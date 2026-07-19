Sport

Lamine Yamal, campion mondial la o săptămână după ce a împlinit 19 ani! Ce au spus fanii despre prestația starului spaniol în finala cu Argentina

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea ce au scris suporterii spanioli despre prestația lui Lamine Yamal din meciul cu Argentina, în finala de la CM 2026.
Dragos Petrescu
20.07.2026 | 01:07
Lamine Yamal campion mondial la o saptamana dupa ce a implinit 19 ani Ce au spus fanii despre prestatia starului spaniol in finala cu Argentina
ULTIMA ORĂ
Lamine Yamal nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în meciul cu Argentina // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Spania este marea câștigătoare de la CM 2026, după victoria obținută în fața fostei campioane en-titre Argentina, scor 1-0, în marea finală de pe MetLife Stadium. Astfel, la doar 19 ani, Lamine Yamal și-a trecut în CV cel mai important titlu intercontinental din lume, la doi ani distanță după ce a cucerit și Campionatul European. Totuși, prestația sa din ultimul act al turneului din SUA, Canada și Mexic nu s-a ridicat la așteptările fanilor iberici.

Lamine Yamal, taxat de fani după prestația în finala CM 2026!

Așa cum era de așteptat, campioana Europei a început marea finală de la CM 2026 având posesia și încercând să destabilizeze defensiva „pumelor” încă din primele minute. Cel mai periculos om al trupei lui Luis De La Fuente a fost Lamine Yamal, starul Barcelonei, care a avut o șansă uriașă de a debloca tabela în debutul meciului, însă finalizarea sa a dezamăgit profund.

ADVERTISEMENT

Evenimentul s-a petrecut în minutul 5, când în urma unei combinații spectaculoase cu Dani Olmo, Yamal a intrat în controlul balonului în careul advers, dar a trimis slab spre poarta lui „Dibu” Martinez. Ulterior, ocaziile mari s-au rărit, deși ibericii au controlat, în cea mai mare parte, duelul de la New Jersey. Fotbalistul Barcelonei a fost căutat de coechipieri în mod constant, reușind câteva dribling-uri în fața lui Tagliafico, dar nu a izbutit să creeze un pericol adevărat la poarta sudamericanilor.

Drept urmare, suporterii campioanei Europei l-au taxat pe rețelele de socializare, spunând despre el că „a părut depășit de miza partidei”. De asemenea, unii fani au fost de părere că „Yamal a fost mult mai emoționat decât trebuia pentru întâlnirea cu Messi”.

ADVERTISEMENT
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Digi24.ro
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic

Prezent pe teren până la finalul meciului, Yamal nu a reușit să fie decisiv pentru Spania

Lucrurile nu s-au schimbat semnificativ nici în actul secund, cu toate că Spania a dominat autoritar jocul, iar Yamal a condus, în proporții mari, toate atacurile ibericilor. La fel ca în prima repriză însă, acțiunile sale nu s-au concretizat în ultima treime, existând inclusiv momente de pierdere a posesiei care au pus-o pe Argentina pe contraatac.

ADVERTISEMENT
Fără precedent: Argentina a făcut în finala cu Spania ceva nemaivăzut în 96...
Digisport.ro
Fără precedent: Argentina a făcut în finala cu Spania ceva nemaivăzut în 96 de ani de Cupă Mondială

În prelungirile timpului regulamentar, chiar după ce Argentina a rămas în 10, din cauza eliminării lui Enzo Fernandez, Lamine Yamal a avut o șansă mare de a le aduce victoria spaniolilor, doar că execuția sa la colțul scurt a fost blocată de Emiliano Martinez.

ADVERTISEMENT

A venit ulterior golul lui Ferran Torres din a două repriză suplimentară (min. 106) care a decis câștigătoarea trofeului. Acesta a marcat chiar și golul al doilea, din pasa lui Lamine Yamal, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Astfel, starul Barcelonei a încheiat partida fără vreo contribuție decisivă, dar cu titlul mondial în palmares.

Cum a arbitrat Slavko Vincic în Spania – Argentina, finala celui mai controversat...
Fanatik
Cum a arbitrat Slavko Vincic în Spania – Argentina, finala celui mai controversat Mondial. L-a eliminat pe Enzo Fernandez şi a anulat un gol Spaniei
Ireal! De câte ori a atins Lionel Messi mingea în primele 90 de...
Fanatik
Ireal! De câte ori a atins Lionel Messi mingea în primele 90 de minute din finala CM, dintre Spania și Argentina. Repriza a doua a fost chiar mai slabă decât prima. Update
Cât a durat show-ul din pauza finalei Spania – Argentina! Este un nou...
Fanatik
Cât a durat show-ul din pauza finalei Spania – Argentina! Este un nou record la Cupa Mondială
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
iamsport.ro
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!