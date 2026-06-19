Lamine Yamal nu are dubii: „E cel mai bun din istorie!” Cum a comentat rezultatul rușinos al Spaniei de la Cupa Mondială

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Lamine Yamal (18 ani) a avut o evoluție ștearsă în remiza dintre Spania și Insulele Capului Verde (0-0). Revenit după o accidentare, starul Barcelonei a fost introdus pe final de Luis de la Fuente, însă nu a avut un impact asupra meciului, fiind anihilat de fotbalistul FCSB-ului, Joao Paulo. Înainte de partida cu Arabia Saudită, catalanul a dezvăluit la ce nivel se află din punct de vedere fizic și a vorbit despre prestația fabuloasă a lui Lionel Messi din meciul Argentina – Algeria 3-0.

Lamine Yamal, dezvăluiri despre starea sa fizică înainte de Spania – Arabia Saudită

Lamine Yamal a anunțat că nu este încă la nivelul necesar pentru a juca un meci întreg, însă ar putea fi titularizat pentru partida cu Arabia Saudită, care se va disputa duminică, de la ora 19:00. „E prea devreme să joc un meci întreg, nu e momentul potrivit, dar pot fi titular și să joc câte minute vrea antrenorul. El alege. Mă simt foarte bine și sunt nerăbdător să revin pe gazon. Am fost indisponibil mult timp, dar mă simt foarte bine”, a spus spaniolul.

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În meciul cu Insulele Capului Verde, încheiat la egalitate (0-0), . Ibericul nu consideră că remiza are o importanță foarte mare. „Trebuie să mergem înainte. A fost un tam-tam imens din cauza unui egal. Pentru mine, o victorie cu 6-0 în primul meci nu înseamnă nimic. Important e să simți lucrurile. Trebuie să câștigăm duminică, dar egalul cu Insulele Capului Verde nu înseamnă nimic. Trebuie să întoarcem pagina și să câștigăm”, a spus Lamine Yamal, conform .

Lamine Yamal e de părere că Lionel Messi e cel mai bun fotbalist din istorie

Cea mai impresionantă prestație ofensivă din prima etapă a grupelor i-a aparținut lui . Yamal a subliniat că îl consideră pe argentinian drept cel mai mare fotbalist din istorie: „Fiecare meci dovedește că e cel mai bun din istorie. Dacă are cineva dubii, e pentru că le caută. Idolul meu este Neymar datorită stilului său de joc, dar Leo e cel mai bun din toate timpurile”.

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Argentina și Spania s-ar putea întâlni încă din 16-imi în cazul în care una dintre formații își câștigă grupa, iar cealaltă termină pe locul 2. „Am putea să jucăm cu Argentina în 16-imi sau în finală. Ca să câștigi Cupa Mondială, trebuie să îi învingi pe cei mai buni. Noi suntem Spania și vrem să jucăm împotriva celor mai bune echipe”, a declarat Lamine Yamal.