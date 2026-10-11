Lamine Yamal, precum Cristiano Ronaldo! Ce a dezvăluit Hansi Flick după Barcelona – Getafe 3-0

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Asemenea lui (41 de ani), și (19 ani) insistă să joace absolut toate minutele posibile. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Hansi Flick (61 de ani) la finalul , disputat sâmbătă seară în cadrul etapei cu numărul 8 din acest sezon de La Liga.

Lamine Yamal, asemenea lui Cristiano Ronaldo. Ce a dezvăluit Hansi Flick după Barcelona – Getafe 3-0

Mai exact, antrenorul a explicat că l-a întrebat la pauză pe fotbalist dacă vrea să fie schimbat, iar acesta din urmă a spus că nu și astfel a continuat pe teren. „A fost foarte important să marcăm devreme astăzi. Ne-a dat încredere. Nu a fost ușor după o pauză de trei săptămâni. Getafe se apără foarte bine. Este una dintre cele mai bune echipe defensive din La Liga. Dar, în final, am controlat jocul. Meciurile împotriva lui Getafe nu sunt ușoare.

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Sunt una dintre cele mai bune echipe din La Liga, se apără foarte bine și nu este ușor să creezi ocazii. Sunt foarte fericit că am marcat în primul minut. Nu este ușor să revii după pauză… Au trecut trei săptămâni, mulți jucători au jucat la echipele naționale. Trebuie să gestionăm situația.

(n.r. Despre Anthony Gordon) Pentru mine, se descurcă foarte bine, chiar și înainte, când nu marca. Suntem fericiți. Se vedea asta la echipa națională. Era încrezător. A marcat. Contribuie mult: e rapid, controlează bine mingea, ajunge mereu la mingi dificile, driblează, creează ocazii.

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(n.r. Despre Lamine Yamal) A vrut să dea totul. L-am întrebat dacă vrea să-l înlocuiesc și a spus nu. Îi place să joace. Trebuie să-i gestionăm volumul de muncă, prima repriză a fost mai grea pentru el, iar în a doua repriză și-a creat mai multe ocazii. Sunt mulțumit de atitudinea lui. Se recuperează bine, își face bine recuperarea”, a declarat Hansi Flick la finalul meciului, citat de

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Ce a spus Hansi Flick despre Jules Kounde

De asemenea, antrenorul catalanilor s-a declarat bucuros de atmosfera existentă în prezent în vestiar, iar în acest sens a oferit și un exemplu concret, cel al lui Jules Kounde, cel care s-a împăcat destul de bine cu trecerea lui pe banca de rezerve, înainte de pauza internațională. Acum, francezul a fost titular și integralist și chiar a reușit să marcheze pentru 3-0, chiar din pasa lui Yamal: „(n.r. Despre Kounde) Este un profesionist 100%. Asta văd în fiecare zi. Vrea să concureze, să se perfecționeze…

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Mereu vrea să se îmbunătățească. Echipa îl ajută mult. Ne gândim la echipă, la cine joacă cel mai bine în fiecare meci. Importantă este echipa, iar ei trebuie să înțeleagă că uneori trebuie să stea pe bancă. Asta e important pentru a câștiga titluri. Atmosfera este incredibilă și apreciez asta în fiecare zi. Sunt fericit”.