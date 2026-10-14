Lamine Yamal i-a luat fața lui Messi, după prestația fabuloasă de la Galatasary – Barcelona! Comparația care îi face pe spanioli să viseze frumos

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Lamine Yamal a oferit două pase de gol în victoria obținută de în etapa a doua din Liga Campionilor. În acest moment, Yamal are un randament mai bun decât avea Messi, la primul său sezon decisiv pentru Barcelona.

Lamine Yamal, două pase decisive și șase ocazii create la Istanbul

Aseară, la Istanbul, Lamine Yamal le-a dat șansa golului lui Fermin Lopez și Anthony Gordon, care au punctat pentru 2-1, respectiv 3-1. A fost desemnat omul meciului, a primit nota 9.3 pe sofascore, deoarece a creat șase ocazii pentru echipa sa și a readus în discuție comparația cu Messi.

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De fapt, de când Yamal a intrat în scena fotbalului mare, la vârsta de 15 ani, comparațiile cu Messi l-au urmărit, chiar dacă fotbalistul spaniol nu și-a dorit asta. „Nu mă compar cu el, pentru că nu mă compar cu nimeni – și cu atât mai puțin cu Messi”, a declarat tânărul talent al Barcelonei încă din 2025.

Însă paralelele între carierele celor doi au devenit din ce în ce mai greu de ignorat, după șirul de performanțe ale ultimului. Yamal a câștigat deja un Campionat European și o Cupă Mondială cu Spania, două titluri consecutive în La Liga cu Barcelona și a terminat pe locul al doilea la Balonul de Aur.

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Yamal este peste Messi, din sezonul 2008-2009

El este mult mai avansat decât era Messi la 19 ani, în aceeași etapă a carierei sale la Barcelona. Acum însă, specialiștii iberici au scos la iveală o paralelă fascinantă între situația actuală a lui Yamal și cea în care se afla Messi în sezonul 2008-2009. Ambii se impuseseră deja printre cei mai buni din lume, dovadă fiind faptul că au terminat pe locul al doilea la Ballon d’Or.

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Messi terminase pe locul al doilea, în urma lui Cristiano Ronaldo, punând bazele unei rivalități care avea să definească următorul deceniu și jumătate. Yamal, pe de altă parte, a terminat pe locul al doilea, în urma lui Ousmane Dembélé.

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Messi era deja strălucit înainte de sosirea lui Pep Guardiola la Barcelona. Cele 13 goluri și 16 pase decisive din sezonul 2007-08 au fost impresionante, dar nu reflectau pe deplin amploarea talentului său.

Yamal are deja 17 contribuții la gol în zece meciuri

Apoi a urmat sezonul 2008-09, în care s-a câștigat tripla. Guardiola a construit o echipă care i-a permis lui Messi să strălucească, iar argentinianul a răspuns cu 38 de goluri, în timp ce Barcelona a câștigat campionatul, Cupa Spaniei și Liga Campionilor. Acela a fost sezonul în care Messi a devenit cu adevărat de neoprit.

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Yamal a fost la fel de strălucit, fără însă a înregistra încă în mod constant acele cifre uluitoare, specifice lui Messi. Dar cele opt goluri și nouă pase decisive, în primele sale zece apariții la Barcelona, din acest sezon, sugerează că ceva s-ar putea schimba. El a făcut un pas uriaș și remarcabil înainte față de performanțele sale din sezoanele anterioare.

El are rezultate chiar mai bune decât avea Messi la începutul sezonului 2008-09, când argentinianul a marcat opt goluri și a oferit cinci pase decisive în primele sale meciuri pentru echipa lui Guardiola. În plus, în cele patru meciuri din Liga Națiunilor, Yamal adat patru goluri și o pasă de gol.

Barcelona se gândește deja la o nouă triplă istorică

În campionat Barca are cinci puncte avans față de Atletico Madrid și șase față de Real, urmând să joace El Clasico duminică, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe teren propriu. Iar în Liga Campionilor, Barcelona a zdrobit deja Feyenoord (5-1) și Galatasaray (4-1). În Cupa Spaniei, Barcelona nu a jucat încă.

FC Barcelona a reușit această triplă istorică (La Liga, Copa del Rey, UEFA Champions League) de două ori în istoria sa. Prima dată a fost în sezonul 2008–2009, sub comanda lui Pep Guardiola și având în atac trioul legendar format din Lionel Messi, Samuel Eto’o și Thierry Henry. Barcelona a devenit atunci prima echipă din fotbalul spaniol care a realizat această performanță.

Apoi, în sezonul 2014–2015, sub conducerea lui Luis Enrique, performanța a fost reeditată cu formidabilul trio ofensiv „MSN” (Lionel Messi, Luis Suárez și Neymar). Prin această reușită, Barcelona a devenit prima echipă europeană din istorie care a câștigat tripla de două ori. Doar Bayern Munchen a mai realizat de două ori tripla: 2012–2013 (cu Jupp Heynckes) și 2019–2020 (cu Hansi Flick).

Primele 10 meciuri ale lui Lamine Yamal la Barcelona, în sezonul 2026-2027

· Goluri: 8

· Pase decisive: 9

· Contribuții la goluri: 17

· Penalty: 1

· Minute per gol: 96

· Minute per gol fără penalty: 95

· Minute per gol sau pasă decisivă: 50

Primele 10 meciuri ale lui Lionel Messi la Barcelona, în sezonul 2008-2009

· Goluri: 8

· Pase decisive: 5

· Contribuții la goluri: 13

· Penalty: 2

· Minute per gol: 83

· Minute per gol fără penalty: 111

· Minute per gol sau pasă decisivă: 51