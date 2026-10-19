Sport

Lamine Yamal, detronat în lupta pentru Balonul de Aur. Cum arată clasamentul favoriților, cu fix o săptămână înainte de gală

Bogdan Mariș
19.10.2026 | 17:33
Lamine Yamal detronat in lupta pentru Balonul de Aur Cum arata clasamentul favoritilor cu fix o saptamana inainte de gala
SPECIAL FANATIK
Cum arată lista favoriților cu o săptămână înainte de acordarea Balonului de Aur. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Balonul de Aur pentru anul 2026 va fi decernat luni, 26 octombrie, la Londra, iar lumea fotbalului așteaptă cu nerăbdare verdictul. Care este principalul favorit în acest moment.
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Organizatorii Balonului de Aur au decis ca ediția din 2026 să fie organizată la Londra, pentru a sărbători aniversarea de 70 de ani de la prima acordare a premiului, câștigat la acel moment de englezul Stanley Matthews. În acest moment, cu prima șansă este văzut Harry Kane, care i-a luat fața principalului candidat, Lamine Yamal.

Cum arată topul favoriților la Balonul de Aur cu o săptămână înainte de ceremonia de la Londra

Englezii de la The Independent au realizat un top 10 al principalilor favoriți la câștigarea Balonului de Aur, iar în fruntea ierarhiei se află din nou Harry Kane, care fusese devansat pentru o scurtă perioadă de Lamine Yamal, aflat momentan pe poziția secundă. Podiumul este completat de un alt campion mondial, Rodri, câștigătorul din 2024, urmat de Kylian Mbappe și Lionel Messi.

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Topul favoriților la Balonul de Aur

  1. Harry Kane
  2. Lamine Yamal
  3. Rodri
  4. Kylian Mbappe
  5. Lionel Messi
  6. Ousmane Dembele
  7. Jude Bellingham
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Pau Cubarsi

Harry Kane și Lamine Yamal, principalii candidați la Balonul de Aur

Harry Kane a avut un an extraordinar din punct de vedere individual, cu 53 de goluri și 13 pase decisive pentru Bayern Munchen și echipa națională a Angliei. Atacantul a cucerit titlul și Cupa în Germania, iar cu prima reprezentativă a luat medalia de bronz la Cupa Mondială. Stagiunea 2025-2026 a fost cea mai productivă din cariera „vârfului” englez, care ar putea beneficia și de faptul că gala Balonului de Aur va avea loc în orașul său natal.

De cealaltă parte, Lamine Yamal a avut la rândul său un an remarcabil, însă cifrele sale nu sunt atât de spectaculoase: 34 de reușite și 21 de „assist-uri”. Acesta a cucerit La Liga alături de Barcelona, însă principalul său atu este câștigarea Cupei Mondiale, care are tot timpul o importanță deosebită când vine vorba de decernarea Balonului de Aur. Tânărul fotbalist nu a strălucit la turneul final, însă a jucat un rol important pentru „La Roja”, care a devenit din nou campioană mondială după 16 ani.

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Rodri a fost numit de FIFA cel mai bun jucător de la turneul final mondial și s-a adaptat bine după transferul la Barcelona, însă șansele sale sunt reduse semnificativ de sezonul sub așteptări pe care l-a avut la Manchester City. Deținătorul Balonului de Aur, Ousmane Dembele, a câștigat din nou Champions League alături de PSG, însă nu a mai avut impactul din sezonul precedent, iar coechipierul său de la națională, Kylian Mbappe, a impresionat în 2026 din punct de vedere individual, dar nu a câștigat niciun trofeu cu Real Madrid sau prima reprezentativă.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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