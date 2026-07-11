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Lamine Yamal îl pune pe Kylian Mbappe în gardă înainte de Franța – Spania: „Ar trebui să le fie frică”. Ce spune despre numărul mic de goluri pe care l-a dat

Lamine Yamal le atrage atenția francezilor înaintea meciului direct din semifinala Campionatului Mondial. Ce spune puștiul minune al Spaniei despre prestațiile șterse de la acest turneu final
Ciprian Păvăleanu
11.07.2026 | 08:45
Lamine Yamal il pune pe Kylian Mbappe in garda inainte de Franta Spania Ar trebui sa le fie frica Ce spune despre numarul mic de goluri pe care la dat
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Lamine Yamal îi antenționează pe francezi înainte de meciul din semifinalele Campionatului Mondial. Foto: Hepta.ro
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Dintre toate vedetele de la acest Campionat Mondial, Lamine Yamal, care va împlini 19 ani pe 13 iulie, are cea mai ștearsă evoluție de până acum. Superstarul Barcelonei a marcat un singur gol, dar chiar și fără contribuțiile sale Spania s-a calificat în semifinalele competiției, acolo unde va întâlni Franța.

Lamine Yamal le atrage atenția francezilor înainte de semifinala de la Campionatul Mondial

Prima semifinală de la Campionatul Mondial s-a stabilit după ce Franța a învins Maroc, în timp ce Spania a câștigat contra Belgiei. Ultima dată când cele două forțe mondiale s-au întâlnit au oferit un meci pe cinste, cu 9 goluri, soldat cu victoria cu 5-4 a ibericilor.

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De această dată, contextul pare diferit, iar Franța este într-o formă de zile mari. Cu toate acestea, Lamine Yamal i-a pus în gardă pe sportivii din „Hexagon” înaintea meciului, mai ales că Spania a eliminat-o pe naționala lui Deschamps atât de la EURO 2024, cât și de la UEFA Nations League 2025: „Cred că dacă Franța trebuie să se teamă de cineva, aceia suntem noi. Pentru că noi suntem cei care i-am eliminat în trecut.

I-am învins de două ori. Sincer, cred că suntem cele mai bune două echipe de la Cupa Mondială, așa că vom vedea ce se întâmplă, dar nu avem nicio teamă”, a spus Lamine Yamal, potrivit lui Fabrizio Romano.

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Cum a comentat Lamine Yamal prestațiile sale șterse de la turneul final din SUA

Vedete precum Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane sau Ousmane Dembele au ieșit la rampă la acest turneu final. Până și Cristiano Ronaldo, ajuns la 41 de ani și având în spate o echipă fără idei de joc, a reușit să înscrie de 3 ori, însă Lamine Yamal a rămas la cota 1.

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Superstarul Barcelonei a înscris un singur gol împotriva Arabiei Saudite, însă acest lucru nu îl afectează. În plus, el este de părere că joacă din ce în ce mai bine cu fiecare meci, mai ales că el a ajuns în SUA după o accidentare ce l-a ținut departe de gazon mai bine de o lună: „Goluri? Dacă vom câștiga Cupa Mondială, vom fi toți foarte fericiți! Asta îmi doresc. Am câștigat EURO și am marcat un gol. Dacă vom câștiga Cupa Mondială, nimeni nu-și va mai aminti de golurile mele. Vrem să câștigăm trofeul, asta e misiunea noastră. Azi sunt fericit. Performanțele mele? Eu văd că joc din ce în ce mai bine”, a mai afirmat starul Barcelonei după meciul contra Belgiei.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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