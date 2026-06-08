Sport

Lamine Yamal, promisiune inedită dacă Spania va câștiga Cupa Mondială: ”Trei săptămâni”. Video

Spania este văzută ca principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Ce promisiune a făcut Lamine Yamal (18 ani) în cazul în care ”Furia Roja” se va încorona campioană.
Traian Terzian
08.06.2026 | 13:47
Lamine Yamal promisiune inedita daca Spania va castiga Cupa Mondiala Trei saptamani Video
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Lamine Yamal (18 ani) a făcut o promisiune surprinzătoare dacă va câștiga Cupa Mondială cu Spania. Sursă foto: CNN
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Fără doar și poate că Lamine Yamal este marele star al naționalei Spaniei și ibericii își pun mari speranțe în el pentru câștigarea Cupei Mondiale. Tânărul fotbalist al Barcelonei a făcut o promisiune inedită dacă va cuceri trofeul.

Promisiunea lui Lamine Yamal dacă Spania va câștiga Cupa Mondială

Într-o discuție avută cu un jurnalist înainte de startul Cupei Mondiale, Lamine Yamal a mărturisit că nu este pregătit să facă lucruri ieșite din comun în cazul în care naționala Spaniei va reuși să câștige competiția.

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La insistențele reporterului, atacantul a promis că va sărbători cucerirea titlului mondial prin a-și lăsa barbă și mustață. Dar nu pentru un timp îndelungat, ci pe termen destul de scurt, fotbalistul fiind foarte atent la look-ul său.

”Promit că, dacă voi câștiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă și mustață… Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a declarat Yamal, într-o discuție avută cu un jurnalist de la postul Movistar.

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Yamal ratează startul Cupei Mondiale

Campion european cu naționala Spaniei în 2024, Lamine Yamal se recuperează după o ruptură musculară la piciorul stâng suferită la mijlocul lunii aprilie, în timpul unui meci de campionat din La Liga.

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Tânărul fotbalist a ratat amicalul jucat de iberici la mijlocul săptămânii trecute în fața reprezentativei Irakului și nu a făcut deplasarea alături de restul lotului la Puebla (Mexic), pentru ultimul joc de pregătire împotriva selecționatei din Peru.

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El a rămas în cantonamentul Spaniei de acasă pentru a continua recuperarea, alături de alți doi jucători cu probleme medicale: Nico Williams și Victor Munoz. Yamal va rata meciul cu Capul Verde, primul de la Cupa Mondială, și este incert și pentru duelul cu Arabia Saudită.

Programul Spaniei la Cupa Mondială

Echipa națională a Spaniei se află în grupa H la Cupa Mondială, alături de selecționatele din Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Programul partidelor pentru ”Furia Roja” este următorul:

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  • 15 iunie Spania – Capul Verde, ora 19:00, la Atlanta
  • 21 iunie Spania – Arabia Saudită, ora 19:00, la Atlanta
  • 27 iunie Uruguay – Spania, ora 03:00, la Guadalajara
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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