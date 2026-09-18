ADVERTISEMENT

Iubita lui Lamine Yamal și-a deschis sufletul și a abordat un subiect unic. A dezvăluit care este ritualul pe care-l aplică atunci când este departe de fotbalistul lui FC Barcelona. E o ceremonie cu totul specială pentru model.

Ritualul practicat seara de partenera lui Lamine Yamal

De când are o relație amoroasă cu Lamine Yamal (19 ani) influencerița Ines Garcia (21 ani) a câștigat foarte multă notorietate. Cuplul este împreună de doar câteva luni, dar este solid și pregătit pentru următoarea etapă. Cei doi au anunțat deja că precizând că este vorba de două animale de companie.

ADVERTISEMENT

Modelul a ales deja numele câinilor, o fată și un băiat, și abia așteaptă să-i aibă în casă. Frumoasa șatenă a mai transmis că este încântată de felul în care s-a schimbat viața sa, toată lumea observând că are un stil vestimentar rafinat și elegant. La premiile Asociației Fotbaliștilor Spanioli , copiată după o vedetă americană.

Outfitul a fost cel care a scos-o în evidență și la Săptămâna Modei, unde a luat parte la cea mai recentă prezentare a Carolinei Herrera. Prestigiosul brand a sărbătorit cea de-a 45-a aniversare, la New York, unde populara iubită a jucătorului lui FC Barcelona a fost singură. Cu această ocazie, și-a arătat emoțiile imense.

ADVERTISEMENT

În plus, Ines Garcia a făcut o afirmație uimitoare după ce evenimentul s-a încheiat. Aflată într-un hotel din Manhattan, unde a fost cazată, iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit ce ritual are înainte de somn atunci când campionul mondial cu Spania nu îi este alături. E un gest simplu, dar de mare efect pentru cunoscuta creatoare de conținut.

ADVERTISEMENT

„E ora 22:30, îmi auziți vocea? Sunt moartă de oboseală, sunt super obosită. O să-mi aplic apa de colonie a iubitului meu ca să pot mirosi ca el și să dorm liniștită”, a mărturisit frumoasa șatenă, în timp ce se adresa fanilor de pe rețelele de socializare. Afirmația a venit după o noapte epuizantă pentru influencerul spaniol.

ADVERTISEMENT

Ines Garcia, prima participare la o prezentare de modă

Ines Garcia s-a bucurat de o oportunitate uriașă, fiind prezentă pentru prima oară la o defilare de modă. Partenera lui Lamine Yamal a urmărit spectacolul de la Teatrul David H. Koch din Lincoln Center din primul rând. Tânăra s-a arătat impresionată de eveniment, dar și de decorul special cu aproape 28.800 de lalele galbene care au fost transformate într-o instalație florală gigantică.

Frumoasa șatenă a îmbrăcat pentru această ocazie inedită o rochie creată chiar de brandul pe care l-a urmărit cu sufletul la gură. Ținuta realizată de Carolina Herrera este una remarcabilă și care i s-a mulat pe corp. Concret, este vorba de o rochie midi elegantă, cu decolteu, fără bretele și mâneci scurte, structurate. Oufitul are o culoare gri ardezie foarte plăcută ochiului.

ADVERTISEMENT

„Este emoționant, este prima dată când particip la o prezentare la Săptămâna Modei. Sunt atât de entuziasmată și atât de fericită să fiu aici. Port o ținută «perfectă», prima pe care am probat-o ​​și este perfectă. Îmi place la nebunie. Am spus: «Asta e pentru mine», mă simt cel mai confortabil”, a spus Ines Garcia, conform .