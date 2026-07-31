Lamine Yamal, compliment viral pentru Ines Garcia! Ce a putut să spună starul Barcelonei pe internet

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Descoperă în paragrafele următoare care este complimentul unic folosit de Lamine Yamal pentru partenera sa de viață, Ines Garcia. Iată ce a putut să spună starul Barcelonei la adresa șatenei cu care se iubește de câteva luni.

Ce declarație inedită i-a făcut Lamine Yamal iubitei sale

Lamine Yamal (19 ani) și Ines Garcia (21 ani) formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din fotbal. În ultima perioadă actrița a fost pusă la zid pentru că ar fi renunțat la relația de 5 ani pe care o avea atunci când starul celor de la Barcelona i-a scris. S-ar fi întâlnit după numai 2 săptămâni de la prima conversație.

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Frumoasa șatenă nu a aplecat urechea la zvonurile care o acuză de infidelitate. În schimb, a recurs la postări speciale în care este prezent și campionul mondial. Cei doi apar adesea în filmări atât pe teren, cât și în afara acestuia. Aflați într-o scurtă vacanță s-au afișat în timp ce se aranjau pentru o ieșire în oraș. Vedeta a uimit cu o afirmație unică.

Celebrul jucător a recurs la un compliment care a devenit instant viral. Spaniolul a descris-o în cei mai plăcuți termeni pe iubita sa căreia i-ar fi oferit , de la o casă de bijuterii extrem de celebră în Franța. Mai mult, a dat de înțeles că partenera sa de viață nu se compară cu nimeni, fiind una dintre cele mai frumoase.

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Sugerează, astfel, că ar fi foarte greu sau imposibil să găsească pe cineva care să o depășească. Așadar, fotbalistul este impresionat de aspectul actriței. Totodată, a făcut un ”pariu” interesant, demonstrând că are încredere oarbă în afirmația sa. Acest lucru subliniază că este îndrăgostit lulea de partenera sa de viață.

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„Spectaculos… Dacă îmi arătați o fată mai frumoasă și care să arate mai bine decât ea, îmi rad sprâncenele”, spune Lamine Yamal, în filmarea de pe social media, conform . Ines Garcia apare în timp ce se spală pe dinți. Apoi, tânăra este imortalizată într-o ținută albă, care i se mulează perfect pe siluetă.

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💑📱 Lamine Yamal aparece en el último vídeo de Inés García: „Si encontráis una chica que vista mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas” 🎥 Inés García — Infobae España (@infobaees)

Schimbările din viața lui Lamine Yamal

Lamine Yamal a trecut prin numeroase transformări în ultimii ani. A căpătat foarte multă popularitate în mediul online, unde are o comunitate uriașă de fani. E unul dintre cei mai urmăriți jucători profesioniști de fotbal. Spaniolul o duce de minune în carieră, având în palmares trei titluri în la Liga, cu Barcelona, o Cupă a Spaniei și două Supercupe.

A adunat multiple premii până la vârsta de 19 ani, puțini cunoscând ce schimbări a suferit. Spre exemplu, un număr mic de oameni știu , de fapt, fotbalistul de la Euro 2024 până la Cupa Mondială 2026. În ultimii doi ani a mai adăugat la înălțimea sa 12 centimetri. Prin urmare, în prezent are 1,83 metri, conform .