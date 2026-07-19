Lamine Yamal, campion mondial la o săptămână după ce a împlinit 19 ani! Ce au spus fanii despre prestația starului spaniol în finala cu Argentina

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, după victoria obținută în fața fostei campioane en-titre Argentina, scor 1-0, în marea finală de pe MetLife Stadium. Astfel, la doar 19 ani, Lamine Yamal și-a trecut în CV cel mai important titlu intercontinental din lume, la doi ani distanță după ce a cucerit și Campionatul European. Totuși, prestația sa din ultimul act al turneului din SUA, Canada și Mexic nu s-a ridicat la așteptările fanilor iberici.

Lamine Yamal, taxat de fani după prestația în finala CM 2026!

Așa cum era de așteptat, campioana Europei a început având posesia și încercând să destabilizeze defensiva „pumelor” încă din primele minute. Cel mai periculos om al trupei lui Luis De La Fuente a fost Lamine Yamal, starul Barcelonei, care a avut o șansă uriașă de a debloca tabela în debutul meciului, însă finalizarea sa a dezamăgit profund.

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Evenimentul s-a petrecut în minutul 5, când în urma unei combinații spectaculoase cu Dani Olmo, Yamal a intrat în controlul balonului în careul advers, dar a trimis slab spre poarta lui „Dibu” Martinez. Ulterior, ocaziile mari s-au rărit, deși ibericii au controlat, în cea mai mare parte, duelul de la New Jersey. Fotbalistul Barcelonei a fost căutat de coechipieri în mod constant, reușind câteva dribling-uri în fața lui Tagliafico, dar nu a izbutit să creeze un pericol adevărat la poarta sudamericanilor.

Drept urmare, suporterii campioanei Europei l-au taxat pe rețelele de socializare, spunând despre el că „a părut depășit de miza partidei”. De asemenea, unii fani au fost de părere că „Yamal a fost mult mai emoționat decât trebuia pentru întâlnirea cu Messi”.

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Prezent pe teren până la finalul meciului, Yamal nu a reușit să fie decisiv pentru Spania

Lucrurile nu s-au schimbat semnificativ nici în actul secund, cu toate că Spania a dominat autoritar jocul, iar Yamal a condus, în proporții mari, toate atacurile ibericilor. La fel ca în prima repriză însă, acțiunile sale nu s-au concretizat în ultima treime, existând inclusiv momente de pierdere a posesiei care au pus-o pe Argentina pe contraatac.

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În prelungirile timpului regulamentar, chiar după ce Argentina a rămas în 10, din cauza eliminării lui Enzo Fernandez, Lamine Yamal a avut o șansă mare de a le aduce victoria spaniolilor, doar că execuția sa la colțul scurt a fost blocată de Emiliano Martinez.

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A venit ulterior golul lui Ferran Torres din a două repriză suplimentară (min. 106) care a decis câștigătoarea trofeului. Acesta a marcat chiar și golul al doilea, din pasa lui Lamine Yamal, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Astfel, starul Barcelonei a încheiat partida fără vreo contribuție decisivă, dar cu titlul mondial în palmares.