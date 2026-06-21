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Lamine Yamal l-a depășit pe Messi, dar nu prinde Top 5 cei mai tineri marcatori de la Mondial. Cum arată clasamentul în care este și un român

Lamine Yamal a dat primul său gol la Campionatul Mondial și l-a depășit pe Lionel Messi în clasamentul celor mai tineri marcatori din istoria turneului final!
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.06.2026 | 20:03
Lamine Yamal la depasit pe Messi dar nu prinde Top 5 cei mai tineri marcatori de la Mondial Cum arata clasamentul in care este si un roman
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Yamal l-a depășit pe Messi, dar nu prinde Top 5 cei mai tineri marcatori de la Mondial. Foto: Hepta
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Lamine Yamal (18 ani) a marcat primul gol din cariera sa la Campionatul Mondial. S-a întâmplat în minutul 10 al meciului Spania – Arabia Saudită, disputat duminică după-amiază pe fusul orar al României în Statele Unite ale Americii, la Atlanta, Georgia, în etapa a doua a grupei H de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Lamine Yamal l-a depășit pe Lionel Messi în topul celor mai tineri marcatori all-time de la Campionatul Mondial

Astfel, starul de la FC Barcelona a intrat în Top 10 cei mai tineri marcatori din istoria Mondialului. El a reușit această performanță la 18 ani și 343 de zile și se află în prezent pe locul 8 în acest clasament all-time. Yamal l-a depășit din acest punct de vedere pe idolul său Lionel Messi. Argentinianul ocupă poziția a 9-a după ce a înscris primul său gol la Campionatul Mondial contra Serbiei la ediția din 2006 din Germania, la 18 ani și 357 de zile.

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Potrivit theanalyst.com, pe primul loc se află în continuare legendarul Pele, în vreme ce podiumul este completat de mexicanul Manuel Rosas și de un alt spaniol, Gavi. Pe această listă selectă se mai regăsește și numele englezului Michael Owen, grație golului înscris de el contra României în 1998. De asemenea, în acest top se află și un fost fotbalist român. Este vorba despre Nicolae Kovacs, cel care în 1930, la prima ediție de Campionat Mondial, a marcat contra naționalei statului Peru la 18 ani și 197 zile. El ocupă în prezent locul 6 în acest top.

Cum arată în prezent Top 10: românul Nicolae Kovacs este pe locul 6

  1. Pele (17 ani și 239 de zile) – Brazilia – Țara Galilor, 19 iunie 1958
  2. Manuel Rosas (18 ani și 93 de zile) – Mexic – Argentina, 19 iulie 1930
  3. Gavi (18 ani și 110 zile) – Spania – Costa Rica, 23 noiembrie 2022
  4. Ibrahim Mbaye (18 ani și 143 de zile) – Senegal – Franța, 16 iunie 2026
  5. Michael Owen (18 ani și 190 de zile) – Anglia – România, 22 iunie 1998
  6. Nicolae Kovacs (18 ani și 197 de zile) – România – Peru, 14 iulie 1930
  7. Dmitri Sychev (18 ani și 231 de zile) – Rusia – Belgia, 14 iunie 2002
  8. Lamine Yamal (18 ani și 343 de zile) – Spania – Arabia Saudită, 21 iunie 2026
  9. Lionel Messi (18 ani și 357 de zile) – Argentina – Serbia, 16 iunie 2006
  10. Julian Green (19 ani și 25 de zile) – SUA – Belgia, 1 iulie 2014

Revenind la meciul dintre Spania și Arabia Saudită, după golul lui Lamine Yamal, ibericii au mai punctat rapid de alte două ori, de fiecare dată prin Mikel Oyarzabal, în minutele 21, respectiv 24. Nu s-a mai marcat până la pauză. Astfel, cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 3-0 pentru spanioli înregistrat pe tabela de marcaj.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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