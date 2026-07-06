Lamine Yamal a scris istorie în Spania – Portugalia. Record fabulos stabilit de puștiul minune al campioanei Europei

CE TREBUIE SĂ ȘTII Lamine Yamal, record uluitor în Spania – Portugalia

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Una dintre cel mai interesante partide din optimile de finală ale CM 2026 este cea dintre Spania și Portugalia. Este și un duel al generațiilor între veteranul Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal, noul star al fotbalului.

Lamine Yamal, record uluitor în Spania – Portugalia

Venit la turneul final după o accidentare care l-a ținut o perioadă bună în afara terenului, Lamine Yamal este departe de a fi jucătorul decisiv cu care ne-am obișnuit la Barcelona. Însă, puștiul minune poate scoate oricând din joben o fază genială care să aducă victoria Spaniei.

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Pe acest lucru a mizat și selecționerul Luis de la Fuente, care l-a titularizat pe Yamal în . Iar atacantul de bandă stângă spaniol a intrat în istoria ”Furiei Roja” cu această ocazie.

este primul jucător din istoria reprezentativei Spaniei care este titular în două jocuri consecutive din fazele eliminatorii la Cupa Mondială înainte de a împlini vârsta de 19 ani.

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1º – Lamine Yamal 🇪🇸 es el primer jugador de la historia de la en ser titular en dos partidos eliminatorios de la antes de cumplir los 19 años. Presente. — OptaJose (@OptaJose)

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