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Lamine Yamal, apariție de super erou la meciul Spania – Austria. Detaliul cu care a atras toate privirile

Lamine Yamal a atras atenția înaintea meciului din șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 împotriva Austriei. Superstarul Spaniei a ieșit în evidență cu un detaliu neașteptat.
Mihai Dragomir
02.07.2026 | 23:25
Lamine Yamal aparitie de super erou la meciul Spania Austria Detaliul cu care a atras toate privirile
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Cum a apărut Lamine Yamal înainte să joace în Spania - Austria din șaisprezecimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Spania și Austria luptă în șaisprezecimi pentru un loc în optimile CM 2026. După ce s-a recuperat în urma unei accidentări, Lamine Yamal a revenit la acest meci cu forțe proaspete. Tânărul fotbalist nu a trecut neobservat prin fața camerelor atunci când a ajuns alături de echipa lui la stadion. Cum a apărut, de fapt.

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Lamine Yamal, „Batman” al Spaniei. Cum a apărut fotbalistul înaintea meciului cu Austria

Spania vrea să pună mâna și pe CM 2026, după triumful de la EURO 2024. Primul adversar din fazele eliminatorii pentru iberici este Austria. Toate privirile înainte de meci au fost pe Lamine Yamal, cel care vrea să îți ajute echipa să dea lovitura cu un mega transfer. Jucătorul Barcelonei a ieșit în teren alături de lotul Spaniei înainte de meci, salutând fanii până la startul încălzirii echipei.

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El a fost în centrul atenției după ce, la apariția pe stadionul SoFi din Los Angeles, a putut fi admirat purtând treningul oficial al Spaniei, o șapcă neagră, ochelari de soare și un lanț gros cu un pandantiv mare cu Batman, celebrul super erou din DC Universe, și arătând cu încredere spre el în timp ce saluta suporterii.

Piesa vestimentară remarcabilă ieșea în evidență pe lângă tricoul bleumarin de antrenament al Spaniei, în timp ce ochelarii de soare asortați și șapca neagră completau ținuta elegantă. Tânărul jucător a obișnuit deja să fie văzut purtând obiecte extravagante.

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Moment istoric pentru Lamine Yamal

Prezența lui Lamine Yamal în meciul dintre Spania și Austria este un moment important atât pentru jucător, cât și pentru naționala sa. Mai exact, aceasta a fost prima sa apariție în rundele eliminatorii la Campionatul Mondial, dar și primul meci internațional al Spaniei pe stadionul din Los Angeles.

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Luis de la Fuente, a decis să îl titularizeze pe Yamal după recenta sa accidentare. El s-a aflat pe teren, din primul minut, alături de coechipierul său de la Barcelona, ​​Pau Cubarsi, ambii intrând în istorie la Campionatul Mondial odată cu această partidă.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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