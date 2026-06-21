Lamine Yamal l-a depășit pe Messi, dar nu prinde Top 5 cei mai tineri marcatori de la Mondial. Cum arată clasamentul în care este și un român

Lamine Yamal (18 ani) a marcat primul gol din cariera sa la Campionatul Mondial. S-a întâmplat în minutul 10 al meciului Spania – Arabia Saudită, disputat duminică după-amiază pe fusul orar al României în Statele Unite ale Americii, la Atlanta, Georgia, în etapa a doua a grupei H de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.
Astfel, starul de la FC Barcelona a intrat în Top 10 cei mai tineri marcatori din istoria Mondialului. El a reușit această performanță la 18 ani și 343 de zile și se află în prezent pe locul 8 în acest clasament all-time. Yamal l-a depășit din acest punct de vedere pe idolul său Lionel Messi. Argentinianul ocupă poziția a 9-a după ce a înscris primul său gol la Campionatul Mondial contra Serbiei la ediția din 2006 din Germania, la 18 ani și 357 de zile.
Potrivit theanalyst.com, pe primul loc se află în continuare legendarul Pele, în vreme ce podiumul este completat de mexicanul Manuel Rosas și de un alt spaniol, Gavi. Pe această listă selectă se mai regăsește și numele englezului Michael Owen, grație golului înscris de el contra României în 1998. De asemenea, în acest top se află și un fost fotbalist român. Este vorba despre Nicolae Kovacs, cel care în 1930, la prima ediție de Campionat Mondial, a marcat contra naționalei statului Peru la 18 ani și 197 zile. El ocupă în prezent locul 6 în acest top.
Revenind la meciul dintre Spania și Arabia Saudită, după golul lui Lamine Yamal, ibericii au mai punctat rapid de alte două ori, de fiecare dată prin Mikel Oyarzabal, în minutele 21, respectiv 24. Nu s-a mai marcat până la pauză. Astfel, cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 3-0 pentru spanioli înregistrat pe tabela de marcaj.