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. Atacurile au început cu 4 luni înainte de momentul decernării trofeului.

Lamine Yamal l-a atacat subtil pe Kane: ”Sunt două lucruri complet diferite”

Favoriții pentru cucerirea distincției sunt de departe Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Totuși, pe listă este trecut și numele lui Harry Kane, care a devenit recent . Atacantul englez a fost întrebat despre șansele lui de a câștiga Balonul de Aur, iar acesta a lăsat cifrele să vorbească.

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”E complicat. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc prea mult despre mine. Singurul lucru pe care l-aș spune este că sezonul trecut a fost incredibil, atât personal, cât și ca echipă. De departe, a fost cel mai bun sezon din viața mea. Este adevărat că cele 73 de goluri marcate — al doilea cel mai mare total din istorie (n.r. – după cele 82 de goluri marcate de Messi la Barcelona în sezonul 2011-2012) – vorbesc de la sine”, a spus Harry Kane, potrivit .

Deranjat de afirmațiile vârfului de la Bayern, Lamine Yamal l-a înțepat subtil pe englez. Spaniolul susține că numărul golurilor este irelevant în lupta pentru Balonul de Aur.

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”Cred că Balonul de Aur ar trebui să fie acordat celui mai bun jucător din lume, punct. Nu unui jucător care a marcat 80 de goluri, pentru că dacă marchezi 80 de goluri, primești Gheata de Aur. Sunt două lucruri complet diferite pe care oamenii nu le înțeleg”, a spus Lamine Yamal, pentru Movistar.

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Harry Kane ”l-a iertat” pe Yamal, dar nu și conducerea lui Bayern

După victoria zdrobitoare a lui Bayern Munchen împotriva lui Union Berlin, 7-0, jurnaliștii germani i-au cerut un răspuns lui Harry Kane legat de afirmațiile starului catalanilor. Britanicul nu a alimentat tensiunile dintre el și Lamine Yamal.

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”Fiecare are părerea lui, fiecare are modul său de a se exprima. Nu știm exact ce vrea să spună. Fiecare este diferit. Fiecare are opinia lui, fiecare face cum vrea”, a spus Harry Kane, conform Kicker.

Totuși, declarația campionului mondial nu a rămas netaxată de directorul sportiv al lui Bayern Munchen, Max Eberl: ”Trebuie să existe o campanie. Cei mai buni jucători sunt cei care nu au nevoie de o campanie”. Oficialul de pe Allianz Arena a făcut referire la seria de .

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Care sunt atuurile și defectele lui Harry Kane

Atacantul englez a avut un sezon legendar la Bayern, iar eficiența sa în fața porții a fost uluitoare. Harry Kane a marcat 73 de goluri. Dintre acestea, 6 au fost înscrise la Campionatul Mondial din Canada, SUA și Mexic. Atacantul lui Bayern Munchen a câștigat detașat ”Gheata de Aur”, distincție oferită celui mai bun marcator din Europa.

Spre deosebire de perioada petrecută la Tottenham, când Harry Kane a performat pe plan individual, dar trofeele au întârziat să apară, de data aceasta a obținut și performanțe colective. Englezul a cucerit 3 trofee alături de Bayern Munchen în sezonul 2025-2026: titlul în Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa Germaniei. Alături de naționala Angliei, atacantul a obținut locul 3 la turneul final din America de Nord, după o finală mică senzațională împotriva Franței, 6-4.

Deși a avut un sezon de vis, Harry Kane nu este un jucător perfect. Principala sa lacună este pressingul în treimea adversă. Atacantul coboară pentru a recupera baloane, însă mobilitatea sa în momentele de pressing agresiv este limitată.