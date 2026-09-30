Lamine Yamal a vorbit în premieră despre Balonul de Aur. Ibericul a rupt tăcerea după dubla împotriva Croației

Lamine Yamal abia a împlinit 19 ani, în această vară, iar în vitrina sa cu trofee se află titluri în La Liga, EURO 2024 și Cupa Mondială 2026. În acest sezon, ibericul este într-o formă de senzație în la Liga și în tricoul „Furia Roja”. Unul dintre cei mai buni jucători din lume a vorbit în premieră despre Balonul de Aur, un trofeu individual care a venit de mult ori la Barcelona de-a lungul ultimelor decenii.
A fost spectacol total făcut de campioana mondială, marți, 29 septembrie, în etapa a 2-a de Liga Națiunilor. Pe Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan din Sevilla, Spania a trecut la pas de Croația, cu scorul de 4-1. Acesta a reprezentat primul meci acasă al „La Roja” de la câștigarea Cupei Mondiale. La fel ca pe Wembley, în urmă cu trei zile, Lamine Yamal a fost protagonistul ibericilor.
Starul de la Barcelona a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă. El a contribuit direct la trei dintre cele patru goluri ale campioanei mondiale. Yamal a avut nevoie de numai 75 de secunde pentru a deschide scorul. În minutul 2, el a primit mingea în zona central-dreapta și a finalizat cu stângul, trimițând balonul la colțul lung.
Apoi, după o jumătate de oră de joc, în minutul 31, Yamal și-a schimbat rolul. A trecut din postura de marcator în cea de pasator. Tânărul a trimis o centrare precisă în careu, iar Marc Pubill a înscris cu o lovitură de cap. Ultima „magie” a lui Yamal s-a petrecut în minutul 63. Colegul de la Barcelona, Pedri, i-a oferit o pasă de geniu în careu, iar Yamal a finalizat dintr-un unghi dificil, la colțul scurt. Era 3-1, iar zarurile erau aruncate definitiv.
Cum desemnarea trofeului Balonul de Aur se apropie, pe 26 octombrie 2026, evoluția lui Lamine Yamal cu Croația a fost strâns legată de presă de acest moment. După partida de la Sevilla, vedeta Barcelonei a lăsat clar să se înțeleagă faptul că performanța din acest meci îl va ajuta să pună mâna pe mult râvnitului trofeu. Yamal a subliniat însă că evoluțiile sale nu sunt doar pentru a-și trece în palmares acest titlu.
„(n.r. Ai făcut încă un pas pentru câștigarea Balonului de Aur) Încă unul, da”, a fost răspunsul direct și fără ocolișuri dat de Yamal. Apoi a devenit mai diplomat în discurs. „Nu joc doar pentru acest Balon de Aur, joc pentru mine, pentru fani, pentru sezonul viitor, pentru echipa națională și pentru a continua să câștig. În acest moment, sunt cel mai fericit și trebuie să mă bucur de moment”, a concluzionat starul iberic, conform Barca Universal.
În această săptămână, votul celor 100 de jurnaliști internaționali desemnați să aleagă câștigătorul Balonului de Aur 2026 s-a încheiat. După acest moment important, cotele caselor de pariuri au înregistrat o răsturnare spectaculoasă de situație. Lamine Yamal a trecut în fața atacantului englez Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen). Ibericul a devenit noul favorit la cucerirea celui mai prestigios trofeu individual din fotbalul mondial, relatează RMC Sport.
Sursa citată notează că starul de la Barcelona ar avea acum 45% șanse să câștige, față de 42% pentru rivalul său de la Bayern München. De notat că niciunul dintre cei doi nu a câștigat până acum această prestigiosul trofeu individual.
Yamal și Kane au „luptat” direct, recent, într-un meci de Liga Națiunilor. Sâmbăta trecută, cu ocazia primei etape din Liga Națiunilor, Spania a câștigat pe Wembley, 3-2 într-un meci în care ambii atacanți au marcat. Lamine Yamal a deschis scorul încă din minutul 2, în timp ce Harry Kane a înscris golul care a permis Angliei să treacă în avantaj (2-1, minutul 40).