bandă stângă spaniol a intrat în istoria ”Furiei Roja” cu această ocazie.

Starul campioanei Europei este primul jucător din istoria reprezentativei Spaniei care este titular în două jocuri consecutive din fazele eliminatorii la Cupa Mondială înainte de a împlini vârsta de 19 ani.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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