Lamine Yamal l-a învins pe Ionuț Radu și s-a accidentat la aceeași fază! Motivul pentru care Barcelona – Celta Vigo a fost întrerupt minute în șir imediat după

Veste proastă pentru Hansi Flick. Lamine Yamal, vedeta Barcelonei, s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Celta Vigo, de pe Camp Nou. Tânărul fotbalist al catalanilor s-a întins pe gazon imediat după ce a transformat un penalty. L-a învins pe Ionuț Radu și a făcut semn că resimte dureri.

Barcelona a primit o lovitură de la punctul cu var în minutul 39 al meciului cu Celta Vigo. i-a depășit pe fundașii adverși și a căzut în momentul în care a simțit un contact. Câteva secunde mai târziu, centralul a arătat punctul cu var.

Tot Yamal a fost cel care a executat penalty-ul. a trimis perfect. Ionuț Radu, deși a ales corect colțul, nu a putut ajunge la balon. Surpriza a venit abia după. Imediat după ce a deschis scorul, puștiul-minune al catalanilor s-a prăbușit pe gazon. Medicii au decis că fotbalistul nu poate continua jocul.

⚽️𝗢𝗧𝗥𝗢 𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗗𝗨𝗥𝗜́𝗦𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔: 𝗣𝗥𝗘𝗢𝗖𝗨𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 🔴🔵🚨 El FC Barcelona suma otra mala noticia tras la lesión que sufrió de Lamine Yamal ante el RC Celta de Vigo. ⚽ El joven… — Futbolnamass (@futbolnamass)

Meciul Barcelona – Celta Vigo a fost întrerupt înainte de pauză! Unui suporter i s-a făcut rău în tribune

Surprizele nu s-au oprit însă aici. La scurt timp după ce regizorii transmisiei au difuzat imagini cu Yamal, care se îndrepta șchiopătând spre vestiare, arbitrul a decis să întrerupă partida. A fost confuzie totală pe Camp Nou, mai ales că centralul purta o discuție cu forțele de ordine prezente pe stadion.

🗓️ | 🏆 LaLiga | FC Barcelona 🆚 Celta de Vigo 🚨 1T | Partido detenido mientras atienden a una persona en el lateral, primera gradería del Camp Nou. EN VIVO ⤵️ 🤑 ¡APUESTA AQUÍ! 👉🏻 — MiCasino.com | Apuestas deportivas (@Micasinocom)

Din câte se pare, unei persoane din tribune i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Minute în șir, partida a fost întreruptă. Jucătorii celor două echipe, total confuzi de ceea ce se întâmpla, au făcut mișcări de încălzire pentru a nu ieși din ritm.