Lamine Yamal, atac nuclear la Real Madrid înainte de El Clasico: „Fură, se plâng!”

Lamine Yamal a pus „paie pe foc” înainte de El Clasico. Atacantul Barcelonei a oferit un atac direct la adresa rivalilor din capitala Spaniei, Real Madrid.
Iulian Stoica
25.10.2025 | 10:45
Lamine Yamal, declarații controversate înainte de Real Madrid - Barcelona. Sursă foto: Colaj Fanatik
Lumea fotbalului este nerăbdătoare să asiste la un nou „El Clasico”. Real Madrid – Barcelona este programat duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15. Interesant este faptul că Lamine Yamal a oferit un atac direct la adresa rivalilor înainte de întâlnirea din La Liga.

Lamine Yamal, atac la adresa lui Real Madrid înainte de El Clasico

Cel mai important derby al planetei va avea loc duminică, 26 august, de la ora 17:15: Barcelona se va deplasa la Madrid, pentru derby-ul cu rivala Real, iar Lamine Yamal a oferit niște declarații incendiare înainte de duelul direct.

Tânărul fotbalist deține o echipă în „Kings League”, La Capital FC, competiție ce a fost înființată de Gerard Pique. Înainte de următorul meci din competiție, cel cu Porcinos FC, Lamine Yamal a fost întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și următorul adversar al clubului său de minifotbal.

Ei bine, răspunsul lui Lamine Yamal nu a întârziat să apară. Starul catalanilor i-a asemănat pe Porcinos FC cu Real Madrid vizavi de modul în care ambele formații se plâng și „fură” meci de meci.: „Bineînțeles că da, fură, se plâng…”, a declarat Lamine Yamal, conform Marca.

Cum a reacționat presa din Spania după declarațiile lui Yamal

Jurnalistul Roberto Gomez, de la Marca, consideră că declarațiile lui Lamine Yamal ar trebui să atragă atenția Comisiei Antiviolență. Ziaristul consideră că tânărul fotbalist a exagerat, iar Barcelona ar trebui să ia măsuri.

„Înaintea unui meci atât de aprins ca acesta, trebuie să fim atenți. Ceea ce a spus Lamine este de natură să determine intervenția Comisiei Antiviolență.

Barcelona trebuie să-i dea un avertisment, în public sau în privat, dar nu poate fi ignorat. Aceste manifestări sunt extrem de grave și încing atmosfera El Clasico”

„Lamine este un jucător care a fost chiar aplaudat pe «Bernabeu», dar Madridul nu va uita acest lucru. Este un cuvânt oribil, «a fura»”, a declarat Roberto Gomez.

  • 200 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal
