Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Lamine Yamal, record absolut la Cupa Mondială! Starul Barcelonei a atins o bornă greu de egalat în Spania – Belgia

Lamine Yamal, care luni, 13 iulie, va împlini 19 ani, continuă să bată record după record. Superstarul de la Barcelona a bifat o nouă bornă istorică la partida Spania - Belgia de la CM 2026
Cristian Măciucă
11.07.2026 | 00:20
Lamine Yamal record absolut la Cupa Mondiala Starul Barcelonei a atins o borna greu de egalat in Spania Belgia
ULTIMA ORĂ
Lamine Yamal, record absolut la Cupa Mondială! Starul Barcelonei a atins o bornă greu de egalat în Spania - Belgia. FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Lamine Yamal (18 ani) a fost, din nou, titular în naționala Spaniei, de această dată în sfertul de finală cu Belgia de la CM 2026. Utilizarea din primul minut a lui Yamal de către Luis de la Fuente a reprezentat bifarea unui nou record de către superstarul Barcelonei.

Lamine Yamal, un nou record la Campionatul Mondial

Pe 13 iulie 2026, Lamine Yamal va împlini 19 ani. Până atunci, superstarul Barcelonei a intra în istoria Campionatelor Mondiale, la meciul cu Belgia, din sferturile de finală ale CM 2026, după ce a fost titularizat de către Luis de la Fuente. Odată cu această titularizare, Yamal a bifat meciul său cu numărul 6 la CM 2026 și a stabilit un record absolut al competiției.

ADVERTISEMENT

Niciun fotbalist care avea 18 ani sau mai puțin nu reușise până acum să joace șase partide la un turneu final al Campionatului Mondial. Performanța confirmă ascensiunea spectaculoasă a atacantului spaniol, care a devenit unul dintre liderii echipei naționale încă de la începutul competiției. Totuși, până la duelul cu naționala lui Rudi Gardia, vedeta Barcelonei nu marcase decât un gol, în victoria cu Arabia Saudită, scor 4-0.

Lamine Yamal l-a depășit pe Pele

Lamine Yamal a bătut astfel recordul legendarului jucător brazilian Pele. Superstarul din „Țara Cafelei” avea numai 17 ani la Campionatul Mondial din 1958, desfășurat în Suedia. Deși a lipsit atunci la primele jocuri ale Cupei Mondiale, Pele a reușit până la finalul competiției să îmscrie de 6 ori și să contribuie decisiv la câștigarea titlului mondial. La aproape șaptezeci de ani distanță, Yamala depășit acea bornă și a intrat definitiv în istoria fotbalului internațional.

ADVERTISEMENT
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24.ro
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina

Datorită lui Lamine Yamal, Spania a mai bifat un record impresionant la CM. Campioana Europei este prima națională din istoria World Cup care marchează două goluri la două turnee finale diferite prin doi jucători de 18 ani. Primul a fost Gavi, la 18 ani și 110 zile, la Cupa Mondială din 2022, când a înscris în poarta naționalei din Coasta Rica. Al doilea a fost chiar Lamine Yamal în partida contra Arabiei Saudite din faza grupelor CM 2026.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
  • 200 de milioane de euro e cota de piață a lui Lamine Yamal, potrivit transfermarkt.com
3,90 este cota Betano pentru „1 solist” la Norvegia - Anglia
Unai Simon a scos mingea din poartă cu Belgia, dar a bifat un...
Fanatik
Unai Simon a scos mingea din poartă cu Belgia, dar a bifat un record greu de bătut! Câte minute nu a primit gol la Cupa Mondială
Conor McGregor și Max Holloway, contre dure încă de la conferința de presă!...
Fanatik
Conor McGregor și Max Holloway, contre dure încă de la conferința de presă! „Îl voi distruge! Se va retrage”
David Popovici și Pan Zhanle, imagini de colecție! Au jucat fotbal împreună. Video...
Fanatik
David Popovici și Pan Zhanle, imagini de colecție! Au jucat fotbal împreună. Video și Foto
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a aflat după 26 de ani! Motivul rupturii totale dintre Gică Hagi și...
iamsport.ro
S-a aflat după 26 de ani! Motivul rupturii totale dintre Gică Hagi și Victor Pițurcă: 'A fost un exces de mândrie și de încăpățânare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!