Sport

Lamine Yamal l-a detronat pe Mbappe în doar 3 minute! Puștiul Barcelonei a scris din nou istorie în Champions League

Lamina Yamal continuă să scrie istorie pentru Barcelona la nici 19 ani. I-au luat doar trei minute pentru a-l depăși pe Kylian Mbappe și pentru a bate un nou record.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 21:35
Lamine Yamal la detronat pe Mbappe in doar 3 minute Pustiul Barcelonei a scris din nou istorie in Champions League
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Lamine Yamal a bătut un nou record
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Titular în duelul dintre Barcelona și Feyenoord, în prima rundă a fazei ligii UEFA Champions League, tânărul fotbalist Lamine Yamal a stabilit un nou record. De această dată l-a depășit pe Kylian Mbappe, cu pasa de gol dată în minutul 3 al partidei.

Lamine Yamal a bătut recordul deținut de Mbappe. Puștiul Barcelonei a avut nevoie de doar trei minute din meci

Atunci, Yamal i-a pasat lui Rapinha, care a intrat în careu și a deschis scorul pentru Barca. Astfel, la 19 ani, Yamal a ajuns la 10 pase decisive și 11 goluri în UEFA Champions League, reușind să bată recordul lui Mbappe de 20 de contribuții decisive în UCL.

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Potrivit datelor OPTA, recordul era deținut de Mbappe tot la vârsta de 19 ani. Considerat al 2-lea favorit în a câștiga Balonul de Aur în 2026 de către GOAL.com, Lamine Yamal a ținut să-l înțepe chiar pe Mbappe când a fost întrebat cât de mult își dorește trofeul.

Nu voi cerși pentru Balonul de Aur. Nu cred că trebuie să-mi fac singur reclamă. Fiecare poate să creadă ce vrea. Sunt mândru de ceea ce am realizat și nu mi-aș putea dori mai mult. Asta este treaba voastră, eu nu voi cerși pentru nimic”, a declarat Yamal, în contextul în care Mbappe tocmai anunțase că își dorește neapărat Balonul de Aur.

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Mbappe și-a făcut singur reclamă în urmă cu câteva zile, argumentând că merită Balonul de Aur pentru că „a scris istorie în această vară” și pentru că se consideră „întotdeauna cel mai bun jucător din lume”. Mbappe nu a fost iertat de fostul internațional francez Christophe Dugarry, care a caracterizat declarațiile lui Mbappe drept „copilărești și jalnice”.

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Lamine Yamal este al doilea favorit la câștigarea Balonului de Aur, însă nu „cerșește” trofeul

La numai 19 ani, Yamal este deja campion mondial și european și, mai nou, unul dintre căpitanii Barcelonei. Alături de căpitanul principal Raphinha, el face parte din grupul de lideri al echipei lui Hansi Flick, împreună cu Pedri, Frenkie de Jong și Eric Garcia.

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Yamal a declarat că este „recunoscător” și „mândru” că a câștigat încrederea colegilor săi. „Rapha este un căpitan incredibil, la fel și Eric, Pedri… Învăț de la ei să încerc întotdeauna să fac ceea ce este mai bine pentru echipă”, a declarat Yamal. După meciul cu Feyenoord, pe Barcelona o așteaptă testele adevărate cu Paris Saint-Germain sau Manchester City.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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