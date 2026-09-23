Sport

Apariție controversată pentru Lamine Yamal în cantonamentul Spaniei. A împărțit lumea în două tabere cu look-ul său

Ținuta surprinzătoare care i-a determinat pe fanii lui Lamine Yamal să fie pro sau contra. Cum s-a îmbrăcat și ce accesorii de lux a purtat starul Barcelonei.
Alexa Serdan
23.09.2026 | 11:24
Aparitie controversata pentru Lamine Yamal in cantonamentul Spaniei A impartit lumea in doua tabere cu lookul sau
Ținuta cu care Lamine Yamal a atras atenția asupra sa. Sursa foto: Instagram.com
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A ajuns în cantonamentul Spaniei și a avut o apariție controversată. Lamine Yamal a împărțit lumea în două tabere cu look-ul său, care a fost pe placul partenerei de viață. Ines Garcia l-a complimentat pentru alegerile sale.

Ținuta lui Lamine Yamal din cantonamentul Spaniei

Lamine Yamal (19 ani) a devenit campion cu Spania după ce a câștigat Cupa Mondială 2026, la doar 2 ani după ce a obținut victoria de la Campionatul European. Atacantul celor de la Barcelona consideră că este unul dintre cei mai buni din lume. În plus, insistă că anul acesta trebuie să primească Balonul de Aur.

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Consideră că merită să dețină în palmares acest trofeu, lupta făcându-l să aibă o reacție neașteptată la adresa lui Harry Kane. Până atunci, însă, trebuie să dea totul în Liga Națiunilor. A fost convocat în lotul echipei naționale, unde s-a prezentat într-o ținută uimitoare. Jucătorul a purtat o pereche de pantaloni și un hanorac.

Tânărul fotbalist a uimit cu outfit-ul îndrăzneț la capitolul accesorii. A apărut cu o geantă de culoare roz la care a atașat un portofel galben. Ambele sunt de la brandul de lux Chanel și costă o mică avere. Modelul Chanel Classic Double Flap, versiunea roz matlasat, costă conform site-urilor de specialitate în jur de 10.500 de euro.

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În schimb, portofelul galben de la aceeași marcă are un cost de achiziție mai mic. Lamine Yamal nu apare pentru prima oară cu haine roz sau cu genți în aceeași nuanță, ceea ce înseamnă că are o preferință în această direcție. În dressingul lui se mai găsește o geantă roz Bottega Veneta Intrecciato Small Cubo, precum și o poșetă portocalie de la Goyard Sainte-Lucie.

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Geanta roz, motiv de controversă

Cei care au văzut imaginile din social media nu au putut trece cu vederea culorile aprinse de la genți. Majoritatea consideră că aceste nuanțe nu sunt potrivite pentru un bărbat, dar sunt și persoane care aplaudă îndrăzneala sportivului. Printre cele mai încântate se află iubita sa, influencerul și modelul Ines Garcia.

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„Îmi place la nebunie”, a scris vedeta, într-un comentariu de pe contul de Instagram. „Aspectul acesta este prea mult”, a completat frumoasa șatenă, în secțiunea de mesaje. De asemenea, o fanp i-a transmis lui Lamine Yamal că este: „Câștigătorul Balonului de Aur, star băiete”. Fotbalistul și-a propus să câştige cele mai importante trofee la nivel de club.

Lamine Yamal poartă o geantă roz și un portofel galben
Gențile cu care s-a afișat Lamine Yamal. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce stil vestimentar adoptă Lamine Yamal

Lamine Yamal are un stil vestimentar foarte bine conturat. Pe lângă pasiunea pentru genți de lux, starul Barcelonei adoră hainele de brand și care i se potrivesc cel mai bine. În general, poate fi observat în hanorace largi, stiliștii precizând că adoptă un look clasic de streetwear modern urban. Acesta este puternic influențat de estetica și cultura skater din anii 1990 și începutul anilor 2000.

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Paleta de culori adorată de jucătorul de fotbal spaniol este una diversificată. Acesta nu se dă în lături de la nuanțele puternice, printre care se numără roz și galben. De asemenea, denotă relaxare și nonșalanță de fiecare dată când apare în public, această atitudine fiind una specifică culturii hip-hop și a skateboardingului.

Acest lucru reiese și din gusturile sale muzicale. Într-un interviu acordat în 2025, Lamine Yamal a spus că înainte de meciurile importante ascultă 50 Cent sau Eminem. Astfel, reușește să intre în „modul de meci”. În playlist-ul lui se mai găsesc și alți artiști renumiți, în timp ce stilurile preferate sunt reggaeton, trap, rap și afrobeat. Ascultă și flamenco, dar mai rar.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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