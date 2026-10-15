Sport

Lamine Yamal, la 19 ani, mai valoros decât Șantierul Naval Mangalia! Comparația care te lasă fără cuvinte

Bogdan Mariș
15.10.2026 | 08:15
Lamine Yamal la 19 ani mai valoros decat Santierul Naval Mangalia Comparatia care te lasa fara cuvinte
SPECIAL FANATIK
Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a comparat valoarea de piață a lui Lamine Yamal (19 ani) cu suma pentru care s-a vândut Șantierul Naval Mangalia. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării, s-a folosit de cota de piață a lui Lamine Yamal pentru a critica vânzarea controversată a Șantierului Naval Mangalia.
ADVERTISEMENT

Ioan Mircea Pașcu (77 de ani), fost ministru al Apărării Naționale în perioada 2000-2004, a realizat o comparație incredibilă după ce Șantierul Naval Mangalia a fost vândut pentru 138 de milioane de euro. Politicianul a comparat valoarea șantierului cu cota de piață a lui Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume.

Lamine Yamal, comparat cu Șantierul Naval Mangalia de fostul ministru

Șantierul Naval Mangalia a fost vândut pe 9 octombrie companiei germane Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro, după ce trecuse prin patru licitații fără cumpărător. Compania s-a aflat în insolvență timp de aproape doi ani înainte de a intra în faliment în aprilie 2026. Ioan Mircea Pașcu a contestat pe rețelele sociale vânzarea și a postat o imagine cu o comparație între suma pe care s-a vândut șantierul și cota de piață a celui mai valoros fotbalist din lume.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre „decarul” Barcelonei, Lamine Yamal, care valorează 220 de milioane de euro, la fel ca și atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, conform platformei de specialitate transfermarkt. Până la vârsta de 19 ani, spaniolul a cucerit 3 titluri în La Liga alături de echipa de club, iar cu naționala Spaniei a devenit campion mondial și european, numărându-se în acest an printre principalii favoriți la Balonul de Aur.

Scandal uriaș după vânzarea Șantierului Naval Mangalia

Vânzarea Șantierului Naval Mangalia a declanșat un scandal în spațiul public. Compania a fost cedată pentru 138 de milioane de euro germanilor de la Rheinmetall. Demersul ar urma să ducă la reluarea activității, care s-a oprit în această vară după ce compania a intrat în faliment. Vânzarea a fost criticată dur de fostul premier al României, Victor Ponta, care a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că Radu Miruță, ministrul Apărării și ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, ar fi permis companiei germane să preia întregul șantier, deși 51% dintre acțiuni aparțineau statului român. Acesta susține și că suma obținută din vânzare, provenită în opinia sa din fonduri publice prin programul SAFE, ar urma să ajungă la lichidatorul judiciar și ulterior la compania Damen din Olanda.

ADVERTISEMENT
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur...
Digi24.ro
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF

Replica lui Radu Miruță nu s-a lăsat așteptată: „Când am ajuns la Ministerul Economiei, mi s-a pus pe masă propunerea predecesorilor din acea instituție care încercau să vândă Șantierul Naval Mangalia cu doar 10 milioane de euro. Toată documentația era făcută în vederea vânzării. Domnul Ponta, când face o acuzație, ar trebui să o demonstreze (…) Suspectez încercarea de a acoperi neregulile lăsate de ei. Ei au lăsat spre vânzare acest șantier pentru 10 milioane de euro. Niciun om de la PSD nu a contestat ceea ce spun eu pentru că pot demonstra cu documente”, a declarat acesta, conform digi24.ro.

ADVERTISEMENT
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în...
Digisport.ro
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"

Cine este Ioan Mircea Pașcu

Ioan Mircea Pașcu este un om politic care a ocupat funcția de ministru al Apărării în perioada 2000-2004. Acesta a activat în trecut și ca deputat, europarlamentar şi vicepreşedinte al PSD. A fost membru al Parlamentului European în perioada 2007-2019, fiind timp de mai mulți ani vicepreședinte al PE. Dincolo de activitatea politică, acesta a lucrat timp de mai multe decenii și ca profesor, fiind unul din fondatorii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

ADVERTISEMENT

  • 222.000.000 de euro a plătit PSG pentru Neymar în 2017, iar mutarea rămâne cea mai scumpă din istoria fotbalului
  • 2024 este anul în care Șantierul Naval Mangalia a intrat în insolvență
Ilie Năstase, mai aproape de divorțul de soția sa. Ce a dezvăluit Ioana...
Fanatik
Ilie Năstase, mai aproape de divorțul de soția sa. Ce a dezvăluit Ioana înainte de înfățișarea la Tribunal
U Craiova – Getafe, live în Conference League, etapa 1. Ziua în care...
Fanatik
U Craiova – Getafe, live în Conference League, etapa 1. Ziua în care în Bănie se predă fotbal european. Să fie o zi alb albastră de poveste!
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura la Bacău! Ce vor...
Fanatik
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura la Bacău! Ce vor construi pe terenul fostei fabrici a lui Sechelariu
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
O echipă importantă din SuperLiga ia în calcul să își demită antrenorul: 'Adi...
iamsport.ro
O echipă importantă din SuperLiga ia în calcul să își demită antrenorul: 'Adi Mutu e în pole-position să o preia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!