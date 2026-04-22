Lamine Yamal l-a învins pe Ionuț Radu și s-a accidentat la aceeași fază! Motivul pentru care Barcelona – Celta Vigo a fost întrerupt minute în șir imediat după

Lamine Yamal a deschis scorul pentru Barcelona din penalty, în duelul cu Celta Vigo, dar s-a accidentat imediat după ce l-a învins pe Ionuț Radu. Cum a fost posibil.
Alex Bodnariu
22.04.2026 | 23:22
Lamine Yamal a ieșit accidentat din Barcelona - Celta Vigo
Veste proastă pentru Hansi Flick. Lamine Yamal, vedeta Barcelonei, s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Celta Vigo, de pe Camp Nou. Tânărul fotbalist al catalanilor s-a întins pe gazon imediat după ce a transformat un penalty. L-a învins pe Ionuț Radu și a făcut semn că resimte dureri.

Barcelona a primit o lovitură de la punctul cu var în minutul 39 al meciului cu Celta Vigo. Lamine Yamal i-a depășit pe fundașii adverși și a căzut în momentul în care a simțit un contact. Câteva secunde mai târziu, centralul a arătat punctul cu var.

Tot Yamal a fost cel care a executat penalty-ul. Fotbalistul Barcelonei a trimis perfect. Ionuț Radu, deși a ales corect colțul, nu a putut ajunge la balon. Surpriza a venit abia după. Imediat după ce a deschis scorul, puștiul-minune al catalanilor s-a prăbușit pe gazon. Medicii au decis că fotbalistul nu poate continua jocul.

Meciul Barcelona – Celta Vigo a fost întrerupt înainte de pauză! Unui suporter i s-a făcut rău în tribune

Surprizele nu s-au oprit însă aici. La scurt timp după ce regizorii transmisiei au difuzat imagini cu Yamal, care se îndrepta șchiopătând spre vestiare, arbitrul a decis să întrerupă partida. A fost confuzie totală pe Camp Nou, mai ales că centralul purta o discuție cu forțele de ordine prezente pe stadion.

Din câte se pare, unei persoane din tribune i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Minute în șir, partida a fost întreruptă. Jucătorii celor două echipe, total confuzi de ceea ce se întâmpla, au făcut mișcări de încălzire pentru a nu ieși din ritm.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
