Sport

Lamine Yamal, făcut praf de presa din Franța după PSG – Barcelona 4-2. Ce notă dezastruoasă a primit ”perla” catalanilor

Gabriel Neagu
21.10.2026 | 10:02
Lamine Yamal facut praf de presa din Franta dupa PSG Barcelona 42 Ce nota dezastruoasa a primit perla catalanilor
ULTIMA ORĂ
Lamine Yamal a primit o notă dezastruoasă după PSG - Barcelona 4-2. sursa foto: hepta
Lamine Yamal a reușit un gol în înfrângerea contra lui PSG, 2-4, însă a primit o notă dură din jurnaliștilor francezi. Starul ar fi avut cea mai slabă prestație din acest sezon.
ADVERTISEMENT

Barcelona a pierdut împotriva lui Paris Saint-Germain, în etapa 3 din Liga Campionilor, 2-4. Eșecul suferit a fost primul din această stagiune pentru elevii lui Hansi Flick. O parte dintre aceștia au fost criticați la finalul partidei de pe Parc des Princes, inclusiv vedeta echipei, Lamine Yamal (19 ani).

Lamine Yamal a primit o notă dură după PSG – Barcelona 4-2

Cu o evoluție mult sub așteptări împotriva celor de la PSG, Lamine Yamal a intrat în colimatorul jurnaliștilor din Franța. Presa din Hexagon l-a criticat dur pe fotbalist pentru lipsa de reacție din mai multe momente ale meciului, dar și din cauza duelurilor pierdute în fața fundașilor parizieni: ”Yamal a oferit probabil unul dintre cele mai proaste meciuri ale sale după foarte mult timp. Fără idei și fără reacție în fața marcajului strâns al lui Hernandez”.

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal a marcat al doilea gol al lui Barcelona, însă nu și-a ”spălat păcatele” în fața jurnaliștilor francezi. Prestația sa a fost slab apreciată și din punct de vedere al punctajului. Pretendentul la Balonul de Aur 2026 a primit nota 4 din 10 pentru meciul de la Paris și este considerat cea mai slabă partidă a sa din actualul sezon, conform jurnaliștilor L’Equipe.

După eșecul din capitala Franței, Barcelona a căzut pe locul 5 în supergrupa din Liga Campionilor, în timp ce Paris Saint-Germain și-a consolidat poziția de lider, cu 9 puncte din tot atâtea puse în joc. Pentru elevii lui Hansi Flick urmează derby-ul cu Real Madrid, de pe Camp Nou. ”El Clasico” se va disputa duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00. Partida poate relansa lupta pentru fotoliul de lider al campionatului spaniol.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Lamine Yamal, început de vis în acest sezon

După ce a câștigat Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic în vara acestui an, fotbalistul în vârstă de 19 ani a revenit la Barcelona. Începutul stagiunii a fost unul prolific pentru Lamine Yamal. Fotbalistul a fost titular în toate cele 12 partide oficiale disputate de catalani în startul acestui sezon, a reușit să puncteze de 10 ori și a oferit tot atâtea pase decisive.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează

Ibericul a marcat 8 goluri în La Liga și două în Liga Campionilor. Mai mult, în 3 partide consecutive de campionat a reușit ”dubla”. Acestea sunt meciurile în care Lamine Yamal a punctat:

ADVERTISEMENT
  • 2 goluri: Barcelona – Rayo Vallecano 5-2, La Liga – etapa 3
  • 2 goluri: Barcelona – Valencia 5-0, La Liga – etapa 4
  • 2 goluri: Barcelona – Levante 4-2, La Liga – etapa 5
  • 1 gol: Barcelona – Feyenoord 5-1, Liga Campionilor – etapa 1
  • 1 gol: Barcelona – Racing Santander 7-2, La Liga – etapa 6
  • 1 gol: Barcelona – Real Betis 5-2, La Liga – etapa 9
  • 1 gol: Barcelona – Paris Saint-Germain 2-4, Liga Campionilor – etapa 3
UEFA Champions League, live video, etapa 3. PSG învinge Barcelona cu 4-2 după...
Fanatik
UEFA Champions League, live video, etapa 3. PSG învinge Barcelona cu 4-2 după un meci nebun! Chivu reinventează defensiva lui Inter
Mutare de anvergură făcută de Sacha Dragic! Fondatorul Superbet aduce un fost lider...
Fanatik
Mutare de anvergură făcută de Sacha Dragic! Fondatorul Superbet aduce un fost lider McKinsey la conducerea Hellen’s Rock, care administrează active de peste un miliard de euro
Cristi Chivu la momentul adevărului! Cum și-a explicat criza de nervi: „Jucătorii sunt...
Fanatik
Cristi Chivu la momentul adevărului! Cum și-a explicat criza de nervi: „Jucătorii sunt copiii mei! Dragostea mea nu se schimbă”
Tags:
Parteneri
Bombă! Gigi Becali vrea să renunțe la unul dintre veteranii echipei: 'Niciodată n-am...
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali vrea să renunțe la unul dintre veteranii echipei: 'Niciodată n-am fost dezamăgit ca acum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!