Lamine Yamal, promisiune inedită dacă Spania va câștiga Cupa Mondială: ”Trei săptămâni”. Video

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Fără doar și poate că Lamine Yamal este marele star al naționalei Spaniei și ibericii își pun mari speranțe în el pentru câștigarea Cupei Mondiale. Tânărul fotbalist al Barcelonei a făcut o promisiune inedită dacă va cuceri trofeul.

Promisiunea lui Lamine Yamal dacă Spania va câștiga Cupa Mondială

Într-o discuție avută cu un jurnalist înainte de startul Cupei Mondiale, Lamine Yamal a mărturisit că nu este pregătit să facă lucruri ieșite din comun în cazul în care naționala Spaniei va reuși să câștige competiția.

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La insistențele reporterului, atacantul a promis că va sărbători cucerirea titlului mondial prin a-și lăsa barbă și mustață. Dar nu pentru un timp îndelungat, ci pe termen destul de scurt, fotbalistul fiind foarte atent la look-ul său.

”Promit că, dacă voi câștiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă și mustață… Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a declarat Yamal, într-o discuție avută cu un jurnalist de la postul Movistar.

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🧔🏾𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞. Yamal desvela qué hará si gana el Mundial con España. — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes)

Yamal ratează startul Cupei Mondiale

Campion european cu naționala Spaniei în 2024, Lamine Yamal se recuperează după o ruptură musculară la piciorul stâng suferită la mijlocul lunii aprilie, în timpul unui meci de campionat din La Liga.

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Tânărul fotbalist a ratat amicalul jucat de iberici la mijlocul săptămânii trecute în fața reprezentativei Irakului și nu a făcut deplasarea alături de restul lotului la Puebla (Mexic), pentru ultimul joc de pregătire împotriva selecționatei din Peru.

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El a rămas în cantonamentul Spaniei de acasă pentru a continua recuperarea, alături de alți doi jucători cu probleme medicale: Nico Williams și Victor Munoz. , primul de la Cupa Mondială, și este incert și pentru duelul cu Arabia Saudită.

Programul Spaniei la Cupa Mondială

Echipa națională a Spaniei se află în grupa H la Cupa Mondială, alături de selecționatele din Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. pentru ”Furia Roja” este următorul:

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