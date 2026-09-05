Sport

Lamine Yamal, comentariu neașteptat pentru iubita sa: ”Te iubesc, dar nu te voi mai lăsa…”

Lamine Yamal a lăsat un compliment ieșit din comun pentru modelul cu care are o relație. Fotbalistul a făcut un anunț la care nu se aștepta nicio persoană.
Alexa Serdan
05.09.2026 | 06:10
Lamine Yamal comentariu neasteptat pentru iubita sa Te iubesc dar nu te voi mai lasa
Lamine Yamal, îndrăgostit de iubita sa, Ines Garcia. Sursa foto: Instagram.com
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Starul celor de la Barcelona, Lamine Yamal, este protagonistul unui comentariu neașteptat care se adresează iubitei sale, Ines Garcia. Aprecierile au curs în valuri, toată lumea remarcând dragostea dintre cei doi tineri.

Lamine Yamal, compliment uimitor pentru Ines Garcia

Lamine Yamal (19 ani) este din nou în lumina reflectoarelor la scurtă vreme ce a recurs la o schimbare de look. Și-a ținut promisiunea făcută înainte de Cupa Mondială 2026 pe care a câștigat-o împreună cu Spania. Și-a lăsat barbă și mustață pentru doar trei săptămâni, perioada aceasta fiind plecat într-o scurtă deplasare cu iubita sa.

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Cunoscutul fotbalist a petrecut 24 de ore în Paris alături de Ines Garcia (21 ani). Tânăra a strălucit pe covorul roșu al unui eveniment dedicat sportului, unde starul Barcelonei a primit un premiu important. Influencerița a profitat din plin de această escapadă romantică, creându-și amintiri frumoase cu celebrul atacant.

Imediat ce cuplul a părăsit Franța actrița a distribuit o serie de imagini în online. Fotografiile au fost apreciate în număr mare, însă comentariile au fost de-a dreptul savuroase. Unul dintre acestea s-a remarcat pentru că a venit tocmai de la spaniol. Acesta a complimentat-o pe frumoasa șatenă, dar a făcut și un anunț neașteptat.

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„Te iubesc, dragostea mea, dar nu te voi mai lăsa să mergi cu bicicletele”, a scris Lamine Yamal, la secțiunea de comentarii de pe pagina de Instagram a iubitei sale. Mesajul său a făcut trimitere la momentul în care cei doi tineri s-au plimbat după apusul soarelui cu bicicletele pe celebrul bulevard Champs-Elysees.

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La capătul acestuia fotbalistul și modelul au trecut pe sub Arcul de Triumf, un obiectiv turistic renumit din Paris. Laudele și aprecierile atacantului nu s-au oprit aici pentru că a demonstrat că are numai cuvinte de admirație pentru vedetă. „Ce femeie frumoasă, elegantă, sexy, spectaculoasă”, a completat campionul mondial.

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Cine este iubita lui Lamine Yamal

De câteva luni Lamine Yamal trăiește una dintre cele mai frumoase povești de iubire. A cunoscut-o pe Ines Garcia prin intermediul rețelelor de socializare, iar după doar 2 săptămâni s-au întâlnit. Primele speculații serioase au apărut după ce au fost văzuți împreună într-o vacanță în Grecia în primăvara lui 2026.

Vedeta este o creatoare de conținut, model și influenceriță spaniolă, originară din Sevilla. Tânăra este activă atât pe Instagram, cât și pe TikTok. Șatena postează în general conținut de modă, frumusețe și lifestyle. În prezent, notorietatea ei a crescut enorm, ajungând să aibă 4,5 milioane de fani doar pe una dintre paginile sale de socializare.

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Acest lucru se datorează relației cu atacantul Barcelonei, dar și faptului că a devenit persoană publică. Ines Garcia l-a susținut pe Lamine Yamal în timpul Campionatului Mondial din 2026. A fost prezentă la meciurile Spaniei și a postat mesaje de susținere pentru iubitul ei, pe social media. După victoria Spaniei l-a felicitat public și l-a numit „iubirea” mea.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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