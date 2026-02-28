Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră

ADVERTISEMENT

Barcelona s-a impus fără emoții, scor 4-1, în fața lui Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. În urma acestui rezultat, catalanii se distanțează la patru puncte de Real Madrid, însă rivala are un meci mai puțin disputat. Interesant este că toate golurile catalanilor au fost marcate de Lamine Yamal.

Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal

Barcelona pare să fi trecut complet peste criza de la mijlocul lunii februarie și a obținut o nouă victorie importantă în La Liga. Catalanii s-au impus în fața lui Villarreal și s-au distanțat în fruntea ierarhiei.

ADVERTISEMENT

Scorul a fost deschis de Lamine Yamal, în minutul 28, iar tot el a stabilit scorul pauzei, 2–0, după reușita din minutul 37. Oaspeții au redus din diferență după pauză, prin Gueye, în minutul 49.

Același Lamine Yamal a spulberat șansele lui Villarreal de a obține un punct pe Camp Nou. Tânărul fotbalist a marcat din nou în minutul 69. Hansi Flick a vrut ca Yamal să primească aplauzele cuvenite și l-a schimbat patru minute mai târziu. Ulterior a punctat și Lewandowski, stabilind astfel scorul final, 4-1.

ADVERTISEMENT

Interesant este că hattrick-ul reușit în fața lui Villarreal este primul din carieră pentru Lamine Yamal. În urma acestor reușite, atacantul a ajuns la borna de 13 goluri în La Liga, aceasta fiind cea mai bună performanță a sa la nivel de seniori.

ADVERTISEMENT

Barcelona o va întâlni pe Newcastle în optimile Champions League

. Catalanii o vor întâlni pe Newcastle, evitând astfel o dublă manșă cu deținătoarea trofeului, PSG.

Meciul tur va avea loc în Anglia, pe 10 martie, de la ora 22:00, ca manșa decisivă să se dispute pe Camp Nou pe 18 martie, de la ora 19:45. .

ADVERTISEMENT