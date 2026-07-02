Lamine Yamal, apariție de super erou la meciul Spania – Austria. Detaliul cu care a atras toate privirile

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Spania și Austria luptă în șaisprezecimi pentru un loc în optimile CM 2026. După ce s-a recuperat în urma unei accidentări, Lamine Yamal a revenit la acest meci cu forțe proaspete. Tânărul fotbalist nu a trecut neobservat prin fața camerelor atunci când a ajuns alături de echipa lui la stadion. Cum a apărut, de fapt.

Lamine Yamal, „Batman” al Spaniei. Cum a apărut fotbalistul înaintea meciului cu Austria

Spania vrea să pună mâna și pe CM 2026, după triumful de la EURO 2024. Toate privirile înainte de meci au fost pe Jucătorul Barcelonei a ieșit în teren alături de lotul Spaniei înainte de meci, salutând fanii până la startul încălzirii echipei.

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El a fost în centrul atenției după ce, la apariția pe stadionul SoFi din Los Angeles, a putut fi admirat purtând treningul oficial al Spaniei, o șapcă neagră, ochelari de soare și un lanț gros cu un pandantiv mare cu Batman, celebrul super erou din DC Universe, și arătând cu încredere spre el în timp ce saluta suporterii.

Piesa vestimentară remarcabilă ieșea în evidență pe lângă tricoul bleumarin de antrenament al Spaniei, în timp ce ochelarii de soare asortați și șapca neagră completau ținuta elegantă.

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🦇 LAMINE YAMAL SE VISTE DE BATMAN 🇪🇸👀 El jugador español llegó con este colgante al SoFi Stadium de Los Ángeles antes del encuentro frente a Austria — Diario AS (@diarioas)

Moment istoric pentru Lamine Yamal

Prezența lui Lamine Yamal în meciul dintre Spania și Austria este un moment important atât pentru jucător, cât și pentru naționala sa. Mai exact, aceasta a fost prima sa apariție în rundele eliminatorii la Campionatul Mondial, dar și primul meci internațional al Spaniei pe stadionul din Los Angeles.

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Luis de la Fuente, a decis să îl titularizeze pe Yamal după recenta sa accidentare. El s-a aflat pe teren, din primul minut, alături de coechipierul său de la Barcelona, ​​Pau Cubarsi, ambii intrând în istorie la Campionatul Mondial odată cu această partidă.

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