Iubita lui Lamine Yamal și-a deschis sufletul și a abordat un subiect unic. A dezvăluit care este ritualul pe care-l aplică atunci când este departe de fotbalistul lui FC Barcelona. E o ceremonie cu totul specială pentru model.
De când are o relație amoroasă cu Lamine Yamal (19 ani) influencerița Ines Garcia (21 ani) a câștigat foarte multă notorietate. Cuplul este împreună de doar câteva luni, dar este solid și pregătit pentru următoarea etapă. Cei doi au anunțat deja că ”și-au mărit” familia, precizând că este vorba de două animale de companie.
Modelul a ales deja numele câinilor, o fată și un băiat, și abia așteaptă să-i aibă în casă. Frumoasa șatenă a mai transmis că este încântată de felul în care s-a schimbat viața sa, toată lumea observând că are un stil vestimentar rafinat și elegant. La premiile Asociației Fotbaliștilor Spanioli și-a făcut apariția într-o ținută albă, copiată după o vedetă americană.
Outfitul a fost cel care a scos-o în evidență și la Săptămâna Modei, unde a luat parte la cea mai recentă prezentare a Carolinei Herrera. Prestigiosul brand a sărbătorit cea de-a 45-a aniversare, la New York, unde populara iubită a jucătorului lui FC Barcelona a fost singură. Cu această ocazie, și-a arătat emoțiile imense.
În plus, Ines Garcia a făcut o afirmație uimitoare după ce evenimentul s-a încheiat. Aflată într-un hotel din Manhattan, unde a fost cazată, iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit ce ritual are înainte de somn atunci când campionul mondial cu Spania nu îi este alături. E un gest simplu, dar de mare efect pentru cunoscuta creatoare de conținut.
„E ora 22:30, îmi auziți vocea? Sunt moartă de oboseală, sunt super obosită. O să-mi aplic apa de colonie a iubitului meu ca să pot mirosi ca el și să dorm liniștită”, a mărturisit frumoasa șatenă, în timp ce se adresa fanilor de pe rețelele de socializare. Afirmația a venit după o noapte epuizantă pentru influencerul spaniol.
Ines Garcia s-a bucurat de o oportunitate uriașă, fiind prezentă pentru prima oară la o defilare de modă. Partenera lui Lamine Yamal a urmărit spectacolul de la Teatrul David H. Koch din Lincoln Center din primul rând. Tânăra s-a arătat impresionată de eveniment, dar și de decorul special cu aproape 28.800 de lalele galbene care au fost transformate într-o instalație florală gigantică.
Frumoasa șatenă a îmbrăcat pentru această ocazie inedită o rochie creată chiar de brandul pe care l-a urmărit cu sufletul la gură. Ținuta realizată de Carolina Herrera este una remarcabilă și care i s-a mulat pe corp. Concret, este vorba de o rochie midi elegantă, cu decolteu, fără bretele și mâneci scurte, structurate. Oufitul are o culoare gri ardezie foarte plăcută ochiului.
„Este emoționant, este prima dată când particip la o prezentare la Săptămâna Modei. Sunt atât de entuziasmată și atât de fericită să fiu aici. Port o ținută «perfectă», prima pe care am probat-o și este perfectă. Îmi place la nebunie. Am spus: «Asta e pentru mine», mă simt cel mai confortabil”, a spus Ines Garcia, conform Hola.