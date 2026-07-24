Lamine Yamal, cadou de mii de euro pentru iubita sa, Ines Garcia. Ce preț are bijuteria cu care a răsfățat-o

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De când formează un cuplu sunt de nedespărțit, iar acum Lamine Yamal a recurs la un gest superb. I-a făcut iubitei sale, Ines Garcia, un cadou evaluat la mii de euro. Cum arată bijuteria de lux și ce sumă exactă a plătit starul Barcelonei pentru ea.

Ines Garcia, dar de mii de euro din partea lui Lamine Yamal

Ines Garcia (21 ani) a devenit populară datorită relației sentimentale cu Lamine Yamal (19 ani). Iubita campionului mondial spaniol are 3,8 milioane de fani pe social media pe care-i ține la curent la activitatea sa. Aflată într-o vacanță de vis cu starul celor de la Barcelona tânăra a făcut furori cu felul în care s-a afișat.

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În ultima perioadă a fost văzută purtând numai pentru vedetă. De curând, actrița a fost imortalizată cu o pereche nouă de cercei care aparțin unei case de modă celebră în Franța. Brandul fondat în anul 1920 este sinonim cu eleganța, rafinamentul și inovația în lumea bijuteriilor de lux.

Operele de artă păstrează tradiția autentică, fiind adorate de celebrități, colecționari și chiar membrii familiei regale. Așadar, nu este deloc de mirare că Lamine Yamal a decis să o răsfețe pe iubita sa cu cercei care fac parte din colecția Serti sur Vide a brandului Repossi. Accesoriile sunt renumite pentru montura specială care creează iluzia că diamantele plutesc în aer.

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Celebrul jucător profesionist de fotbal nu a ținut cont de partea financiară când a trecut pragul magazinului. A scos din buzunar o sumă destul de mare. Potrivit paginii de denumite laruee.fr, valoarea totală plătită de sportiv este de aproximativ 42.000 de euro. Frumoasa șatenă a apărut cu acești cercei în timp ce-l susținea pe iubitul ei pe stadion.

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Mai mult, tânăra . Actrița a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde l-a numit pe Lamine Yamal drept „dragostea mea”. Acesta este un semn puternic, demonstrând că povestea de dragoste dintre cei doi se consolidează pas cu pas.

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O casă de bijuterii cu tradiție

Casa de bijuterii de la care Ines Garcia a primit o bijuterie extrem de valoroasă este una cu istorie. A evoluat enorm în ultimii ani, bazele sale fiind puse inițial în Torino, Italia. Magazinul a fost fondat de un bijutier talentat și cu mare pasiune pentru detalii fine și tehnici inovatoare. Acesta se numește Costantino Repossi, de unde vine și numele mărcii.

Atelierul acestuia a ajuns într-un timp relativ scurt să fie recunoscut la scară largă. A câștigat popularitate datorită bijuteriilor personalizate realizate pentru elitele locale. Prin urmare, a atras atenția aristocrației italiene, însă adevărata expansiune a venit în anii ’70. Brandul a crescut sub conducerea lui Alberto Repossi, nepotul fondatorului. El a mutat sediul principal la Paris.

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Una dintre cele mai notabile colaborări a fost cea cu Prințesa Charlene de Monaco, care a purtat la un moment dat o diademă spectaculoasă. Aceasta a fost expusă chiar în ziua nunții sale. Piesa unică a demonstrat măiestria casei în realizarea bijuteriilor personalizate, consolidând legătura mărcii cu lumea regală.