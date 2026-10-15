Lamine Yamal, la 19 ani, mai valoros decât Șantierul Naval Mangalia! Comparația care te lasă fără cuvinte

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Ioan Mircea Pașcu (77 de ani), fost ministru al Apărării Naționale în perioada 2000-2004, a realizat o comparație incredibilă după ce Șantierul Naval Mangalia a fost vândut pentru 138 de milioane de euro. Politicianul a comparat valoarea șantierului cu cota de piață a lui Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume.

Lamine Yamal, comparat cu Șantierul Naval Mangalia de fostul ministru

Șantierul Naval Mangalia a fost vândut pe 9 octombrie companiei germane Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro, după ce trecuse prin patru licitații fără cumpărător. Compania s-a aflat în insolvență timp de aproape doi ani înainte de a intra în faliment în aprilie 2026. Ioan Mircea Pașcu a contestat pe rețelele sociale vânzarea și a postat o imagine cu o comparație între suma pe care s-a vândut șantierul și cota de piață a celui mai valoros fotbalist din lume.

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Este vorba despre „decarul” Barcelonei, , care valorează 220 de milioane de euro, la fel ca și atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, conform platformei de specialitate . Până la vârsta de 19 ani, spaniolul a cucerit 3 titluri în La Liga alături de echipa de club, iar cu naționala Spaniei a devenit campion mondial și european, numărându-se în acest an printre principalii favoriți la Balonul de Aur.

Scandal uriaș după vânzarea Șantierului Naval Mangalia

Vânzarea Șantierului Naval Mangalia a declanșat un scandal în spațiul public. Compania a fost cedată pentru 138 de milioane de euro germanilor de la Rheinmetall. Demersul ar urma să ducă la reluarea activității, care s-a oprit în această vară după ce compania a intrat în faliment. Vânzarea a fost criticată dur de fostul premier al României, Victor Ponta, care a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că , ministrul Apărării și ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, ar fi permis companiei germane să preia întregul șantier, deși 51% dintre acțiuni aparțineau statului român. Acesta susține și că suma obținută din vânzare, provenită în opinia sa din fonduri publice prin programul SAFE, ar urma să ajungă la lichidatorul judiciar și ulterior la compania Damen din Olanda.

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Replica lui Radu Miruță nu s-a lăsat așteptată: „Când am ajuns la Ministerul Economiei, mi s-a pus pe masă propunerea predecesorilor din acea instituție care încercau să vândă Șantierul Naval Mangalia cu doar 10 milioane de euro. Toată documentația era făcută în vederea vânzării. Domnul Ponta, când face o acuzație, ar trebui să o demonstreze (…) Suspectez încercarea de a acoperi neregulile lăsate de ei. Ei au lăsat spre vânzare acest șantier pentru 10 milioane de euro. Niciun om de la PSD nu a contestat ceea ce spun eu pentru că pot demonstra cu documente”, a declarat acesta, conform .

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Cine este Ioan Mircea Pașcu

Ioan Mircea Pașcu este un om politic care a ocupat funcția de ministru al Apărării în perioada 2000-2004. Acesta a activat în trecut și ca deputat, europarlamentar şi vicepreşedinte al PSD. A fost membru al Parlamentului European în perioada 2007-2019, fiind timp de mai mulți ani vicepreședinte al PE. Dincolo de activitatea politică, acesta a lucrat timp de mai multe decenii și ca profesor, fiind unul din fondatorii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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