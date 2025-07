Lamine Yamal își face de cap de majorat! Petrecere secretă cu una dintre cele mai frumoase cântărețe din Spania. Galerie foto incendiară

Lamine Yamal a petrecut în vacanță în Italia . El și-a continuat apoi vacanța în Ibiza, iar acum vrea să petreacă în stil mare în ziua în care împlinește 18 ani.

Lamine Yamal, petrecere de lux în ziua în care împlinește 18 ani

Lamine Yamal face 18 ani pe 13 iulie, iar extrema dreaptă vrea să facă spectacol în Ibiza pe data de 12 iulie. El ține însă secretă locația și ora la care va avea loc petrecerea, iar invitații vor afla toate detaliile cu doar o zi înainte

Starul Barcelonei a fost în mijlocul unui , pe care ar fi bombardat-o cu mesaje și ar fi invitat-o la el acasă.

Yamal are acum o altă țintă. Este vorba despre bomba-sexy Bad Gyal, despre care se spune că are deja o relație apropiată cu fotbalistul. Cântăreața în vârstă de 28 de ani are peste 2,6 milioane de fani pe Instagram, unde postează în ipostaze indecente.

Lamine Yamal, listă de VIP-uri la petrecerea de ziua sa. Invitații nu vor avea acces cu telefoanele

Lamine Yamal a decis de teamă că jurnaliștii și paparazii se vor infiltra la petrecere să interzică accesul cu telefoane mobile tuturor invitaților, pentru ca nimic din ceea ce se întâmplă să nu ajungă în spațiul public.

Pe lângă Bad Gyal, la petrecere va cânta și Ozuna, care a concertat alături de Shakira și alte nume grele, fiind extrem de popular în Spania. Doar pe Instagram are peste 23 de milioane de fani.

E cotat la 200 de milioane de euro și a primit numărul 10 la Barcelona

Lamine Yamal e în acest moment cel mai bine cotat fotbalist din lume, iar starul naționalei Spaniei a primit pe Camp Nou tricoul cu numărul zece. Asta la scurt timp după ce jucătorul și-a prelungit contractul cu Barcelona până în vara lui 2031.

Puștiul care va împlini 18 ani are un salariu regesc la catalani. Yamal va câștiga nu mai puțin de 10 milioane de euro pe sezon, adică va încasa minimum 60 de milioane de euro pe durata celor 6 ani de contract. Lamine a luat și o primă de instalare de 25 de milioane de euro.