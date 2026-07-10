Lamine Yamal, record absolut la Cupa Mondială! Starul Barcelonei a atins o bornă greu de egalat în Spania – Belgia

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Lamine Yamal (18 ani) a fost, din nou, titular în naționala Spaniei, de această dată în sfertul de finală cu Belgia de la CM 2026. Utilizarea din primul minut a lui Yamal de către Luis de la Fuente a reprezentat bifarea unui nou record de către superstarul Barcelonei.

Lamine Yamal, un nou record la Campionatul Mondial

Pe 13 iulie 2026, Lamine Yamal va împlini 19 ani. Până atunci, superstarul Barcelonei a intra în istoria Campionatelor Mondiale, la meciul cu Belgia, din sferturile de finală ale CM 2026, după ce a fost titularizat de către Luis de la Fuente. Odată cu această titularizare,

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Niciun fotbalist care avea 18 ani sau mai puțin nu reușise până acum să joace șase partide la un turneu final al Campionatului Mondial. Performanța confirmă ascensiunea spectaculoasă a atacantului spaniol, care a devenit unul dintre liderii echipei naționale încă de la începutul competiției. Totuși, până la duelul cu naționala lui Rudi Gardia,

6 – Lamine Yamal is making his sixth FIFA World Cup appearance, the outright most by a player aged 18 or younger in the competition. Stardom. — OptaJoe (@OptaJoe)

Lamine Yamal l-a depășit pe Pele

Lamine Yamal a bătut astfel recordul legendarului jucător brazilian Pele. Superstarul din „Țara Cafelei” avea numai 17 ani la Campionatul Mondial din 1958, desfășurat în Suedia. Deși a lipsit atunci la primele jocuri ale Cupei Mondiale, Pele a reușit până la finalul competiției să îmscrie de 6 ori și să contribuie decisiv la câștigarea titlului mondial. La aproape șaptezeci de ani distanță, Yamala depășit acea bornă și a intrat definitiv în istoria fotbalului internațional.

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Datorită lui Lamine Yamal, Spania a mai bifat un record impresionant la CM. Campioana Europei este prima națională din istoria World Cup care marchează două goluri la două turnee finale diferite prin doi jucători de 18 ani. Primul a fost Gavi, la 18 ani și 110 zile, la Cupa Mondială din 2022, când a înscris în poarta naționalei din Coasta Rica. Al doilea a fost chiar Lamine Yamal în partida contra Arabiei Saudite din faza grupelor CM 2026.

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