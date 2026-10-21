Lamine Yamal, făcut praf de presa din Franța după PSG – Barcelona 4-2. Ce notă dezastruoasă a primit ”perla” catalanilor

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. Eșecul suferit a fost primul din această stagiune pentru elevii lui Hansi Flick. O parte dintre aceștia au fost criticați la finalul partidei de pe Parc des Princes, inclusiv vedeta echipei, Lamine Yamal (19 ani).

Lamine Yamal a primit o notă dură după PSG – Barcelona 4-2

Cu o evoluție mult sub așteptări împotriva celor de la PSG, Lamine Yamal a intrat în colimatorul jurnaliștilor din Franța. l-a criticat dur pe fotbalist pentru lipsa de reacție din mai multe momente ale meciului, dar și din cauza duelurilor pierdute în fața fundașilor parizieni: ”Yamal a oferit probabil unul dintre cele mai proaste meciuri ale sale după foarte mult timp. Fără idei și fără reacție în fața marcajului strâns al lui Hernandez”.

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Lamine Yamal a marcat al doilea gol al lui Barcelona, însă nu și-a ”spălat păcatele” în fața jurnaliștilor francezi. Prestația sa a fost slab apreciată și din punct de vedere al punctajului. a primit nota 4 din 10 pentru meciul de la Paris și este considerat cea mai slabă partidă a sa din actualul sezon, conform jurnaliștilor .

După eșecul din capitala Franței, Barcelona a căzut pe locul 5 în supergrupa din Liga Campionilor, în timp ce Paris Saint-Germain și-a consolidat poziția de lider, cu 9 puncte din tot atâtea puse în joc. Pentru elevii lui Hansi Flick urmează derby-ul cu Real Madrid, de pe Camp Nou. ”El Clasico” se va disputa duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00. Partida poate relansa lupta pentru fotoliul de lider al campionatului spaniol.

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Lamine Yamal, început de vis în acest sezon

După ce a câștigat Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic în vara acestui an, fotbalistul în vârstă de 19 ani a revenit la Barcelona. Începutul stagiunii a fost unul prolific pentru Lamine Yamal. Fotbalistul a fost titular în toate cele 12 partide oficiale disputate de catalani în startul acestui sezon, a reușit să puncteze de 10 ori și a oferit tot atâtea pase decisive.

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Ibericul a marcat 8 goluri în La Liga și două în Liga Campionilor. Mai mult, în 3 partide consecutive de campionat a reușit ”dubla”. Acestea sunt meciurile în care Lamine Yamal a punctat:

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