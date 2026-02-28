Sport

Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră

Lamine Yamal a fost de neoprit în Barcelona - Villarreal! Tânărul atacant a reușit să marcheze în premieră un hattrick. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
28.02.2026 | 19:17
Lamine Yamal de neoprit in Barcelona Villarreal Starul catalanilor a reusit primul hattrick din cariera
Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona - Villarreal! Atacantul a reușit un hattrick. Foto: hepta
Barcelona s-a impus fără emoții, scor 4-1, în fața lui Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. În urma acestui rezultat, catalanii se distanțează la patru puncte de Real Madrid, însă rivala are un meci mai puțin disputat. Interesant este că toate golurile catalanilor au fost marcate de Lamine Yamal.

Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal

Barcelona pare să fi trecut complet peste criza de la mijlocul lunii februarie și a obținut o nouă victorie importantă în La Liga. Catalanii s-au impus în fața lui Villarreal și s-au distanțat în fruntea ierarhiei.

Scorul a fost deschis de Lamine Yamal, în minutul 28, iar tot el a stabilit scorul pauzei, 2–0, după reușita din minutul 37. Oaspeții au redus din diferență după pauză, prin Gueye, în minutul 49.

Același Lamine Yamal a spulberat șansele lui Villarreal de a obține un punct pe Camp Nou. Tânărul fotbalist a marcat din nou în minutul 69. Hansi Flick a vrut ca Yamal să primească aplauzele cuvenite și l-a schimbat patru minute mai târziu. Ulterior a punctat și Lewandowski, stabilind astfel scorul final, 4-1.

Interesant este că hattrick-ul reușit în fața lui Villarreal este primul din carieră pentru Lamine Yamal. În urma acestor reușite, atacantul a ajuns la borna de 13 goluri în La Liga, aceasta fiind cea mai bună performanță a sa la nivel de seniori.

Barcelona o va întâlni pe Newcastle în optimile Champions League

Barcelona a avut noroc la tragerea la sorți pentru optimile Champions League. Catalanii o vor întâlni pe Newcastle, evitând astfel o dublă manșă cu deținătoarea trofeului, PSG.

Meciul tur va avea loc în Anglia, pe 10 martie, de la ora 22:00, ca manșa decisivă să se dispute pe Camp Nou pe 18 martie, de la ora 19:45. Echipa care se va impune în această dublă va juca în sferturi cu învingătoarea din Atletico Madrid – Tottenham.

  • 200 milioane de euro este cota lui Lamine Yamal
  • 33 de meciuri, 18 goluri și 14 pase decisive a adunat atacantul în acest sezon pentru Barcelona
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
