Lamine Yamal, atac nuclear la Real Madrid înainte de El Clasico: „Fură, se plâng!”

Lumea fotbalului este nerăbdătoare să asiste la un nou „El Clasico”. Real Madrid – Barcelona este programat duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15. Interesant este faptul că Lamine Yamal a oferit un atac direct la adresa rivalilor înainte de întâlnirea din La Liga.
Cel mai important derby al planetei va avea loc duminică, 26 august, de la ora 17:15: Barcelona se va deplasa la Madrid, pentru derby-ul cu rivala Real, iar Lamine Yamal a oferit niște declarații incendiare înainte de duelul direct.
Tânărul fotbalist deține o echipă în „Kings League”, La Capital FC, competiție ce a fost înființată de Gerard Pique. Înainte de următorul meci din competiție, cel cu Porcinos FC, Lamine Yamal a fost întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și următorul adversar al clubului său de minifotbal.
Ei bine, răspunsul lui Lamine Yamal nu a întârziat să apară. Starul catalanilor i-a asemănat pe Porcinos FC cu Real Madrid vizavi de modul în care ambele formații se plâng și „fură” meci de meci.: „Bineînțeles că da, fură, se plâng…”, a declarat Lamine Yamal, conform Marca.
Jurnalistul Roberto Gomez, de la Marca, consideră că declarațiile lui Lamine Yamal ar trebui să atragă atenția Comisiei Antiviolență. Ziaristul consideră că tânărul fotbalist a exagerat, iar Barcelona ar trebui să ia măsuri.
„Înaintea unui meci atât de aprins ca acesta, trebuie să fim atenți. Ceea ce a spus Lamine este de natură să determine intervenția Comisiei Antiviolență.
Barcelona trebuie să-i dea un avertisment, în public sau în privat, dar nu poate fi ignorat. Aceste manifestări sunt extrem de grave și încing atmosfera El Clasico”
„Lamine este un jucător care a fost chiar aplaudat pe «Bernabeu», dar Madridul nu va uita acest lucru. Este un cuvânt oribil, «a fura»”, a declarat Roberto Gomez.